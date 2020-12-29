Рейтинг самых популярных премиальных автомобилей ноября в России

Как в 90-е: машины, которые украли, но не полностью

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Константин Новацкий

За окном давно XXI век: каршеринг, блокчейн, айфоны и тикток-хаусы... Опасаться за припарко­ванную машину, вынимать магнитолу, забирать на ночь аккумулятор и совершать другие устаревшие ритуалы больше не нужно: не 1990-е же в конце концов! Увы, но «эхо лихих» до сих пор раздаётся во дворах по всему миру: машины по-прежнему остаются без колёс, дверей и бамперов. Мы заглянули в самые разные уголки планеты и собрали пёструю коллекцию «раздетых» машин. Крылья, моторы и колёса не прилагаем...

Британия, Западный Бромвич

Один из свежих инцидентов с «раздеванием» случился буквально на днях в британском Вест Бромвиче. За ночь припарко­ванный у дома Mercedes-Benz C-класса был разукомп­лектован до состояния «без слёз не взглянешь». Дорогое купе лишилось колёс, дверей, капота, крышки багажника, большинства элементов салона, а также мелочей вроде лючка бензобака.

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Со слов удивлённого владельца, воры сработали профес­сионально: все детали, включая проводку, были аккуратно отсоеди­нены, а процесс демонтажа прошёл в полной тишине. Не был потревожен даже сон хозяйской собаки. Высший криминальный пилотаж.

Британия, Манчестер

А вот такой можно встретить свою машину, возвращаясь с британского музыкаль­ного фестиваля. В прошлом году сразу несколько любителей электронной музыки лишились частей своих автомо­билей на открытой парковке феста Creamfields.

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Пока публика отрывалась под сеты Армина ван Бюрена и Swedish House Mafia, предприим­чивые жулики «размина­лись» неподалёку, откручивая запчасти. Сильнее всего пострадали внедорож­ники Land Rover: с этих автомо­билей были сняты крылья, капоты и несколько элементов внешней облицовки. Обладатели машин поменьше всего лишь недо­считались колёс — «жертвами» стали VW Golf и Audi A5. 

Багамы, Нассау

Неменьший контраст ощущений почувствовал победитель фестиваля христианской музыки в столице Багамских островов. Пока организа­торы чество­вали лучшего исполнителя госпел-слёта 242Untapped, автоворы вовсю «раздевали» его личный хэтчбек.

Спрятав машину за заводским забором, преступники хладно­кровно выпотрошили её, лишив всего, что имело хоть какую-то ценность на вторичном рынке, включая мотор и детали салона. Воистину ничего святого…

Россия, Воронеж

А вот и Россия. Всего за ночь в одном из спальных районов Воронежа владелец BMW X5 M лишился своего внедорожника. Но не целиком. Вместо того, чтобы угнать машину, неизвестные аккуратно её разобрали: сняли все колёса и двери, полностью демонтировали салон, изъяли элементы шасси и наддув.

В паре метров осталась лежать снятая выпускная система (не уместилась?), а в «раздетом» догола (включая шумоизоляцию) кузове нашёлся передний номер. Деликатность проведённого демонтажа можно оценить в ролике. 

Россия, Москва

Увы, машины марки BMW популярны по обе стороны закона. Такой морозным мартовским утром владелец X6 встретил свою машину. В отличие от инцидента в Воронеже, столичные воры разукомп­лектовали внедорожник почти до основания, а «ненужные» неоткрученные элементы можно было посчитать по пальцам.

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В их число удивительным образом попали лобовое стекло и набор металли­ческих подставок. Если приглядеться, можно заметить остатки салонной отделки коньячного цвета.

Великобритания, Чертси

А это — всё, что осталось от трёхдверки Audi RS5, брошенной в одном из глухих районов графства Сарри.

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У машины печальная судьба. Оставленная владельцем в глубокой луже, она долгое время стояла без движения, а в одно прекрасное утро была обнаружена в виде скелета. Причём, помимо всех без исключения навесных элементов, 4,2-литровая Ауди лишилась половины кузова: драгоценный для вандалов металл был срезан и вывезен в неизвестном направлении.

Великобритания, Ньюарк

Угадайте что? Ага — снова Британия и снова нагло «раздетый» автомобиль. Негодяи, напавшие на Land Rover Defender у ЖД-вокзала в Ноттингем­шире, справились со своей задачей за пару часов, пока владелица отлучилась по делам.

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К моменту её прихода у «Дефа» уже отсут­ствовали двери, капот, обивка потолка и часть мелких кузовных элементов. Однако в этот раз преступники сработали неаккуратно: разбили стёкла, повредили кузов внедорож­ника и вырвали заднюю дверь. Докупить недостающие детали и просто поставить на место уже не получится…

ЮАР, Йоханнесбург

Чуть более долгой и основательной стала «разборка» седана VW Polo в Йоханнес­бурге. Южно­африканский мегаполис вообще не назвать спокойным местечком: годами его районы возглавляют мировые анти­рейтинги преступ­ности, так что лишиться кошелька, мобильника или машины в таких районах, как Брикстон, Сандтон или Соуэто, — вопрос пары минут.

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Отличным примером того, как быстро в суете Йоханнес­бурга может раствориться целый автомобиль, служит этот VW: от момента исчезно­вения до обнаружения машины прошло меньше трёх часов. За это время преступники разукомп­лектовали седан чуть меньше чем целиком. Правда, добрая часть компо­нентов всё же осталась в машине: унести кресла или коробку передач не удалось.

США, Луизиана

В американской Луизиане автоворы пошли дальше и обнесли целый автопарк. Крупная неприят­ность случилась прошлой весной на парковке салона Chevrolet в городке Слайделл. Всего за ночь несколько десятков автомо­билей лишились колёс, а сумма ущерба превысила 120 000 долларов.

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Камеры наблюдения сняли двух людей, которые прокрались на стоянку. Дальше злоумыш­ленники взломали сигнали­зацию, подчинили себе освещение, чтобы было удобнее работать с машинами, пере­ставили кучу седанов, кроссоверов и пикапов на деревянные подпорки и скрылись со 124 украденными колёсами. Болты и гайки брать с собой не стали, оставив валяться по парковке.

США, Цинциннати

Удивительно, но к развоплощению этого Volkswagen Golf вандалы не имели никакого отношения: машину разобрал сам владелец. Соблазнив­шись тем, что в разгар громкого скандала с дизель­гейтом дилеры немецкой марки принялись выкупать машины у населения, обладатель Golf TDI решил дважды заработать на своём хэтчбеке.

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Разглядев лазейку в инициативе властей, он снял со своего автомобиля все ценные запчасти для их дальнейшей продажи на «вторичке», а саму машину попытался вернуть Фолькс­вагену в обмен на 5000 долларов компенсации. Железо­бетонным аргументом был тот факт, что автомобиль фактически оставался на ходу. Именно это условие было необходимым для возврата.

А у вашей машины воровали запчасти?

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