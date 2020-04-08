Авторитейл просит о помощи: каких мер поддержки ждут дилеры
Автомобильный ритейл не вошёл в перечень отраслей, которые наиболее пострадали от распространения коронавируса. Кроме «Рольфа», пока никто из автодилеров не попал в список системообразующих предприятий, которым правительство, в случае необходимости, готово оказывать поддержку. После продления выходных дней до конца месяца деятельность большинства автоцентров приостановилась. Ряд регионов уже пошёл навстречу дилерам и разрешил возобновить работу сервисных зон, продажу запчастей, а в некоторых областях — даже продажу автомобилей.
Тем не менее, этих мер будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать ущерб от пандемии и общего спада в мировой и российской экономике, а также от последствий ослабления рубля. Без поддержки правительства отрасль, в которой задействовано более 300 тысяч человек, ждут серьёзные неприятности, вплоть до исчезновения ряда крупных игроков.
Авто.ру спросил автодилеров о том, какие меры господдержки необходимы авторитейлу, чтобы пережить нерабочие дни и последствия пандемии.
Константин Авакян, заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» (Москва):
Российский дилерский авторитейл сформирован преимущественно из представителей крупного бизнеса, а также не входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с распространением коронавируса. Это значит, что ранее анонсированные меры правительства по поддержке малых и средних предприятий не будут распространяться на дилеров. При этом вынужденная самоизоляция населения и приостановка работы дилерских центров не отменяет обязательств последних по выплате заработной платы, арендных платежей, налогов и процентов по кредитам и займам.
В сложившейся ситуации от государства необходимы более решительные и действенные меры в отношении бизнеса — такие как освобождение от уплаты НДС как минимум на полгода, отмена начислений налога на прибыль, арендные каникулы, а также наличие доступных для бизнеса кредитов на льготных условиях. Со стороны автопроизводителей имеет смысл говорить о таких мерах поддержки дилеров, как продление сроков консигнации, в течение которых товар может находиться у дилера до момента реализации, снижение или обнуление ставок по товарным кредитам, авансовая выплата положенных дилерам компенсаций и бонусов, перенос сроков проведения аудитов на соответствие дилерским стандартам и прочих проверок.
Кирилл Ким, директор по развитию ГК АВТОРУСЬ (Москва и Московская область):
Сейчас важно предусмотреть ряд мер поддержки, которые позволят сбалансировать текущую негативную ситуацию и поддержать автомобильную отрасль. В отсутствие выручки и на период восстановления спроса очень важно получить отсрочку по уплате НДС на 6 месяцев. Также важной мерой поддержки станет предоставление каникул по налогам на имущество и землю, а в случае аренды земельного участка — снижение и отсрочка оплаты арендного платежа.
В авторитейле задействовано более 300 тысяч человек, и, соответственно, существенной статьёй расходов является Фонд оплаты труда (ФОТ). Эффективной мерой поддержки станет освобождение от социальных взносов с ФОТ на период 6 месяцев, с последующим сокращением [их размера — примечание редактора] с 30 до 15% для всех участников рынка. Безусловно, в 2020 году основной задачей дилерских предприятий будет сохранение бизнеса и персонала, поэтому для продолжения деятельности, компенсации убытков и снижения налогового бремени на небольшие предприятия важно продлить срок действия ЕНВД до конца 2021 года.
Учитывая действие режима самоизоляции и простоя в работе дилерских центров, жизненно необходима поддержка по уменьшению кредитной нагрузки на компании. Субсидирование в размере 50% процентной ставки по договорам факторинга или кредитным соглашениям будет являться важной мерой поддержки при простое бизнеса. Кроме того, представителям авторитейла нужна отсрочка по коммунальным платежам и мораторий на проверки.
Наталья Литвинова, директор департамента рекламы и маркетинга У Сервис+ (Москва):
Говоря о мерах в поддержку автобизнеса, начать можно с обещанных правительством кредитных, налоговых и остальных «каникул». При этом льготы должны распространяться не только на малый и средний бизнес и системообразующие компании. Процесс их получения должен быть максимально упрощен.
