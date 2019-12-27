В США в машину врезался сом

После столкновения Реза Уолстон остановилась на обочине и начала осматри­вать повреж­дения — весь удар приняло на себя стекло. На помощь женщине пришла семья Бэрроу. Они выяснили, что на авто­мобиль рыбу уронила птица, а муж Брэнди Бэрроу помог удалить остатки сома с лобового стекла.