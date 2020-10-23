Что делать, если сбил животное на дороге
Команда Авто.ру
Любой более-менее опытный водитель представляет себе хотя бы в общих чертах, что делать в случае столкновения с другой машиной, мотоциклом или, например, столбом. Да и мы не раз писали на эту тему, касаясь оформления ДТП, взаимодействия со страховыми компаниями, взимания ущерба с виновных, если ими оказались, например, дорожные службы. Но что делать, если «не поделил» дорогу с собакой или зубром? А если столкновение произошло с телегой, запряжённой лошадью? В этой статье разбираемся с авариями, где кроме водителя и его автомобиля участвуют животные — домашние или дикие.
Столкновение с животным — это ДТП
В случае столкновения с повозкой, верховой лошадью или стадом коров действовать необходимо так же, как и при обычном ДТП. Возница (человек, который управляет повозкой), согласно п. 1.2 ПДД, приравнивается к водителям. Вы удивитесь, но тем же статусом наделён погонщик, ведущий по дороге вьючных животных, или пастух, перегоняющий стадо. Шурик из «Кавказской пленницы» на своём ослике — тоже участник движения, который должен соблюдать ПДД.
Действия возниц и погонщиков отдельно регламентирует статья 25 ПДД, где описано, как они обязаны вести себя на дороге, как может передвигаться повозка или каким образом стадо должно переходить через железнодорожный переезд. На дороге авария автомобиля с любым типом повозки, в которую впряжено животное, считается обыкновенным дорожно-транспортным происшествием и подпадает под действие правил дорожного движения.
Но будет ли дорожно-транспортным происшествием столкновение на дороге с одиночным животным, к тому же диким — например, с оленем, кабаном или лосём? Животное без погонщика или стада — это и не транспорт, и не пешеход.
В пункте 1.2 ПДД указано, что к ДТП причисляются события, которые возникли в процессе движения транспортного средства по дороге и привели к гибели или ранению людей, повлекли за собой материальный ущерб.
Сами по себе домашнее животное, дикий зверь, скот или птица — не самостоятельные участники дорожного движения. Но у скота, домашней птицы, собак и кошек есть хозяева. А дикие животные, по статье 4 закона «О животном мире», принадлежат государству. И согласно статье 137 Гражданского кодекса РФ, животные как объекты правовых отношений в РФ приравниваются к имуществу. Если они пострадали в результате аварии, то считайте, что пострадало государственное имущество. А значит, случилось самое настоящее ДТП.
Что нужно делать в случае аварии с животным
Тут особенно важно сказать, чего делать не надо. Раз инцидент с участием автомобиля и животного считается ДТП, то не пытайтесь покинуть место происшествия как ни в чём не бывало. По статье 12.27 КоАП РФ, за это полагается до полутора лет лишения права управления или до 15 суток ареста. Кроме того, страховая компания, в соответствии с законом об ОСАГО, в этом случае может предъявить водителю регрессивное требование.
После столкновения водитель должен выполнить все необходимые при ДТП действия. Об их последовательности мы писали в отдельной статье. Обязательно сфотографируйте с нескольких ракурсов место происшествия и повреждения автомобиля, а также животное, если оно ранено или погибло, и его следы на дороге. Вызвать ДПС в этом случае нужно обязательно, даже если машина получила незначительные повреждения или вовсе цела, а животное убежало. Присутствие инспектора тем более необходимо, если четвероногое «имущество» в ДТП ранено — этот факт нужно официально зафиксировать. Кроме того, о ранении животного нужно сообщить спасателям по номеру 112.
За что могут оштрафовать после аварии с участием животного
Поскольку в КоАП нет специального наказания за ранение или гибель животного в результате ДТП, то не существует и юридических причин возбуждать дело и взимать штраф. И не имеет значения, произошло ДТП с животным на обычном участке дороге или в зоне действия знака «Дикие животные». Этот знак предупреждающий и не обязывает водителя к каким-то действиям. В ПДД нет требования останавливаться, снижать скорость в зоне его действия или предпринимать что-то ещё. Так что столкновение в зоне его действия никак не отягчает ситуацию. Поэтому обычно после случайной аварии с диким животным инспектор пишет протокол и составляет определение об отсутствии состава административного правонарушения.
Однако во время выяснения обстоятельств аварии инспектор может обнаружить сопутствующие нарушения. Например, заметит, что водитель был пьян, или определит, что тот нарушил скоростной режим. За это водитель получит отдельные протокол и постановление.
