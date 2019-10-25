Названы траты российских водителей на содержание автомобилей
Николай Андреев
Аналитики Яндекс.Деньги изучили затраты российских водителей на личные автомобили. Оказалось, что за первые десять месяцев 2019 года они выросли на 22 процента.
Средний чек за топливо в 2019 году в России составил 819 рублей. Больше всего на одну заправку тратят в Омске: в среднем 1204 рубля. Следом идут Пермь (1196 рублей) и Москва (1129 рублей). Самый маленький размер чека — в Волгограде: 622 рубля. Чуть больше тратят в Челябинске (776 рублей) и Екатеринбурге (786 рублей).
Средний размер штрафа за нарушения ПДД за год вырос с 496 до 531 рубля. В тройке городов-лидеров — Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). Заметно меньше платят за штрафы водители в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля).
Средний размер чека на покупку запчастей и аксессуаров для автомобилей в России составляет 1632 рубля. Однако в Санкт-Петербурге он вдвое выше — 3709 рублей. Второе и третье место по тратам — у Омска (2505 рублей) и Москвы (2194 рубля). Меньше всего расходуют автомобилисты в Красноярске (807 рублей), Нижнем Новгороде (841 рубль) и Воронеже (1088 рублей).
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в среднем по России стоят по 4270 рублей за раз. Самые высокие траты — в Ростове-на-Дону (5228 рублей), Воронеже (4342 рубля) и Казани (3961 рубль). Самыми экономными оказались водители из Нижнего Новгорода (640 рублей), Самары (667 рублей) и Красноярска (993 рубля).
Одновременно с увеличением расходов на личные автомобили отмечается спрос на услуги такси и каршеринга. В среднем число платежей в России за аренду машин выросло за год в 18 раз, а за поездки на такси — в 3,5 раза.