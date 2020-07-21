5 фактов из отчёта по VIN на Авто.ру, показывающих, что машина побывала в аварии

2. Расчёты стоимости ремонта страховых компаний

Подробнее о последствиях аварии может рассказать расчёт, сделанный после ДТП экспертами страховой компании или незави­симыми оценщиками. Они уже внима­тельно изучают все повреждения, определяют, какие детали нужно менять, а какие можно отремонти­ровать — всё это делается при подсчёте возмещения владельцу машины по КАСКО или по ОСАГО. И получив­шиеся суммы, и перечень деталей скрупулёзно фиксиру­ются в базах страховых компаний, а оттуда попадают в отчёт Авто.ру.

Главное, что нужно понимать: расчёт возмещения не всегда означает, что такой ремонт был проведён. Владелец автомобиля мог получить немалую сумму, а потом отремонти­ровать его кое-как и выставить на продажу. Редко, но бывает и обратная ситуация, когда послед­ствия ДТП в отчёте для страховой компании завышены — как результат мошенни­чества со страховкой или его попытки. Но сам факт ДТП и его подроб­ности помогут принять взвешенное решение о покупке.