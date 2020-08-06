Названы 10 самых популярных подержанных автомобилей 2020 года в России

Подорожник уже не приложишь: «детские» болячки автомобилей

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Михаил Лобачёв

Досадные недоработки, часто всплывающие после начала продаж новой модели, принято именовать «детскими болезнями». Для их устранения автокомпании вынуждены объявлять отзывные кампании и устранять обнару­женную неисправ­ность даже на автомобилях, где она ещё не проявилась. Причины при этом бывают мелкими и даже курьёзными. Хотя владельцу машины они вряд ли покажутся забавными.

Chevrolet Corvette и передний багажник

Chevrolet Corvette стал среднемоторным. Поэтому один из багажников у него теперь расположен спереди — там, где прежде находился моторный отсек. С этой-то крышкой и обнаружилась досадная проблема. В Нацио­нальное управление по безопас­ности дорожного движения США поступило уже две жалобы на то, что эта створка внезапно открылась на ходу, блокировав водителю обзор.

Один из этих моментов даже был запечатлён на видео — в салоне стоял видео­регистратор. При этом отмечается, что автомобиль не выдавал никаких преду­предитель­ных сигналов, хотя о неплотно закрытой крышке должен предупреждать соответ­ствующий индикатор. Случай с новым Corvette достаточно свежий, и, если подтвер­дится, что неисправ­ность фиксатора носит массовый характер, Chevrolet наверняка придётся объявить отзывную кампанию.

Renault Kaptur и открывающийся капот

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Похожую проблему выявили у кроссовера Renault Kaptur, который производится в России. В декабре 2019 года компания Renault объявила об отзыве 78 461 кроссовера, выпущенного с 2015 года.

Выяснилось, что петля замка капота может оборваться. И в таком случае есть все шансы, что капот откроется прямо на ходу, перекрыв водителю обзор. А там и до аварии недалеко.

Так что, если вы владеете «Каптюром», самое время проверить прямо на Авто.ру по VIN-коду или номеру машины, требует ли ваш автомобиль бесплатной замены петли и самого замка, и поспешить к официальному дилеру.

Ford и дверные замки

Ford Fiesta
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Ford в США отзывает 248 912 автомобилей, у которых на ходу могут открыться... двери! Проблема обнаружилась у семей­ства Fiesta 2014 и 2015 модельного года, седана Fusion 2014–2016 годов и Lincoln MKZ, произве­дённых тогда же.

Проблема — в дверных замках, в механизме которых могут образо­ваться трещины. В случае, если это произойдёт, дверь закрыть не удастся или она может открыться прямо на ходу. Это касается всех четырёх дверей. Впрочем, по инфор­мации Ford, к авариям и травмам недобро­каче­ственные замки пока не привели. Но такая опасность вполне реальна.

Audi и вода

Audi A4
Audi A5
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Audi A4

Согласитесь, весьма неприятно поставить автомобиль на стоянку и однажды обнаружить его обгоревшим без видимых причин и без участия агрессивно настроен­ных «народных мстителей». Но такое, увы, случается.

В частности, Audi в России отзывает 1346 автомобилей A4, A5, A6, Q5, проданных с 2018 по 2020 год. Информация об этом размещена на сайте Росстандарта. Причина – в стартёр-генераторе с ремённым приводом, который может пострадать от воды. Если узел отсыреет и в нём возникнет коррозия, это может привести к перегреву или даже возгоранию — в том числе тогда, когда автомобиль стоит без движения. Владельцам авто­мобилей, подпадающих под действие отзывной кампании, следует обратиться к дилеру — стартёр-генератор заменят бесплатно.

Универсал Mercedes-Benz E-класса и непрочно закреплённый спойлер

Mercedes-Benz E 400
Mercedes-Benz E 450
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Mercedes-Benz E 400

Mercedes-Benz в США отремонтирует 4765 универсалов Е-класса, у которых на ходу может отвалиться спойлер, установ­ленный в верхней части двери багажного отсека. Проблема обуслов­лена дефектом сборки и затрагивает авто­мобили четырёх модификаций — полно­приводных E400, E450, а также «заряженной» E63S.

Неисправность при этом может обнаружить и сам водитель — прежде чем пуститься в последний полёт, спойлер начинает издавать характерное дребез­жание. Дилеры Mercedes-Benz должны проверить крепление и при необходи­мости доработать его. Более новых машин проблема коснуться не должна: после того, как недоработка была обнаружена, крепление аэродинами­ческого элемента усовер­шенствовали.

