5 фактов из отчёта по VIN на Авто.ру, показывающих, что машина побывала в аварии
Команда Авто.ру
1. Данные ГИБДД
Уже много лет каждая авария, оформляемая дорожной полицией, фиксируется в электронной базе ГИБДД — с указанием даты, места и, конечно, автомобилей-участников ДТП. Авто.ру использует эти данные и по VIN-коду машины находит все происшествия, в которых она участвовала. Более того, сотрудник ГИБДД отмечает в протоколе повреждения автомобилей, пусть и без особых подробностей: как правило, в отчёте фигурирует только список повреждённых внешних кузовных элементов. Но и это полезно — вы сразу узнаете, на что обратить особо пристальное внимание при осмотре машины.
2. Расчёты стоимости ремонта страховых компаний
Подробнее о последствиях аварии может рассказать расчёт, сделанный после ДТП экспертами страховой компании или независимыми оценщиками. Они уже внимательно изучают все повреждения, определяют, какие детали нужно менять, а какие можно отремонтировать — всё это делается при подсчёте возмещения владельцу машины по КАСКО или по ОСАГО. И получившиеся суммы, и перечень деталей скрупулёзно фиксируются в базах страховых компаний, а оттуда попадают в отчёт Авто.ру.
Главное, что нужно понимать: расчёт возмещения не всегда означает, что такой ремонт был проведён. Владелец автомобиля мог получить немалую сумму, а потом отремонтировать его кое-как и выставить на продажу. Редко, но бывает и обратная ситуация, когда последствия ДТП в отчёте для страховой компании завышены — как результат мошенничества со страховкой или его попытки. Но сам факт ДТП и его подробности помогут принять взвешенное решение о покупке.
3. Участие в аукционе битых автомобилей
Серьёзно пострадавшие в аварии машины, которые страховым компаниям по тем или иным причинам невыгодно восстанавливать, обычно реализуются через аукционы битых автомобилей. Тем же способом от повреждённой машины может избавиться и сам владелец. Данные из реестров таких аукционов тоже подтягиваются в отчёт Авто.ру. Помимо самого факта ДТП, он покажет и его последствия — для аукциона автомобиль фотографируют. По фото можно оценить, возможно ли было успешное восстановление машины и стоит ли её покупать теперь.
4. Прошлые объявления
Нередки и ситуации, когда бывший владелец продаёт разбитый автомобиль без посредников — здесь же, на Авто.ру. Его покупают, как-то восстанавливают и снова выставляют на продажу, уже с припиской «в идеальном состоянии». Знать прошлое такой машины особенно важно, иначе следующий владелец может столкнуться с неожиданными проблемами — будь то технические неисправности или трудности с последующей продажей.
К счастью, Авто.ру хранит всю свою базу объявлений. А ещё — обязывает продавцов указывать VIN своего «лота». Поэтому при формировании отчёта наш сервис может восстановить всю историю продаж машины на Авто.ру — с данными о пробеге, фотографиями и пояснительными текстами.
Даже если на картинках из прошлого у автомобиля нет видимых повреждений, стоит сравнить их с нынешними. И спросить при встрече у продавца, почему были заменены некоторые внешние детали, например решётка радиатора, молдинг или шильдики на багажнике. Может, их повредили в аварии, случившейся совсем недавно?
5. История обслуживания
Для формирования отчёта по истории автомобиля Авто.ру пользуется данными своих партнёров — дилерских и мультибрендовых сервисных станций, которые представляют информацию о проведённом ремонте и техническом обслуживании.
Каждое посещение автомобилем техцентра фиксируется в базе, обычно с указанием проведённых работ и использованных запчастей. Среди этих ремонтов может обнаружиться и кузовной, прозрачно намекающий на случившееся ранее ДТП, и он тоже будет в отчёте Авто.ру. Другие записи покажут потенциальному покупателю, насколько регулярно автомобиль обслуживали.
Отчёт по VIN на Авто.ру поможет не только воздержаться от неудачной покупки, но и сэкономить много времени, отсеяв машины с аварийным прошлым. Ведь, встретив в отчёте слова «стапель» или «лонжерон», вы наверняка скептически отнесётесь к предстоящей покупке. Или, как минимум, получите весомый аргумент при обсуждении с продавцом цены автомобиля.
Отчёт можно получить всего в несколько кликов — просто введите госномер или VIN в форму ниже. А если вы выбираете из нескольких вариантов, можно дополнительно сэкономить, купив сразу пакет отчётов на 10 автомобилей.
Благодаря мобильному приложению Авто.ру вы сможете узнать прошлое автомобиля, находясь уже «у капота». Виджет для запроса отчёта по VIN или по госномеру размещён прямо на главном экране приложения. Ведь продавцы тоже иногда пускаются на хитрости, указывая в объявлении VIN другой, менее проблемной машины. Поэтому на осмотре обязательно нужно сверить их с цифрами и буквами на табличке под капотом или в салоне продаваемого автомобиля, и, если они отличаются от тех, что были в объявлении, запросите отчёт ещё раз.