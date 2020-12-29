Как в 90-е: машины, которые украли, но не полностью

За окном давно XXI век: каршеринг, блокчейн, айфоны и тикток-хаусы... Опасаться за припарко­ванную машину, вынимать магнитолу, забирать на ночь аккумулятор и совершать другие устаревшие ритуалы больше не нужно: не 1990-е же в конце концов! Увы, но «эхо лихих» до сих пор раздаётся во дворах по всему миру: машины по-прежнему остаются без колёс, дверей и бамперов. Мы заглянули в самые разные уголки планеты и собрали пёструю коллекцию «раздетых» машин. Крылья, моторы и колёса не прилагаем...