В США в машину врезался сом

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Николай Андреев
В американском штате Северная Каролина женщина на Lexus RX ехала по дороге, когда в лобовое стекло кроссовера неожиданно врезался сом. О странном ДТП с рыбой она рассказала в своём фейсбуке.
После столкновения Реза Уолстон остановилась на обочине и начала осматривать повреждения — весь удар приняло на себя стекло. На помощь женщине пришла семья Бэрроу. Они выяснили, что на автомобиль рыбу уронила птица, а муж Брэнди Бэрроу помог удалить остатки сома с лобового стекла.
Позже Реза Уолстон отвезла автомобиль в сервис, где за замену лобового стекла попросили 250 долларов (15 500 рублей). А её пост на фейсбуке с фотографиями случившегося набрал более 142 000 репостов.