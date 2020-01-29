Автомобиль сбросили с дамбы с человеком внутри

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Шоу пошло не так: фейлы и аварии, которых не было в сценарии TopGear/Grand Tour
Посмотрите, как прыгает Tesla Model X. Спойлер: довольно высоко
Николай Андреев
Ведущие британского шоу Top Gear опробовали автомобильную версию банджи-джампинга. Для этого одного из ведущих — Эндрю Флинтоффа — посадили в кабриолет Rover 100 и скинули c очень высокой дамбы, предварительно привязав автомобиль тросом к крану. Заодно авторы передачи доказали, что старый британский кабриолет способен ускоряться до
Полную версию сюжета можно увидеть в первой серии