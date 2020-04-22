Российским полицейским разрешат вскрывать автомобили
Николай Андреев
Правительство России одобрило поправки, разрешающие сотрудникам полиции вскрывать автомобили. Об этом стало известно «Интерфаксу».
Закон «О полиции» дополнят отдельной статьёй о вскрытии транспортного средства. Согласно документу, стражи порядка получат право вскрывать автомобили для спасения жизни людей, предотвращения преступлений, а также для обеспечения безопасности во время массовых беспорядков и при чрезвычайных ситуациях.
Полицейские не будут нести ответственность за ущерб, если они действовали на перечисленных выше основаниях. В случае, если автомобиль вскрывают в отсутствие владельца, его должны проинформировать в течение 24 часов с момента вскрытия.
Законопроект собираются внести в Госдуму. Сроки его рассмотрения пока не определены. Если документ одобрят, помимо вскрытия машин, полицейским разрешат оцеплять жилые дома и места проведения массовых мероприятий.