«Космический» минивэн Hyundai с «планшетом» в салоне рассекречен

Законопроект о конфискации машин за пьяную езду внесли в Госдуму

Новости

Дмитрий Елизаров

Законопроект, позволяющий конфисковывать авто­мобили у нетрезвых водителей, снова внесён в Госдуму, сообщает «КоммерсантЪ». Госсобрание Башкирии, иницииро­вавшее законо­проект, предлагает отбирать машины либо у реци­дивистов, либо у виновников ДТП с пострадавшими.

  • Реализовать возможность конфискации автомобилей намерены посред­ством поправок в статью 104.1 УК РФ, которая так и называется «Конфискация имущества». В качестве обоснования своей идеи авторы законо­проекта приводят статистику ГИБДД, согласно которой в 10% российских ДТП в прошлом году виновны нетрезвые водители. Кроме того, инициаторы отмечают, что на самом деле число пьяных за рулём в России гораздо больше — просто не всех выявляют инспекторы ГИБДД.

  • При этом авторы законопроекта ссылаются и на зарубежную практику. Как указано в поясни­тельной записке, конфискация авто­мобилей применяется во Франции, Швейцарии и даже Бело­руссии, где эта мера дала заметный положи­тельный эффект. Как быть с автомобилем, если он не принад­лежит нетрезвому водителю, не уточняется.

  • Ранее (в конце 2019 года) с аналогичным предложе­нием выступало МВД — ведомство планиро­вало внести соответ­ствующие поправки в проект нового КоАП. Министер­ство также предлагало распро­странять эту меру на водителей, повторно застигнутых за управле­нием в нетрезвом состоянии. На днях МВД предложило ужесточить действующие варианты наказания для таких автомо­билистов — вплоть до трёх лет лишения свободы.

Как считаете, поможет конфискация в борьбе с пьяными за рулём?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение