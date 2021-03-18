Законопроект о конфискации машин за пьяную езду внесли в Госдуму

Законопроект, позволяющий конфисковывать авто­мобили у нетрезвых водителей, снова внесён в Госдуму, сообщает «КоммерсантЪ». Госсобрание Башкирии, иницииро­вавшее законо­проект, предлагает отбирать машины либо у реци­дивистов, либо у виновников ДТП с пострадавшими.

Реализовать возможность конфискации автомобилей намерены посред­ством поправок в статью 104.1 УК РФ, которая так и называется «Конфискация имущества». В качестве обоснования своей идеи авторы законо­проекта приводят статистику ГИБДД, согласно которой в 10% российских ДТП в прошлом году виновны нетрезвые водители. Кроме того, инициаторы отмечают, что на самом деле число пьяных за рулём в России гораздо больше — просто не всех выявляют инспекторы ГИБДД.

При этом авторы законопроекта ссылаются и на зарубежную практику. Как указано в поясни­тельной записке, конфискация авто­мобилей применяется во Франции, Швейцарии и даже Бело­руссии, где эта мера дала заметный положи­тельный эффект. Как быть с автомобилем, если он не принад­лежит нетрезвому водителю, не уточняется.