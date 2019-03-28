Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был

Мост глупости по-американски и автовоз, который не пролез

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Николай Андреев

Двухэтажный автовоз имеет ряд преимуществ перед одноэтажными, главное из которых – вместительность. Но есть и существенный недостаток – необходимо избегать низких конструкций. Водитель в штате Коннектикут забыл про это правило и превратил новенький кроссовер Chevrolet Traverse в лепёшку.

(For licensing or usage, contact licensing@viralhog.com) March 23, 2019. The car carrier was traveling Northbound on I-95, passing exit 16 when the top rear car hit the overpass. ***Here is the video of Jsem2012's dashcam capturing the same car carrier hitting a traffic light https://streamable.com/ycxoi Thank you Youtube User Jsem2012 ***

Автомобиль был надёжно закреплён, поэтому в аварии никто не пострадал. Кроме Chevrolet Traverse, конечно же.

Вы едете рядом с грузовиком и видите, что он не уместится под мостом. Ваши действия:

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