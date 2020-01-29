Автомобиль сбросили с дамбы с человеком внутри

Ведущие британского шоу Top Gear опробо­вали автомо­бильную версию банджи-джампинга. Для этого одного из ведущих — Эндрю Флинтоффа — посадили в кабри­олет Rover 100 и скинули c очень высокой дамбы, предвари­тельно привязав авто­мобиль тросом к крану. Заодно авторы передачи доказали, что старый британский кабриолет способен ускоряться до 100 км/ч быстрее самых мощных гиперкаров современности.

Полную версию сюжета можно увидеть в первой серии 28-го сезона Top Gear.