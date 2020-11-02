240 автомобилей из коллекции американского миллионера распродали за долги

Девять из выставленных на продажу лотов были оценены в суммы более миллиона долларов. К примеру, Ferrari 225 Sport Berlinetta 1952 года продали за 2,8 миллиона, а уникальный Fiat 8V Supersonic 1953 года — за 2,04 миллиона долларов. Нашли своих владельцев и сразу три редких Jaguar — D-Type 1955 года, E-Type Lightweight 1963 года и XKSS 1957 года, проданные по цене от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.