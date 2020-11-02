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240 автомобилей из коллекции американского миллионера распродали за долги

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Дмитрий Елизаров

В минувший уик-энд 240 автомо­билей из коллекции американ­ского бизнес­мена Наджиба Кана были проданы с аукциона на общую сумму в 44,4 миллиона долларов. Но и этого не хватит, чтобы покрыть долги коллекци­онера, задолжав­шего более чем 120 компаниям.

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  • Главу фирмы Interlogic Outsourcing из Индианы Наджиба Кана обвинили в крупном банковском мошен­ни­честве в августе прошлого года. Как уточняет The Drive, в ходе незаконных финансовых операций Кан и его компания присвоили 90 милли­онов долларов. Дальнейшее расследо­вание выявило фактов мошенни­чества ещё на 32 миллиона.

  • Компанию Наджиба Кана признали банкротом, а имущество — в первую очередь огромную коллекцию автомобилей — распродали на аукционе Sotheby's (с молотка ушли 240 машин из 281, которыми владеет банкрот).

  • Девять из выставленных на продажу лотов были оценены в суммы более миллиона долларов. К примеру, Ferrari 225 Sport Berlinetta 1952 года продали за 2,8 миллиона, а уникальный Fiat 8V Supersonic 1953 года — за 2,04 миллиона долларов. Нашли своих владельцев и сразу три редких Jaguar — D-Type 1955 года, E-Type Lightweight 1963 года и XKSS 1957 года, проданные по цене от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.

  • На этом же аукционе ушли одним лотом сразу три уникальных концепта совместной разработки Alfa Romeo и Bertone. За три аэро­динами­ческих прототипа планиро­валось выручить до 20 миллионов долларов, однако в реаль­ности сумма сделки составила 14 840 000 долларов.

А у вас сколько автомобилей?

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