Банально не хватает информационного сопровождения и синхронизации органов контроля. По всем дилерским центрам — разная информация по легальности осуществления коммерческой деятельности. Нужны подробные разъяснения по реализации выдачи оплаченных автомобилей и другим нюансам. От банковского сектора необходимы специальные условия на кредитование автомобилей, проработка вариантов рассрочки (не той, где платежи клиента ложатся на дилера или пересчитаны в выгоду, а полноценной), а также снижение или временная отмена комиссии за эквайринг при онлайн-платежах.
Неплохо было бы вернуть госпрограммы на покупку автомобилей. Автопроизводителям, которые сейчас планируют отмену поддержек, стоило бы пойти на диалог с дилерами и выработать оптимальный для обеих сторон план. Думаю, многим бы помогло централизованное внедрение на дилерские платформы модулей онлайн-оплаты или предоставление готовых решений и функционала для их установки на собственные ресурсы. При невозможности реализовать в полном объёме финансовую поддержку дилеров необходимо разрешение на возобновление деятельности хотя бы сервисных центров.
Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» (Москва):
Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) оперативно реагирует на меняющуюся ситуацию на рынке и прорабатывает ряд действенных мер по смягчению финансовой нагрузки на автомобильных дилеров. «Авилон» является активным членом РОАД и поддерживает эти меры. В частности, среди мер поддержки, которые РОАД обсуждают с правительством, — предложение предоставить налоговые каникулы (отсрочку) по платежам по НДС. Если меру одобрят, то она позволила бы предотвратить сокращение оборотных активов в отрасли.
Вместе с этим РОАД просила рассмотреть возможность отсрочки по выплате налогов на имущество и землю с дилерских предприятий. Благодаря этому автодилеры смогли бы распределить свои финансовые ресурсы на более первостепенные на сегодняшний день задачи, и в частности, — на поддержку сотрудников. На ситуации, в которой оказался сейчас авторитейл, положительно отразился бы и льготный период по выплате процентов по кредитам — РОАД в своём обращении к правительству просила дать такую рекомендацию банкам.
Позиция и предложения РОАД
23 марта РОАД, которая представляет интересы более 1200 дилерских центров, направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предупредила о рисках для авторитейла и предложила ряд мер поддержки отрасли. В частности, освободить дилеров от выплат взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования с апреля и до официального прекращения всех ограничительных мер, а также ввести налоговые каникулы, в том числе по НДС, налогам на имущество и землю. Ассоциация предложила продлить действие специального режима в виде уплаты ЕНВД по виду деятельности «Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств» на 2021–2024 годы, в том числе для регионов, уже отказавшихся от данного налогового режима. В РОАД попросили порекомендовать банкам предоставить льготный период по выплате процентов по кредитам и основному долгу.
В связи с объявлением нерабочей недели 30 марта Ассоциация направила ещё одно письмо в правительство, в котором обращалась за разрешением проводить техобслуживание и ремонт официальным сервисным станциям, а также продавать автозапчасти, моторные масла и шины. Кроме этого, РОАД предложила рассмотреть вопрос о доставке машин, которые были куплены онлайн.
После продления нерабочего режима до конца апреля, что привело к закрытию на месяц практически всех автоцентров, РОАД повторно обратилась в правительство. Как следует из письма, направленного 2 апреля на имя премьера Михаила Мишустина, Ассоциация попросила внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, дилерские предприятия, которые продают и/или осуществляют обслуживание автотранспортных средств. Однако в утверждённый на прошлой неделе перечень автодилеры так и не вошли.
Сейчас РОАД договаривается с региональными властями, чтобы те разрешили официальным сервисным станциям проводить ремонтные работы и продажу запчастей. Эту инициативу поддержал и Минпромторг, который со своей стороны направил рекомендательные письма губернаторам. По состоянию на вечер 7 апреля значительное количество регионов разрешили проведение официальными дилерами сервисных работ, а в некоторых был снят запрет на торговлю запасными частями. Кроме того, в Оренбургской, Тамбовской и Тюменской областях местные власти разрешили возобновить не только работу сервисных центров и продажу запчастей, но и продажу автомобилей.
Авто.ру также поддерживает российских дилеров. С 28 марта мы резко снизили стоимость размещения объявлений и изменили условия оплаты за звонки. Это поможет при минимальных затратах получить новых клиентов и обеспечить отложенный спрос после того, как ограничения будут сняты. Подробнее о новых условиях читайте тут.