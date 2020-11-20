Ваша машина мечты: какого она цвета?

Комплектация? Мотор? Трансмиссия? Тип привода? Чушь! Первое, на что человек обращает внимание, когда видит тот или иной автомобиль, — это дизайн и цвет! Расскажите, какого оттенка должна быть машина вашей мечты — та, которую просто хочется, а не та, которую можно выгодно купить или ещё выгоднее продать через три года. А в комментариях напишите — почему именно такой?