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Как получить в подарок Lamborghini Aventador и Rolls-Royce Cullinan? Купите пентхаус в Америке

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В небольшом городе Санни-Айлс-Бич (штат Флорида) на продажу выставлен роскошный пентхаус Palazzo Del Cielo. Он расположен на сорок седьмом этаже элитного многоэтажного жилого дома The Mansions At Acqualina, его площадь – почти 930 квадратных метров. Ещё более двух сотен квадратных метров занимают террасы, с которых «открывается шикарный вид». В комнатах – дорогая мебель, есть климат-контроль и сложная охранная система. 

Пол щедро отделан мрамором, а еще в пентхаусе есть сауна и собственный бассейн с прозрачным дном, через которое где-то там, внизу, можно увидеть землю.

Тех, кто готов раскошелиться на подобную сумму, ждет приятный подарок: вместе с жилплощадью покупателю отдадут Lamborghini Aventador и Rolls-Royce Cullinan. Щедрый бонус! И хотя суммарная стоимость автомобилей составляет около 750 000 долларов, эта сумма меркнет на фоне цены, которую просят за сам пентхаус – 38 миллионов долларов!

С чего же такая щедрость?

У застройщика партнерские отношения с брендами Rolls-Royce и Lamborghini. Поэтому у многих жильцов этого комплекса есть автомобили таких марок – из-за этого парковка Mansions At Acqualina считается самой большой в мире коллекцией автомобилей Rolls-Royce, принадлежащих разным владельцам: их тут 58 штук.

Похоже на сделку века?

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