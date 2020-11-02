240 автомобилей из коллекции американского миллионера распродали за долги
Дмитрий Елизаров
В минувший уик-энд 240 автомобилей из коллекции американского бизнесмена Наджиба Кана были проданы с аукциона на общую сумму в 44,4 миллиона долларов. Но и этого не хватит, чтобы покрыть долги коллекционера, задолжавшего более чем 120 компаниям.
Главу фирмы Interlogic Outsourcing из Индианы Наджиба Кана обвинили в крупном банковском мошенничестве в августе прошлого года. Как уточняет The Drive, в ходе незаконных финансовых операций Кан и его компания присвоили 90 миллионов долларов. Дальнейшее расследование выявило фактов мошенничества ещё на 32 миллиона.
Компанию Наджиба Кана признали банкротом, а имущество — в первую очередь огромную коллекцию автомобилей — распродали на аукционе Sotheby's (с молотка ушли 240 машин из 281, которыми владеет банкрот).
Девять из выставленных на продажу лотов были оценены в суммы более миллиона долларов. К примеру, Ferrari 225 Sport Berlinetta 1952 года продали за 2,8 миллиона, а уникальный Fiat 8V Supersonic 1953 года — за 2,04 миллиона долларов. Нашли своих владельцев и сразу три редких Jaguar —
D-Type1955 года, E-TypeLightweight 1963 года и XKSS 1957 года, проданные по цене от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.
На этом же аукционе ушли одним лотом сразу три уникальных концепта совместной разработки Alfa Romeo и Bertone. За три аэродинамических прототипа планировалось выручить до 20 миллионов долларов, однако в реальности сумма сделки составила
14 840 000долларов.