Этот картонный Cybertruck оснащён «пневмой» и неплохо справляется с бездорожьем

Для постройки игрушки, помимо картона, были использованы деревянные палочки и зубочистки, а также два моторчика и прочие элементы «силовой установки». Внешне машинка повторяет все основные стилистические черты Cybertruck, есть у неё и выдвижная аппарель для заезда техники в грузовой отсек — в точности как у настоящего пикапа.

Необычную модель Tesla представила в конце 2019 года, спустя три месяца количество предзаказов на неё приблизилось к 550 тысячам. При этом начало серийного выпуска электрического пикапа запланировано лишь на конец 2021 года.

Cybertruck обладает несущим кузовом из сверхпрочной стали, пуленепробиваемыми стёклами, почти двухметровым грузовым отсеком с жёсткой шторкой и футуристичным салоном с рулём-штурвалом. Благодаря пневмоподвеске, дорожный просвет пикапа может достигать 406 миллиметров.