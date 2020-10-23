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Что делать, если сбил животное на дороге

Учебник

Команда Авто.ру

Любой более-менее опытный водитель представляет себе хотя бы в общих чертах, что делать в случае столкно­вения с другой машиной, мотоциклом или, например, столбом. Да и мы не раз писали на эту тему, касаясь оформления ДТП, взаимо­действия со страховыми компаниями, взимания ущерба с виновных, если ими оказались, например, дорожные службы. Но что делать, если «не поделил» дорогу с собакой или зубром? А если столкно­вение произошло с телегой, запряжённой лошадью? В этой статье разбира­емся с авариями, где кроме водителя и его автомо­биля участвуют животные — домашние или дикие.

Столкновение с животным — это ДТП

В случае столкновения с повозкой, верховой лошадью или стадом коров действовать необходимо так же, как и при обычном ДТП. Возница (человек, который управляет повозкой), согласно п. 1.2 ПДД, приравни­вается к водителям. Вы удивитесь, но тем же статусом наделён погонщик, ведущий по дороге вьючных животных, или пастух, пере­гоняющий стадо. Шурик из «Кавказ­ской пленницы» на своём ослике — тоже участник движения, который должен соблюдать ПДД.

Действия возниц и погонщиков отдельно регламен­тирует статья 25 ПДД, где описано, как они обязаны вести себя на дороге, как может пере­двигаться повозка или каким образом стадо должно пере­ходить через железно­дорожный переезд. На дороге авария авто­мобиля с любым типом повозки, в которую впряжено животное, считается обыкно­венным дорожно-транс­портным происше­ствием и подпадает под действие правил дорожного движения.

Но будет ли дорожно-транспортным происшествием столкновение на дороге с одиночным животным, к тому же диким — например, с оленем, кабаном или лосём? Животное без погонщика или стада — это и не транспорт, и не пешеход.

В пункте 1.2 ПДД указано, что к ДТП причисля­ются события, которые возникли в процессе движения транс­портного средства по дороге и привели к гибели или ранению людей, повлекли за собой материальный ущерб.

Сами по себе домашнее животное, дикий зверь, скот или птица — не само­стоятель­ные участники дорожного движения. Но у скота, домашней птицы, собак и кошек есть хозяева. А дикие животные, по статье 4 закона «О животном мире», принад­лежат государ­ству. И согласно статье 137 Гражданского кодекса РФ, животные как объекты правовых отношений в РФ приравни­ваются к имуществу. Если они пострадали в результате аварии, то считайте, что пострадало государ­ственное имущество. А значит, случилось самое настоящее ДТП.

Что нужно делать в случае аварии с животным

Тут особенно важно сказать, чего делать не надо. Раз инцидент с участием авто­мобиля и живот­ного считается ДТП, то не пытайтесь покинуть место происше­ствия как ни в чём не бывало. По статье 12.27 КоАП РФ, за это полагается до полутора лет лишения права управ­ления или до 15 суток ареста. Кроме того, страховая компания, в соответ­ствии с законом об ОСАГО, в этом случае может предъявить водителю регрес­сивное требование.

После столкновения водитель должен выполнить все необхо­димые при ДТП действия. Об их последо­ватель­ности мы писали в отдельной статье. Обязательно сфото­графи­руйте с нескольких ракурсов место происше­ствия и повреж­дения авто­мобиля, а также животное, если оно ранено или погибло, и его следы на дороге. Вызвать ДПС в этом случае нужно обяза­тельно, даже если машина получила незначи­тельные повреж­дения или вовсе цела, а животное убежало. Присут­ствие инспектора тем более необходимо, если четверо­ногое «имущество» в ДТП ранено — этот факт нужно офици­ально зафиксиро­вать. Кроме того, о ранении животного нужно сообщить спасателям по номеру 112.

За что могут оштрафовать после аварии с участием животного

Поскольку в КоАП нет специального наказания за ранение или гибель животного в резуль­тате ДТП, то не суще­ствует и юридиче­ских причин возбуждать дело и взимать штраф. И не имеет значения, произошло ДТП с животным на обычном участке дороге или в зоне действия знака «Дикие животные». Этот знак преду­преж­дающий и не обязы­вает водителя к каким-то действиям. В ПДД нет требо­вания останав­ливаться, снижать скорость в зоне его действия или пред­принимать что-то ещё. Так что столкно­вение в зоне его действия никак не отягчает ситуацию. Поэтому обычно после случайной аварии с диким животным инспектор пишет протокол и состав­ляет опреде­ление об отсут­ствии состава админи­стратив­ного правонарушения.

Однако во время выяснения обстоятельств аварии инспектор может обнаружить сопут­ствующие нарушения. Например, заметит, что водитель был пьян, или определит, что тот нарушил скоростной режим. За это водитель получит отдельные протокол и постановление.

Какой штраф грозит за сбитое животное

Дикие животные принадлежат государ­ству, однако при этом оно не несёт ответ­ствен­ности за поведение зверья на дороге, поэтому предъявить к государ­ству требо­вания о выплате компен­сации ущерба не получится. А вот авто­владельцу вред природе, причиной которого стала авария, возмещать придётся.

