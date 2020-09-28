Этот картонный Cybertruck оснащён «пневмой» и неплохо справляется с бездорожьем
Михаил Кондратьев
YouTube-канал Liberman опубликовал видео об уменьшенной и картонной, но функциональной копии пикапа Tesla Cybertruck. В ролике показан процесс сборки радиоуправляемой модели, а также её испытание на бездорожье. При этом в поездку был взят игрушечный квадроцикл, для погрузки и выгрузки которого картонная «Тесла» опускает заднюю часть кузова подобно настоящим автомобилям с пневмоподвеской.
Для постройки игрушки, помимо картона, были использованы деревянные палочки и зубочистки, а также два моторчика и прочие элементы «силовой установки». Внешне машинка повторяет все основные стилистические черты Cybertruck, есть у неё и выдвижная аппарель для заезда техники в грузовой отсек — в точности как у настоящего пикапа.
Необычную модель Tesla представила в конце 2019 года, спустя три месяца количество предзаказов на неё приблизилось к 550 тысячам. При этом начало серийного выпуска электрического пикапа запланировано лишь на конец 2021 года.
Cybertruck обладает несущим кузовом из сверхпрочной стали, пуленепробиваемыми стёклами, почти двухметровым грузовым отсеком с жёсткой шторкой и футуристичным салоном с рулём-штурвалом. Благодаря пневмоподвеске, дорожный просвет пикапа может достигать 406 миллиметров.
Базовый вариант (39,9 тысячи долларов) будет оснащаться одним электромотором и обладать запасом хода более 400 километров. Версия с двумя моторами (49,9 тысячи долларов) сможет проезжать свыше 480 километров. Для топовой модификации (69,9 тысячи) предусмотрено три электродвигателя — она способна буксировать прицеп массой 6,4 тонны, разгоняться до «сотни» примерно за три секунды и проезжать более 800 километров без подзарядки.