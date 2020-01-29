Посмотрите, как прыгает Tesla Model X. Спойлер: довольно высоко

Автомобиль сбросили с дамбы с человеком внутри

Видео

Николай Андреев

Ведущие британского шоу Top Gear опробо­вали автомо­бильную версию банджи-джампинга. Для этого одного из ведущих — Эндрю Флинтоффа — посадили в кабри­олет Rover 100 и скинули c очень высокой дамбы, предвари­тельно привязав авто­мобиль тросом к крану. Заодно авторы передачи доказали, что старый британский кабриолет способен ускоряться до 100 км/ч быстрее самых мощных гиперкаров современности.

Полную версию сюжета можно увидеть в первой серии 28-го сезона Top Gear.

*SPOILER ALERT* If you haven't seen the brand new episode of Top Gear yet, you might wanna head on over and check it out before watching this... https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m000dt99/top-gear-series-28-episode-1 In this clip Freddie Flintoff straps himself into a Rover Metro, with the aim of getting to 60mph quicker than an Ariel Atom. Sounds impossible, but maybe not with gravity on his side. With a 540ft drop from the top of a dam, Flintoff bungees in his little Metro and gets to 60mph in... well... watch and see. Subscribe to Top Gear for more videos: http://bit.ly/SubscribeToTopGear WATCH MORE TOP GEAR: http://bit.ly/TG-S27 http://bit.ly/StigCams http://bit.ly/TG-Mercedes MORE ABOUT TOP GEAR: Want to watch a bit of Top Gear on the internet? Welcome to the most comprehensive collection of official clips you'll find on YouTube. Whether you're searching for a caravan challenge, Ken Block in the Hoonicorn, cars versus fighter jets, Stig power laps or the latest Chris Harris Drives, you can find all the iconic films here. Want to share your views with the team? Join our BBC Studios Voice: https://www.bbcstudiosvoice.com/register This is a channel from BBC Studios, who help fund new BBC programmes.

Попробовали бы на себе такой прыжок?

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