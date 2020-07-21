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5 фактов из отчёта по VIN на Авто.ру, показывающих, что машина побывала в аварии

Учебник

Команда Авто.ру

1. Данные ГИБДД

Уже много лет каждая авария, оформляемая дорожной полицией, фикси­руется в электронной базе ГИБДД — с указанием даты, места и, конечно, авто­мобилей-участников ДТП. Авто.ру использует эти данные и по VIN-коду машины находит все происше­ствия, в которых она участ­вовала. Более того, сотрудник ГИБДД отмечает в протоколе повреж­дения автомобилей, пусть и без особых подроб­ностей: как правило, в отчёте фигури­рует только список повреждённых внешних кузовных элементов. Но и это полезно — вы сразу узнаете, на что обратить особо пристальное внимание при осмотре машины.

Повреждения, зафиксированные в протоколе ГИБДД как «лёгкие», на деле могут оказаться намного серьёзнее

2. Расчёты стоимости ремонта страховых компаний

Подробнее о последствиях аварии может рассказать расчёт, сделанный после ДТП экспертами страховой компании или незави­симыми оценщиками. Они уже внима­тельно изучают все повреждения, определяют, какие детали нужно менять, а какие можно отремонти­ровать — всё это делается при подсчёте возмещения владельцу машины по КАСКО или по ОСАГО. И получив­шиеся суммы, и перечень деталей скрупулёзно фиксиру­ются в базах страховых компаний, а оттуда попадают в отчёт Авто.ру.

Главное, что нужно понимать: расчёт возмещения не всегда означает, что такой ремонт был проведён. Владелец автомобиля мог получить немалую сумму, а потом отремонти­ровать его кое-как и выставить на продажу. Редко, но бывает и обратная ситуация, когда послед­ствия ДТП в отчёте для страховой компании завышены — как результат мошенни­чества со страховкой или его попытки. Но сам факт ДТП и его подроб­ности помогут принять взвешенное решение о покупке.

Из данных от страховых компаний характер и масштаб повреждений понять проще

3. Участие в аукционе битых автомобилей

Серьёзно пострадавшие в аварии машины, которые страховым компаниям по тем или иным причинам невыгодно восстанав­ливать, обычно реализуются через аукционы битых автомобилей. Тем же способом от повреж­дённой машины может избавиться и сам владелец. Данные из реестров таких аукционов тоже подтягива­ются в отчёт Авто.ру. Помимо самого факта ДТП, он покажет и его послед­ствия — для аукциона автомобиль фото­графируют. По фото можно оценить, возможно ли было успешное восстанов­ление машины и стоит ли её покупать теперь.

Тот факт, что страховая компания отказалась от ремонта битого автомобиля, ещё не означает, что его нельзя восстановить. Вопрос в том, насколько качественно это сделали

4. Прошлые объявления

Нередки и ситуации, когда бывший владелец продаёт разбитый автомобиль без посредников — здесь же, на Авто.ру. Его покупают, как-то восстанав­ливают и снова выстав­ляют на продажу, уже с припиской «в идеальном состоянии». Знать прошлое такой машины особенно важно, иначе следующий владелец может столкнуться с неожиданными проблемами — будь то технические неисправ­ности или трудности с последующей продажей.

К счастью, Авто.ру хранит всю свою базу объявлений. А ещё — обязывает продавцов указывать VIN своего «лота». Поэтому при формиро­вании отчёта наш сервис может восста­новить всю историю продаж машины на Авто.ру — с данными о пробеге, фото­графиями и поясни­тельными текстами.

Даже если на картинках из прошлого у автомобиля нет видимых повреж­дений, стоит сравнить их с нынешними. И спросить при встрече у продавца, почему были заменены некоторые внешние детали, например решётка радиатора, молдинг или шильдики на багажнике. Может, их повредили в аварии, случившейся совсем недавно?

Бывает, что и у битого автомобиля сматывают пробег

5. История обслуживания

Для формирования отчёта по истории автомобиля Авто.ру пользуется данными своих партнёров — дилерских и мульти­брендовых сервисных станций, которые представ­ляют информацию о прове­дённом ремонте и техническом обслуживании.

Каждое посещение автомобилем техцентра фиксируется в базе, обычно с указанием проведённых работ и использо­ванных запчастей. Среди этих ремонтов может обнаружиться и кузовной, прозрачно намекающий на случив­шееся ранее ДТП, и он тоже будет в отчёте Авто.ру. Другие записи покажут потенци­альному покупателю, насколько регулярно автомобиль обслуживали.

Отчёт по VIN на Авто.ру поможет не только воздержаться от неудачной покупки, но и сэкономить много времени, отсеяв машины с аварийным прошлым. Ведь, встретив в отчёте слова «стапель» или «лонжерон», вы наверняка скепти­чески отнесётесь к предстоящей покупке. Или, как минимум, получите весомый аргумент при обсуждении с продавцом цены автомобиля.

Отчёт можно получить всего в несколько кликов — просто введите госномер или VIN в форму ниже. А если вы выбираете из нескольких вариантов, можно дополни­тельно сэкономить, купив сразу пакет отчётов на 10 автомобилей.

Благодаря мобильному приложению Авто.ру вы сможете узнать прошлое автомобиля, находясь уже «у капота». Виджет для запроса отчёта по VIN или по госномеру размещён прямо на главном экране приложения. Ведь продавцы тоже иногда пускаются на хитрости, указывая в объявлении VIN другой, менее проблемной машины. Поэтому на осмотре обяза­тельно нужно сверить их с цифрами и буквами на табличке под капотом или в салоне прода­ваемого автомобиля, и, если они отличаются от тех, что были в объявлении, запросите отчёт ещё раз.

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