Подорожник уже не приложишь: «детские» болячки автомобилей

Chevrolet Corvette стал среднемоторным. Поэтому один из багажников у него теперь расположен спереди — там, где прежде находился моторный отсек. С этой-то крышкой и обнаружилась досадная проблема. В Нацио­нальное управление по безопас­ности дорожного движения США поступило уже две жалобы на то, что эта створка внезапно открылась на ходу, блокировав водителю обзор.

Один из этих моментов даже был запечатлён на видео — в салоне стоял видео­регистратор. При этом отмечается, что автомобиль не выдавал никаких преду­предитель­ных сигналов, хотя о неплотно закрытой крышке должен предупреждать соответ­ствующий индикатор. Случай с новым Corvette достаточно свежий, и, если подтвер­дится, что неисправ­ность фиксатора носит массовый характер, Chevrolet наверняка придётся объявить отзывную кампанию.