Как в 90-е: машины, которые украли, но не полностью
Константин Новацкий
За окном давно XXI век: каршеринг, блокчейн, айфоны и тикток-хаусы... Опасаться за припаркованную машину, вынимать магнитолу, забирать на ночь аккумулятор и совершать другие устаревшие ритуалы больше не нужно: не
Британия, Западный Бромвич
Один из свежих инцидентов с «раздеванием» случился буквально на днях в британском Вест Бромвиче. За ночь припаркованный у дома Mercedes-Benz
Со слов удивлённого владельца, воры сработали профессионально: все детали, включая проводку, были аккуратно отсоединены, а процесс демонтажа прошёл в полной тишине. Не был потревожен даже сон хозяйской собаки. Высший криминальный пилотаж.
Британия, Манчестер
А вот такой можно встретить свою машину, возвращаясь с британского музыкального фестиваля. В прошлом году сразу несколько любителей электронной музыки лишились частей своих автомобилей на открытой парковке феста Creamfields.
Пока публика отрывалась под сеты Армина ван Бюрена и Swedish House Mafia, предприимчивые жулики «разминались» неподалёку, откручивая запчасти. Сильнее всего пострадали внедорожники Land Rover: с этих автомобилей были сняты крылья, капоты и несколько элементов внешней облицовки. Обладатели машин поменьше всего лишь недосчитались колёс — «жертвами» стали VW Golf и Audi A5.
Багамы, Нассау
Неменьший контраст ощущений почувствовал победитель фестиваля христианской музыки в столице Багамских островов. Пока организаторы чествовали лучшего исполнителя госпел-слёта 242Untapped, автоворы вовсю «раздевали» его личный хэтчбек.
Спрятав машину за заводским забором, преступники хладнокровно выпотрошили её, лишив всего, что имело хоть какую-то ценность на вторичном рынке, включая мотор и детали салона. Воистину ничего святого…
Россия, Воронеж
А вот и Россия. Всего за ночь в одном из спальных районов Воронежа владелец BMW X5 M лишился своего внедорожника. Но не целиком. Вместо того, чтобы угнать машину, неизвестные аккуратно её разобрали: сняли все колёса и двери, полностью демонтировали салон, изъяли элементы шасси и наддув.
В паре метров осталась лежать снятая выпускная система (не уместилась?), а в «раздетом» догола (включая шумоизоляцию) кузове нашёлся передний номер. Деликатность проведённого демонтажа можно оценить в ролике.
Россия, Москва
Увы, машины марки BMW популярны по обе стороны закона. Такой морозным мартовским утром владелец X6 встретил свою машину. В отличие от инцидента в Воронеже, столичные воры разукомплектовали внедорожник почти до основания, а «ненужные» неоткрученные элементы можно было посчитать по пальцам.
В их число удивительным образом попали лобовое стекло и набор металлических подставок. Если приглядеться, можно заметить остатки салонной отделки коньячного цвета.
Великобритания, Чертси
А это — всё, что осталось от трёхдверки Audi RS5, брошенной в одном из глухих районов графства Сарри.
У машины печальная судьба. Оставленная владельцем в глубокой луже, она долгое время стояла без движения, а в одно прекрасное утро была обнаружена в виде скелета. Причём, помимо всех без исключения навесных элементов, 4,2-литровая Ауди лишилась половины кузова: драгоценный для вандалов металл был срезан и вывезен в неизвестном направлении.
Великобритания, Ньюарк
Угадайте что? Ага — снова Британия и снова нагло «раздетый» автомобиль. Негодяи, напавшие на Land Rover Defender у
К моменту её прихода у «Дефа» уже отсутствовали двери, капот, обивка потолка и часть мелких кузовных элементов. Однако в этот раз преступники сработали неаккуратно: разбили стёкла, повредили кузов внедорожника и вырвали заднюю дверь. Докупить недостающие детали и просто поставить на место уже не получится…
ЮАР, Йоханнесбург
Чуть более долгой и основательной стала «разборка» седана VW Polo в Йоханнесбурге. Южноафриканский мегаполис вообще не назвать спокойным местечком: годами его районы возглавляют мировые антирейтинги преступности, так что лишиться кошелька, мобильника или машины в таких районах, как Брикстон, Сандтон или Соуэто, — вопрос пары минут.
Отличным примером того, как быстро в суете Йоханнесбурга может раствориться целый автомобиль, служит этот VW: от момента исчезновения до обнаружения машины прошло меньше трёх часов. За это время преступники разукомплектовали седан чуть меньше чем целиком. Правда, добрая часть компонентов всё же осталась в машине: унести кресла или коробку передач не удалось.
США, Луизиана
В американской Луизиане автоворы пошли дальше и обнесли целый автопарк. Крупная неприятность случилась прошлой весной на парковке салона Chevrolet в городке Слайделл. Всего за ночь несколько десятков автомобилей лишились колёс, а сумма ущерба превысила 120 000 долларов.
Камеры наблюдения сняли двух людей, которые прокрались на стоянку. Дальше злоумышленники взломали сигнализацию, подчинили себе освещение, чтобы было удобнее работать с машинами, переставили кучу седанов, кроссоверов и пикапов на деревянные подпорки и скрылись со 124 украденными колёсами. Болты и гайки брать с собой не стали, оставив валяться по парковке.
США, Цинциннати
Удивительно, но к развоплощению этого Volkswagen Golf вандалы не имели никакого отношения: машину разобрал сам владелец. Соблазнившись тем, что в разгар громкого скандала с дизельгейтом дилеры немецкой марки принялись выкупать машины у населения, обладатель Golf TDI решил дважды заработать на своём хэтчбеке.
Разглядев лазейку в инициативе властей, он снял со своего автомобиля все ценные запчасти для их дальнейшей продажи на «вторичке», а саму машину попытался вернуть Фольксвагену в обмен на 5000 долларов компенсации. Железобетонным аргументом был тот факт, что автомобиль фактически оставался на ходу. Именно это условие было необходимым для возврата.