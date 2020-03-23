Безумный дрифт на Lamborghini закончился пожаром

Пожалуй, самая неудачная реплика Bugatti Chiron: из картона и на педальной тяге

Видео

Николай Андреев

Вьетнамские блогеры создали одну из самых дешёвых в мире реплик Bugatti Chiron, на которой можно даже ездить. Для этого они с нуля построили простран­ствен­ную раму из стали, установили старые колёса от мото­комбайна, сиденье от мопеда и педальный привод от вело­сипеда, а кузов сделали из картона.

Хотя облик 1500-сильного гиперкара и был воспроиз­ведён на глазок, вьетнамцы постара­лись украсить автомобиль — они покрасили некоторые картонные детали в красный и придумали машине уникальный номерной знак. После пробной поездки даже ничего не отвалилось.

#bugatti#homemade#bugattichiron#Diy Facebook của mình : https://www.facebook.com/nhetdaicaytber Đăng ký miễn phí tại đây :https://www.youtube.com/channel/UCtT1... Mail : supostnhettv1@gmail.com Nguồn nhạc trong video :https://www.youtube.com/user/NoCopyri... music : Vexento - Around The Fire hướng dẫn chế tạo,độ các siêu xe môtô phân khối lớn như #z1000#ducati#bmw Cảm ơn các bạn đã xem video

Хотели бы прокатиться на картонном Bugatti Chiron?

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