Пожалуй, самая неудачная реплика Bugatti Chiron: из картона и на педальной тяге

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Безумный дрифт на Lamborghini закончился пожаром
Николай Андреев
Вьетнамские блогеры создали одну из самых дешёвых в мире реплик Bugatti Chiron, на которой можно даже ездить. Для этого они с нуля построили пространственную раму из стали, установили старые колёса от мотокомбайна, сиденье от мопеда и педальный привод от велосипеда, а кузов сделали из картона.
Хотя облик 1500-сильного гиперкара и был воспроизведён на глазок, вьетнамцы постарались украсить автомобиль — они покрасили некоторые картонные детали в красный и придумали машине уникальный номерной знак. После пробной поездки даже ничего не отвалилось.