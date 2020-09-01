Ателье Liberty Walk превратило Toyota Supra в Бэтмобиль. Доработки стоили как новый Kia Ceed

В комплект входят массивный передний сплиттер, задний диффузор, расширители для колёсных арок (насколько увеличи­вается ширина купе, не уточняется), накладки на пороги и двери, а также внушитель­ное антикрыло. Разработали тюнеры и альтер­нативный капот, но он в комплект не включён и считается опцией.