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В США в машину врезался сом

Новости

Николай Андреев

В американском штате Северная Каролина женщина на Lexus RX ехала по дороге, когда в лобовое стекло крос­совера неожиданно врезался сом. О странном ДТП с рыбой она рассказала в своём фейсбуке.

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  • После столкновения Реза Уолстон остановилась на обочине и начала осматри­вать повреж­дения — весь удар приняло на себя стекло. На помощь женщине пришла семья Бэрроу. Они выяснили, что на авто­мобиль рыбу уронила птица, а муж Брэнди Бэрроу помог удалить остатки сома с лобового стекла.

  • Позже Реза Уолстон отвезла автомо­биль в сервис, где за замену лобового стекла попросили 250 долларов (15 500 рублей). А её пост на фейсбуке с фото­графиями случившегося набрал более 142 000 репостов.

Кого жалко больше?

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