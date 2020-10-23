Что делать, если сбил животное на дороге

Столкновение с животным — это ДТП

В случае столкновения с повозкой, верховой лошадью или стадом коров действовать необходимо так же, как и при обычном ДТП. Возница (человек, который управляет повозкой), согласно п. 1.2 ПДД, приравни­вается к водителям. Вы удивитесь, но тем же статусом наделён погонщик, ведущий по дороге вьючных животных, или пастух, пере­гоняющий стадо. Шурик из «Кавказ­ской пленницы» на своём ослике — тоже участник движения, который должен соблюдать ПДД.

Действия возниц и погонщиков отдельно регламен­тирует статья 25 ПДД, где описано, как они обязаны вести себя на дороге, как может пере­двигаться повозка или каким образом стадо должно пере­ходить через железно­дорожный переезд. На дороге авария авто­мобиля с любым типом повозки, в которую впряжено животное, считается обыкно­венным дорожно-транс­портным происше­ствием и подпадает под действие правил дорожного движения.

Но будет ли дорожно-транспортным происшествием столкновение на дороге с одиночным животным, к тому же диким — например, с оленем, кабаном или лосём? Животное без погонщика или стада — это и не транспорт, и не пешеход.

В пункте 1.2 ПДД указано, что к ДТП причисля­ются события, которые возникли в процессе движения транс­портного средства по дороге и привели к гибели или ранению людей, повлекли за собой материальный ущерб.

Сами по себе домашнее животное, дикий зверь, скот или птица — не само­стоятель­ные участники дорожного движения. Но у скота, домашней птицы, собак и кошек есть хозяева. А дикие животные, по статье 4 закона «О животном мире», принад­лежат государ­ству. И согласно статье 137 Гражданского кодекса РФ, животные как объекты правовых отношений в РФ приравни­ваются к имуществу. Если они пострадали в результате аварии, то считайте, что пострадало государ­ственное имущество. А значит, случилось самое настоящее ДТП.