По статье 1079 ГК РФ, водитель отвечает за урон, который нанёс с помощью авто­мобиля как источника повышенной опасности. Поэтому смерть дикого животного под колёсами придётся компенсировать.

Для вычисления размера вреда, который нужно возместить, используют ту же методику, что и при расчёте вреда охотничьим угодьям. В ней жизнь каждого животного оценена в опреде­лённую сумму, зависящую не столько от размера, сколько от редкости зверя. Причём разброс огромен – от 100 рублей (крот, хомяк, суслик) до 180 000 рублей (зубр и его гибриды). Вот сколько стоят «потер­певшие», которые чаще всего встречаются водителям на российских дорогах:

Лось 80 000 ₽
Олень, косуля, лань, сайгак* 30 000 – 70 000 ₽
Медведь 60 000 ₽
Кабан 30 000 ₽
Глухарь 6000 ₽
Тетерев, фазан 2000 ₽
Гусь 1000 ₽
Утка, куропатка, голубь 600 ₽
Перепел, бекас 200 ₽
Волк, лисица, шакал 200 ₽

в зависимости от вида

Если у водителя есть действующий полис ОСАГО, то беспоко­иться ему не о чем. Предста­вители мини­стер­ства природных ресурсов и экологии России получат на руки копию опреде­ления ГИБДД и обратятся в страховую водителя за выплатой. И страховая должна её произвести — в размере, не превыша­ющем преду­смотренные ОСАГО 400 000 рублей.

Когда страховая будет против водителя

Серьёзнее ситуация, если ГИБДД докажет, что наезд на птицу или зверя был умыш­ленный. Тогда на основании этого опреде­ления Мини­стерство природных ресурсов применит к компен­сации повыша­ющие коэффи­циенты, так что сумма может вырасти в несколько раз. Одно­временно страховая в случае умыш­ленного наезда на животное имеет право отказать в выплате, и тогда компен­сировать ущерб водителю придётся уже из соб­ствен­ного кармана. Тут на стороне страховой будет и статья 1083 ГК РФ, которая гласит, что вред, возникший в резуль­тате умысла потер­певшего, не нужно возмещать.

Регрессивные требования страховая имеет право выставить при тех же обстоя­тель­ствах, что в обычных ДТП. Причиной станут опьянение водителя, отказ от мед­освидетель­ствования, попытка покинуть место аварии и другие причины, указанные в качестве осно­ваний для регрес­сивного требования в статье 14 закона «Об обяза­тельном страхо­вании авто­граждан­ской ответ­ственности».

Что делать, если случилось ДТП с домашним скотом или домашними животными

В отличие от диких зверей, у домашних питомцев и скота есть хозяева. И последние, согласно статье 210 ГК, обязаны нести бремя содер­жания своего имущества, в частности, не оставлять животных без присмотра.

А пункт 25.6 ПДД прямо запрещает ответ­ственным за животных пускать их на дорогу без надзора — это относится к погонщикам, пастухам и водителям повозок и саней. Кроме того, с животными нельзя пере­двигаться по асфальтиро­ванным или бетонным дорогам, если есть альтер­нативные пути.

Когда выяснится, что какой-то из пере­численных пунктов был нарушен, инспектор ГИБДД на месте аварии признает владельца животного или погонщика винов­ником происше­ствия. И тогда, в соответ­ствии со статьёй 1064 ГК РФ, виновному придётся возмещать вред, причи­нённый авто­мобилю и пассажирам. Но требовать выплат нужно будет, скорее всего, в рамках судебной тяжбы.

Если наезд произошёл в зоне действия знака «Перегон скота» и инспектор выяснит, что водитель превысил скорость в зоне его действия, то виновным почти навер­няка признают водителя. Однако, как и в случае с дикими живот­ными, в КоАП нет отдельной статьи за наезд на животное. Поэтому штраф или иное наказание за такое ДТП не преду­смотрено. Но на основе вынесен­ного постанов­ления владелец погибшего животного вправе обратиться за возмеще­нием причинён­ного вреда в страховую водителя. Для оценки ущерба ему нужно подтвердить стоимость животного — подойдут договор о купле-продаже или заключение независимого оценщика.

Ущерб в этом случае страховая покроет в рамках соответ­ствующего лимита ОСАГО в 400 000 руб. Если этого не хватит, то владелец животного имеет право требовать остальную часть с водителя — это разрешено статьёй 1072 ГК РФ.

Итак, совсем коротко

  • — Столкновение с животным, диким или домашним, — такое же ДТП, как и любое другое, оформлять его нужно соответ­ствующим образом.

  • — За ДТП с животным не предусмотрено админи­стративного наказания, даже если будет признано, что причиной столкно­вения стали действия водителя.

  • — Но возместить гибель дикого животного придётся: государ­ство установило точные расценки за предста­вителя каждого вида. И сотрудники Мини­стерства природных ресурсов обратятся за компен­сацией в страховую компанию автовладельца.

  • — В случае с домашними животными работает такая же схема возмещения, если водителя признают виновным. Однако он может быть и не виноват, поскольку животное на дороге способно оказаться по недосмотру хозяина, погонщика или пастуха. В таком случае водитель вправе требовать с виновного возмещения всего ущерба машине, но для этого, скорее всего, придётся обращаться в суд.

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