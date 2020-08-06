Подорожник уже не приложишь: «детские» болячки автомобилей
Михаил Лобачёв
Досадные недоработки, часто всплывающие после начала продаж новой модели, принято именовать «детскими болезнями». Для их устранения автокомпании вынуждены объявлять отзывные кампании и устранять обнаруженную неисправность даже на автомобилях, где она ещё не проявилась. Причины при этом бывают мелкими и даже курьёзными. Хотя владельцу машины они вряд ли покажутся забавными.
Chevrolet Corvette и передний багажник
Chevrolet Corvette стал среднемоторным. Поэтому один из багажников у него теперь расположен спереди — там, где прежде находился моторный отсек. С этой-то крышкой и обнаружилась досадная проблема. В Национальное управление по безопасности дорожного движения США поступило уже две жалобы на то, что эта створка внезапно открылась на ходу, блокировав водителю обзор.
Один из этих моментов даже был запечатлён на видео — в салоне стоял видеорегистратор. При этом отмечается, что автомобиль не выдавал никаких предупредительных сигналов, хотя о неплотно закрытой крышке должен предупреждать соответствующий индикатор. Случай с новым Corvette достаточно свежий, и, если подтвердится, что неисправность фиксатора носит массовый характер, Chevrolet наверняка придётся объявить отзывную кампанию.
Renault Kaptur и открывающийся капот
Похожую проблему выявили у кроссовера Renault Kaptur, который производится в России. В декабре 2019 года компания Renault объявила об отзыве 78 461 кроссовера, выпущенного с 2015 года.
Выяснилось, что петля замка капота может оборваться. И в таком случае есть все шансы, что капот откроется прямо на ходу, перекрыв водителю обзор. А там и до аварии недалеко.
Так что, если вы владеете «Каптюром», самое время проверить прямо на Авто.ру по VIN-коду или номеру машины, требует ли ваш автомобиль бесплатной замены петли и самого замка, и поспешить к официальному дилеру.
Ford и дверные замки
Ford в США отзывает 248 912 автомобилей, у которых на ходу могут открыться... двери! Проблема обнаружилась у семейства Fiesta 2014 и 2015 модельного года, седана Fusion 2014–2016 годов и Lincoln MKZ, произведённых тогда же.
Проблема — в дверных замках, в механизме которых могут образоваться трещины. В случае, если это произойдёт, дверь закрыть не удастся или она может открыться прямо на ходу. Это касается всех четырёх дверей. Впрочем, по информации Ford, к авариям и травмам недоброкачественные замки пока не привели. Но такая опасность вполне реальна.
Audi и вода
Согласитесь, весьма неприятно поставить автомобиль на стоянку и однажды обнаружить его обгоревшим без видимых причин и без участия агрессивно настроенных «народных мстителей». Но такое, увы, случается.
В частности, Audi в России отзывает 1346 автомобилей A4, A5, A6, Q5, проданных с 2018 по 2020 год. Информация об этом размещена на сайте Росстандарта. Причина – в стартёр-генераторе с ремённым приводом, который может пострадать от воды. Если узел отсыреет и в нём возникнет коррозия, это может привести к перегреву или даже возгоранию — в том числе тогда, когда автомобиль стоит без движения. Владельцам автомобилей, подпадающих под действие отзывной кампании, следует обратиться к дилеру — стартёр-генератор заменят бесплатно.
Универсал Mercedes-Benz E-класса и непрочно закреплённый спойлер
Mercedes-Benz в США отремонтирует 4765 универсалов
Неисправность при этом может обнаружить и сам водитель — прежде чем пуститься в последний полёт, спойлер начинает издавать характерное дребезжание. Дилеры Mercedes-Benz должны проверить крепление и при необходимости доработать его. Более новых машин проблема коснуться не должна: после того, как недоработка была обнаружена, крепление аэродинамического элемента усовершенствовали.
McLaren и пенопластовая прокладка
Английский производитель суперкаров объявил отзывную кампанию на 2763 автомобиля
К дилерам на доработку отправятся «Макларены» моделей 720S, Senna, GT и 570GT. По информации компании, первым о проблеме сообщил клиент из Латвии, который почувствовал запах бензина. Риск пожара при этом невелик, так как топливо просачивается вдалеке от двигателя или раскалённых элементов выхлопной системы.
Тем не менее, автопроизводитель принял решение отремонтировать все машины с потенциальным дефектом.
Bentley и фирменная эмблема
В 2010 году Bentley была вынуждена отозвать в США около 600 автомобилей «классической» линейки Arnage, Azure и Brooklands
Горящие Ferrari 458
В том же 2010 году Ferrari была вынуждена отремонтировать весь выпущенный тираж суперкара 458 Italia
Кроме того, из-за расплавившегося клея теплозащитный экран мог приблизиться к раскалённому выхлопному тракту. В результате клеевое соединение было заменено механическими креплениями, а те владельцы, чьи автомобили всё же сгорели, получили новые.
Porsche и пожар
В автомобилях часто находят и более серьёзные дефекты, чем приржавевшая эмблема или отваливающийся спойлер. Так, в начале 2014 года Porsche была вынуждена приостановить продажи «трековой» модификации Porsche 911 GT3 после нескольких возгораний.
Одна из пострадавших машин воспламенилась в Италии, другая — в Швейцарии. При этом перед пожаром один из водителей чувствовал запах гари и заметил утечку масла. Продажи спорткара были приостановлены, а примерно через месяц объявили и причину пожаров.
Выяснилось, что в двигателях обеих сгоревших машин было ослаблено резьбовое соединение у шатуна. В результате при работе шатун задевал картер, образовывалась трещина и вытекшее моторное масло становилось причиной пожара. После того, как дефект выявили, весь выпущенный тираж GT3 был подвергнут тщательной проверке.
Jeep и опасный бензобак
Поводом к доработке большого количества автомобилей Jeep послужило неудачное расположение пластикового топливного бака: он был установлен в заднем свесе автомобиля и ничем не защищён. В результате при ДТП с наездом сзади ёмкость с топливом имела все шансы лопнуть, а само топливо — выплеснуться на дорогу и загореться.
Проблема коснулась, в частности, Grand Cherokee с 1993 по 2007 модельный год и Jeep Liberty 2002–2007 модельного года. Поначалу фирма отказывалась дорабатывать потенциально опасные автомобили, однако в результате расследования со стороны Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) и судебных исков от родственников погибших была вынуждена объявить в 2013 году масштабную отзывную кампанию, затронувшую около 2,7 млн автомобилей Jeep Liberty и Grand Cherokee.
По информации NHTSA, длившееся около 3 лет расследование показало, что в авариях с Джипами с неудачно расположенным топливным баком, которые сопровождались возгоранием, погиб минимум 51 человек! В качестве дополнительной защиты на потенциально опасные машины было решено установить фаркопы с мощной стальной поперечиной. Позднее появились и специально разработанные защитные металлические балки.