Российским полицейским разрешат вскрывать автомобили

Правительство России одобрило поправки, разрешающие сотрудникам полиции вскрывать автомобили. Об этом стало известно «Интерфаксу».

Закон «О полиции» дополнят отдельной статьёй о вскрытии транспортного средства. Согласно документу, стражи порядка получат право вскрывать автомобили для спасения жизни людей, предотвращения преступлений, а также для обеспечения безопасности во время массовых беспорядков и при чрезвычайных ситуациях.

Полицейские не будут нести ответственность за ущерб, если они действовали на перечисленных выше основаниях. В случае, если автомобиль вскрывают в отсутствие владельца, его должны проинформировать в течение 24 часов с момента вскрытия.