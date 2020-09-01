Ателье Liberty Walk превратило Toyota Supra в Бэтмобиль. Доработки стоили как новый Kia Ceed
Дмитрий Елизаров
Японские тюнеры из Liberty Walk разработали для спорткара Toyota Supra экстремальный аэродинамический обвес, наделяющий его некоторым сходством с машиной Бэтмена. Cпорткару модифицировали ещё и подвеску, и выхлоп. Силовой агрегат трогать не стали.
В комплект входят массивный передний сплиттер, задний диффузор, расширители для колёсных арок (насколько увеличивается ширина купе, не уточняется), накладки на пороги и двери, а также внушительное антикрыло. Разработали тюнеры и альтернативный капот, но он в комплект не включён и считается опцией.
Изготовленный из армированного стекловолокна (FRP) бодикит обойдётся в эквивалент 14 850 долларов — это около 1,1 миллиона рублей, что соответствует стартовой стоимости хэтчбека Kia Ceed. За карбоновый вариант обвеса цена увеличится ещё на 1100 долларов.
Детали, входящие в комплект, можно приобрести и по отдельности. Вышеупомянутый капот разработчики оценили в 3080 долларов, антикрыло — в 3850 долларов, а передний сплиттер стоит 2750 долларов.
Помимо модификации кузова Liberty Walk обещает переработать подвеску спорткара при помощи пневмоэлементов AirRex, установить новый выхлоп от Fi и кованые колёсные диски LD97.
В России Toyota Supra стоит минимум
5 534 000рублей за версию с 340-сильной «шестёркой», 8-диапазонным «автоматом» и задним приводом.