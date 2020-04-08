В России вырос спрос на новые автомобили

Авторитейл просит о помощи: каких мер поддержки ждут дилеры

Про бизнес

Автомобильный ритейл не вошёл в перечень отраслей, которые наиболее пострадали от распро­странения коронавируса. Кроме «Рольфа», пока никто из автодилеров не попал в список системо­образующих предприятий, которым прави­тель­ство, в случае необходи­мости, готово оказывать поддержку. После продления выходных дней до конца месяца деятель­ность большинства автоцентров приостано­вилась. Ряд регионов уже пошёл навстречу дилерам и разрешил возобновить работу сервисных зон, продажу запчастей, а в некоторых областях — даже продажу автомобилей. 

Тем не менее, этих мер будет недостаточно, чтобы полностью компенси­ровать ущерб от пандемии и общего спада в мировой и российской экономике, а также от послед­ствий ослабления рубля. Без поддержки правитель­ства отрасль, в которой задейство­вано более 300 тысяч человек, ждут серьёзные неприят­ности, вплоть до исчезновения ряда крупных игроков.

Авто.ру спросил автодилеров о том, какие меры господдержки необходимы авторитейлу, чтобы пережить нерабочие дни и последствия пандемии.

Константин Авакян, заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами ГК «Авто­Спец­Центр» (Москва):

Российский дилерский авторитейл сформи­рован преимуще­ственно из представи­телей крупного бизнеса, а также не входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с распро­странением коронавируса. Это значит, что ранее анонсиро­ванные меры правитель­ства по поддержке малых и средних предприятий не будут распро­страняться на дилеров. При этом вынужденная самоизоляция населения и приостановка работы дилерских центров не отменяет обязательств последних по выплате заработной платы, арендных платежей, налогов и процентов по кредитам и займам.

В сложившейся ситуации от государства необходимы более решительные и действенные меры в отношении бизнеса — такие как освобож­дение от уплаты НДС как минимум на полгода, отмена начислений налога на прибыль, арендные каникулы, а также наличие доступных для бизнеса кредитов на льготных условиях. Со стороны автопроиз­водителей имеет смысл говорить о таких мерах поддержки дилеров, как продление сроков консигнации, в течение которых товар может находиться у дилера до момента реализации, снижение или обнуление ставок по товарным кредитам, авансовая выплата положенных дилерам компенсаций и бонусов, перенос сроков проведения аудитов на соответ­ствие дилерским стандартам и прочих проверок.

Кирилл Ким, директор по развитию ГК АВТОРУСЬ (Москва и Московская область):

Сейчас важно предусмотреть ряд мер поддержки, которые позволят сбаланси­ровать текущую негативную ситуацию и поддержать автомо­бильную отрасль. В отсутствие выручки и на период восстанов­ления спроса очень важно получить отсрочку по уплате НДС на 6 месяцев. Также важной мерой поддержки станет предостав­ление каникул по налогам на имущество и землю, а в случае аренды земельного участка — снижение и отсрочка оплаты арендного платежа.

В авторитейле задействовано более 300 тысяч человек, и, соответ­ственно, существенной статьёй расходов является Фонд оплаты труда (ФОТ). Эффективной мерой поддержки станет освобож­дение от социальных взносов с ФОТ на период 6 месяцев, с последующим сокращением [их размера — примечание редактора] с 30 до 15% для всех участников рынка. Безусловно, в 2020 году основной задачей дилерских пред­приятий будет сохранение бизнеса и персонала, поэтому для продол­жения деятель­ности, компенсации убытков и снижения налогового бремени на небольшие предприятия важно продлить срок действия ЕНВД до конца 2021 года.

Учитывая действие режима самоизоляции и простоя в работе дилерских центров, жизненно необходима поддержка по уменьшению кредитной нагрузки на компании. Субсидиро­вание в размере 50% процентной ставки по договорам факторинга или кредитным соглаше­ниям будет являться важной мерой поддержки при простое бизнеса. Кроме того, представи­телям авторитейла нужна отсрочка по коммунальным платежам и мораторий на проверки

Наталья Литвинова, директор департамента рекламы и маркетинга У Сервис+ (Москва):

Говоря о мерах в поддержку автобизнеса, начать можно с обещанных правитель­ством кредитных, налоговых и остальных «каникул». При этом льготы должны распро­страняться не только на малый и средний бизнес и системо­образующие компании. Процесс их получения должен быть максимально упрощен.

