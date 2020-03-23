Пожалуй, самая неудачная реплика Bugatti Chiron: из картона и на педальной тяге

Вьетнамские блогеры создали одну из самых дешёвых в мире реплик Bugatti Chiron, на которой можно даже ездить. Для этого они с нуля построили простран­ствен­ную раму из стали, установили старые колёса от мото­комбайна, сиденье от мопеда и педальный привод от вело­сипеда, а кузов сделали из картона.

Хотя облик 1500-сильного гиперкара и был воспроиз­ведён на глазок, вьетнамцы постара­лись украсить автомобиль — они покрасили некоторые картонные детали в красный и придумали машине уникальный номерной знак. После пробной поездки даже ничего не отвалилось.