McLaren и пенопластовая прокладка

McLaren 720S
McLaren Senna
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McLaren 720S

Английский производитель суперкаров объявил отзывную кампанию на 2763 автомобиля из-за пено­пластовой шумо­изолирующей прокладки, установ­ленной под топливным баком. Выяснилось, что она активно впитывает влагу, что при развитии коррозии угрожает течью топлива и пожаром.

К дилерам на доработку отправятся «Макларены» моделей 720S, Senna, GT и 570GT. По информации компании, первым о проблеме сообщил клиент из Латвии, который почув­ствовал запах бензина. Риск пожара при этом невелик, так как топливо просачи­вается вдалеке от двигателя или раскалён­ных элементов выхлопной системы.

Тем не менее, автопроизводитель принял решение отремонти­ровать все машины с потенциальным дефектом.

Bentley и фирменная эмблема

Bentley Azure
Bentley Arnage
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Bentley Azure

В 2010 году Bentley была вынуждена отозвать в США около 600 автомо­билей «классической» линейки Arnage, Azure и Brooklands из-за механизма склады­вания фирменной эмблемы. Накапотный маскот в виде крылатой буквы «B» сделан таким образом, чтобы скрываться в глубине кузова при столкно­вении, однако в процессе эксплуатации выяснилось, что механизм склады­вания может и заржаветь, что грозит пешеходу дополни­тельными травмами при возможном наезде. Неполадку с эмблемой первым обнаружил один из дилеров Bentley в Велико­британии, а для произво­дителя роскошных автомобилей это послужило поводом объявить отзывную кампанию.

Горящие Ferrari 458

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В том же 2010 году Ferrari была вынуждена отремонти­ровать весь выпущенный тираж суперкара 458 Italia из-за риска пожара. А это более 1200 машин. Виновником оказался клей, использу­емый при сборке колёсных арок. При определённых обстоятель­ствах он мог спровоци­ровать задымление, а то и вовсе загореться!

Кроме того, из-за расплавив­шегося клея тепло­защитный экран мог приблизиться к раскалён­ному выхлопному тракту. В резуль­тате клеевое соедине­ние было заменено механи­ческими крепле­ниями, а те владельцы, чьи авто­мобили всё же сгорели, получили новые.

Porsche и пожар

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В автомобилях часто находят и более серьёзные дефекты, чем приржа­вевшая эмблема или отвали­вающийся спойлер. Так, в начале 2014 года Porsche была вынуждена приоста­новить продажи «трековой» моди­фикации Porsche 911 GT3 после нескольких возгораний.

Одна из пострадавших машин воспламени­лась в Италии, другая — в Швейцарии. При этом перед пожаром один из водителей чувст­вовал запах гари и заметил утечку масла. Продажи спорткара были приоста­новлены, а примерно через месяц объявили и причину пожаров.

Выяснилось, что в двигателях обеих сгоревших машин было ослаб­лено резьбовое соединение у шатуна. В резуль­тате при работе шатун задевал картер, образо­вывалась трещина и вытекшее моторное масло станови­лось причиной пожара. После того, как дефект выявили, весь выпущенный тираж GT3 был подвергнут тщательной проверке.

Jeep и опасный бензобак

Jeep Grand Cherokee
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Поводом к доработке большого количества авто­мобилей Jeep послужило неудачное распо­ложение пластикового топливного бака: он был установ­лен в заднем свесе автомобиля и ничем не защищён. В резуль­тате при ДТП с наездом сзади ёмкость с топливом имела все шансы лопнуть, а само топливо — выплеснуться на дорогу и загореться.

Проблема коснулась, в частности, Grand Cherokee с 1993 по 2007 модельный год и Jeep Liberty 2002–2007 модельного года. Поначалу фирма отказы­валась дорабатывать потенциально опасные автомобили, однако в результате расследо­вания со стороны Национального управления по безопас­ности дорожного движения США (NHTSA) и судебных исков от родствен­ников погибших была вынуждена объявить в 2013 году масштабную отзывную кампанию, затронув­шую около 2,7 млн автомобилей Jeep Liberty и Grand Cherokee.

По информации NHTSA, длившееся около 3 лет расследо­вание показало, что в авариях с Джипами с неудачно располо­женным топливным баком, которые сопровож­дались возгоранием, погиб минимум 51 человек! В качестве дополни­тельной защиты на потенциально опасные машины было решено установить фаркопы с мощной стальной поперечиной. Позднее появились и специально разра­ботанные защитные металлические балки.

Ваш автомобиль отзывали из-за «детских болячек»?

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