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Ателье Liberty Walk превратило Toyota Supra в Бэтмобиль. Доработки стоили как новый Kia Ceed

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Дмитрий Елизаров

Японские тюнеры из Liberty Walk разработали для спорткара Toyota Supra экстремальный аэродинами­ческий обвес, наделяющий его некоторым сходством с машиной Бэтмена. Cпорткару модифи­цировали ещё и подвеску, и выхлоп. Силовой агрегат трогать не стали.

  • В комплект входят массивный передний сплиттер, задний диффузор, расширители для колёсных арок (насколько увеличи­вается ширина купе, не уточняется), накладки на пороги и двери, а также внушитель­ное антикрыло. Разработали тюнеры и альтер­нативный капот, но он в комплект не включён и считается опцией.

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  • Изготовленный из армированного стекловолокна (FRP) бодикит обойдётся в эквивалент 14 850 долларов — это около 1,1 миллиона рублей, что соответ­ствует стартовой стоимости хэтчбека Kia Ceed. За карбоновый вариант обвеса цена увеличится ещё на 1100 долларов.

  • Детали, входящие в комплект, можно приобрести и по отдель­ности. Выше­упомянутый капот разработ­чики оценили в 3080 долларов, антикрыло — в 3850 долларов, а передний сплиттер стоит 2750 долларов.

  • Помимо модификации кузова Liberty Walk обещает пере­работать подвеску спорткара при помощи пневмо­элементов AirRex, установить новый выхлоп от Fi и кованые колёсные диски LD97.

  • В России Toyota Supra стоит минимум 5 534 000 рублей за версию с 340-сильной «шестёркой», 8-диа­пазонным «автоматом» и задним приводом.

Как, впечатляет?

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