Банально не хватает информационного сопровож­дения и синхрони­зации органов контроля. По всем дилерским центрам — разная информация по легаль­ности осуще­ствления коммер­ческой деятель­ности. Нужны подробные разъяс­нения по реализации выдачи оплаченных автомо­билей и другим нюансам. От банковского сектора необходимы специальные условия на кредито­вание автомобилей, проработка вариантов рассрочки (не той, где платежи клиента ложатся на дилера или пере­считаны в выгоду, а полноценной), а также снижение или временная отмена комиссии за эквайринг при онлайн-платежах.

Неплохо было бы вернуть госпрограммы на покупку автомобилей. Автопроиз­водителям, которые сейчас планируют отмену поддержек, стоило бы пойти на диалог с дилерами и выработать оптимальный для обеих сторон план. Думаю, многим бы помогло централизо­ванное внедрение на дилерские платформы модулей онлайн-оплаты или предостав­ление готовых решений и функци­онала для их установки на собствен­ные ресурсы. При невозможности реализовать в полном объёме финансовую поддержку дилеров необходимо разрешение на возобнов­ление деятельности хотя бы сервисных центров.

Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» (Москва):

Российская ассоциация автомо­бильных дилеров (РОАД) оперативно реагирует на меняющуюся ситуацию на рынке и прораба­тывает ряд действенных мер по смягчению финансовой нагрузки на автомо­бильных дилеров. «Авилон» является активным членом РОАД и поддер­живает эти меры. В частности, среди мер поддержки, которые РОАД обсуждают с правитель­ством, — предложение предо­ставить налоговые каникулы (отсрочку) по платежам по НДС. Если меру одобрят, то она позволила бы предот­вратить сокращение оборотных активов в отрасли.

Вместе с этим РОАД просила рассмотреть возможность отсрочки по выплате налогов на имущество и землю с дилерских предприятий. Благодаря этому автодилеры смогли бы распре­делить свои финансовые ресурсы на более перво­степенные на сегодняшний день задачи, и в частности, — на поддержку сотрудников. На ситуации, в которой оказался сейчас авторитейл, положительно отразился бы и льготный период по выплате процентов по кредитам — РОАД в своём обращении к правитель­ству просила дать такую рекомендацию банкам.

Позиция и предложения РОАД

23 марта РОАД, которая представляет интересы более 1200 дилерских центров, направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором преду­предила о рисках для авто­ритейла и предложила ряд мер поддержки отрасли. В частности, освободить дилеров от выплат взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхо­вания, Фонд обяза­тельного медицин­ского страхо­вания с апреля и до офици­ального прекращения всех ограничи­тельных мер, а также ввести налоговые каникулы, в том числе по НДС, налогам на имущество и землю. Ассоци­ация предложила продлить действие специ­ального режима в виде уплаты ЕНВД по виду деятельности «Услуги по ремонту, техническому обслужи­ванию и мойке авто­мото­транспортных средств» на 2021–2024 годы, в том числе для регионов, уже отказав­шихся от данного налогового режима. В РОАД попросили пореко­мендовать банкам предоставить льготный период по выплате процентов по кредитам и основному долгу.

В связи с объявлением нерабочей недели 30 марта Ассоциация направила ещё одно письмо в правитель­ство, в котором обращалась за разрешением проводить техобслужи­вание и ремонт официальным сервисным станциям, а также продавать автозапчасти, моторные масла и шины. Кроме этого, РОАД предложила рассмотреть вопрос о доставке машин, которые были куплены онлайн.

После продления нерабочего режима до конца апреля, что привело к закрытию на месяц практически всех автоцентров, РОАД повторно обратилась в правитель­ство. Как следует из письма, направленного 2 апреля на имя премьера Михаила Мишустина, Ассоциация попросила внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадав­ших от коронавируса, дилерские предприятия, которые продают и/или осуще­ствляют обслужи­вание автотранс­портных средств. Однако в утверж­дённый на прошлой неделе перечень автодилеры так и не вошли.

Сейчас РОАД договаривается с региональными властями, чтобы те разрешили официальным сервисным станциям проводить ремонтные работы и продажу запчастей. Эту инициативу поддержал и Минпромторг, который со своей стороны направил рекомендательные письма губернаторам. По состоянию на вечер 7 апреля значительное количество регионов разрешили проведение официальными дилерами сервисных работ, а в некоторых был снят запрет на торговлю запасными частями. Кроме того, в Оренбургской, Тамбовской и Тюменской областях местные власти разрешили возобновить не только работу сервисных центров и продажу запчастей, но и продажу автомобилей.

Авто.ру также поддерживает российских дилеров. С 28 марта мы резко снизили стоимость размещения объявлений и изменили условия оплаты за звонки. Это поможет при мини­мальных затратах получить новых клиентов и обеспечить отложенный спрос после того, как ограни­чения будут сняты. Подробнее о новых условиях читайте тут.

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