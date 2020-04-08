Авторитейл просит о помощи: каких мер поддержки ждут дилеры

Автомобильный ритейл не вошёл в перечень отраслей, которые наиболее пострадали от распро­странения коронавируса. Кроме «Рольфа», пока никто из автодилеров не попал в список системо­образующих предприятий, которым прави­тель­ство, в случае необходи­мости, готово оказывать поддержку. После продления выходных дней до конца месяца деятель­ность большинства автоцентров приостано­вилась. Ряд регионов уже пошёл навстречу дилерам и разрешил возобновить работу сервисных зон, продажу запчастей, а в некоторых областях — даже продажу автомобилей.

Тем не менее, этих мер будет недостаточно, чтобы полностью компенси­ровать ущерб от пандемии и общего спада в мировой и российской экономике, а также от послед­ствий ослабления рубля. Без поддержки правитель­ства отрасль, в которой задейство­вано более 300 тысяч человек, ждут серьёзные неприят­ности, вплоть до исчезновения ряда крупных игроков.

Авто.ру спросил автодилеров о том, какие меры господдержки необходимы авторитейлу, чтобы пережить нерабочие дни и последствия пандемии.