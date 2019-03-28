Мост глупости по-американски и автовоз, который не пролез

Двухэтажный автовоз имеет ряд преимуществ перед одноэтажными, главное из которых – вместительность. Но есть и существенный недостаток – необходимо избегать низких конструкций. Водитель в штате Коннектикут забыл про это правило и превратил новенький кроссовер Chevrolet Traverse в лепёшку.