Законопроект о конфискации машин за пьяную езду внесли в Госдуму
Дмитрий Елизаров
Законопроект, позволяющий конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей, снова внесён в Госдуму, сообщает «КоммерсантЪ». Госсобрание Башкирии, инициировавшее законопроект, предлагает отбирать машины либо у рецидивистов, либо у виновников ДТП с пострадавшими.
Реализовать возможность конфискации автомобилей намерены посредством поправок в статью 104.1 УК РФ, которая так и называется «Конфискация имущества». В качестве обоснования своей идеи авторы законопроекта приводят статистику ГИБДД, согласно которой в 10% российских ДТП в прошлом году виновны нетрезвые водители. Кроме того, инициаторы отмечают, что на самом деле число пьяных за рулём в России гораздо больше — просто не всех выявляют инспекторы ГИБДД.
При этом авторы законопроекта ссылаются и на зарубежную практику. Как указано в пояснительной записке, конфискация автомобилей применяется во Франции, Швейцарии и даже Белоруссии, где эта мера дала заметный положительный эффект. Как быть с автомобилем, если он не принадлежит нетрезвому водителю, не уточняется.
Ранее (в конце 2019 года) с аналогичным предложением выступало МВД — ведомство планировало внести соответствующие поправки в проект нового КоАП. Министерство также предлагало распространять эту меру на водителей, повторно застигнутых за управлением в нетрезвом состоянии. На днях МВД предложило ужесточить действующие варианты наказания для таких автомобилистов — вплоть до трёх лет лишения свободы.