Какой штраф грозит за сбитое животное
Дикие животные принадлежат государству, однако при этом оно не несёт ответственности за поведение зверья на дороге, поэтому предъявить к государству требования о выплате компенсации ущерба не получится. А вот автовладельцу вред природе, причиной которого стала авария, возмещать придётся.
По статье 1079 ГК РФ, водитель отвечает за урон, который нанёс с помощью автомобиля как источника повышенной опасности. Поэтому смерть дикого животного под колёсами придётся компенсировать.
Для вычисления размера вреда, который нужно возместить, используют ту же методику, что и при расчёте вреда охотничьим угодьям. В ней жизнь каждого животного оценена в определённую сумму, зависящую не столько от размера, сколько от редкости зверя. Причём разброс огромен – от 100 рублей (крот, хомяк, суслик) до 180 000 рублей (зубр и его гибриды). Вот сколько стоят «потерпевшие», которые чаще всего встречаются водителям на российских дорогах:
Если у водителя есть действующий полис ОСАГО, то беспокоиться ему не о чем. Представители министерства природных ресурсов и экологии России получат на руки копию определения ГИБДД и обратятся в страховую водителя за выплатой. И страховая должна её произвести — в размере, не превышающем предусмотренные ОСАГО 400 000 рублей.
Когда страховая будет против водителя
Серьёзнее ситуация, если ГИБДД докажет, что наезд на птицу или зверя был умышленный. Тогда на основании этого определения Министерство природных ресурсов применит к компенсации повышающие коэффициенты, так что сумма может вырасти в несколько раз. Одновременно страховая в случае умышленного наезда на животное имеет право отказать в выплате, и тогда компенсировать ущерб водителю придётся уже из собственного кармана. Тут на стороне страховой будет и статья 1083 ГК РФ, которая гласит, что вред, возникший в результате умысла потерпевшего, не нужно возмещать.
Регрессивные требования страховая имеет право выставить при тех же обстоятельствах, что в обычных ДТП. Причиной станут опьянение водителя, отказ от медосвидетельствования, попытка покинуть место аварии и другие причины, указанные в качестве оснований для регрессивного требования в статье 14 закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности».
Что делать, если случилось ДТП с домашним скотом или домашними животными
В отличие от диких зверей, у домашних питомцев и скота есть хозяева. И последние, согласно статье 210 ГК, обязаны нести бремя содержания своего имущества, в частности, не оставлять животных без присмотра.
А пункт 25.6 ПДД прямо запрещает ответственным за животных пускать их на дорогу без надзора — это относится к погонщикам, пастухам и водителям повозок и саней. Кроме того, с животными нельзя передвигаться по асфальтированным или бетонным дорогам, если есть альтернативные пути.
Когда выяснится, что какой-то из перечисленных пунктов был нарушен, инспектор ГИБДД на месте аварии признает владельца животного или погонщика виновником происшествия. И тогда, в соответствии со статьёй 1064 ГК РФ, виновному придётся возмещать вред, причинённый автомобилю и пассажирам. Но требовать выплат нужно будет, скорее всего, в рамках судебной тяжбы.
Если наезд произошёл в зоне действия знака «Перегон скота» и инспектор выяснит, что водитель превысил скорость в зоне его действия, то виновным почти наверняка признают водителя. Однако, как и в случае с дикими животными, в КоАП нет отдельной статьи за наезд на животное. Поэтому штраф или иное наказание за такое ДТП не предусмотрено. Но на основе вынесенного постановления владелец погибшего животного вправе обратиться за возмещением причинённого вреда в страховую водителя. Для оценки ущерба ему нужно подтвердить стоимость животного — подойдут договор о купле-продаже или заключение независимого оценщика.
Ущерб в этом случае страховая покроет в рамках соответствующего лимита ОСАГО в 400 000 руб. Если этого не хватит, то владелец животного имеет право требовать остальную часть с водителя — это разрешено статьёй 1072 ГК РФ.
Итак, совсем коротко
— Столкновение с животным, диким или домашним, — такое же ДТП, как и любое другое, оформлять его нужно соответствующим образом.
— За ДТП с животным не предусмотрено административного наказания, даже если будет признано, что причиной столкновения стали действия водителя.
— Но возместить гибель дикого животного придётся: государство установило точные расценки за представителя каждого вида. И сотрудники Министерства природных ресурсов обратятся за компенсацией в страховую компанию автовладельца.
— В случае с домашними животными работает такая же схема возмещения, если водителя признают виновным. Однако он может быть и не виноват, поскольку животное на дороге способно оказаться по недосмотру хозяина, погонщика или пастуха. В таком случае водитель вправе требовать с виновного возмещения всего ущерба машине, но для этого, скорее всего, придётся обращаться в суд.