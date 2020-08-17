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Суперкар Porsche, на котором нельзя ездить по улицам, оценили в 1 717 000 долларов

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Дмитрий Елизаров

Немецкая компания Hollmann International, специализи­рующаяся на торговле роскошными автомобилями, выставила на продажу редчайший карбоновый болид Porsche 935. Ещё месяц назад этот суперкар пытались реализовать за 1 525 000 евро, пишет Auto Evolution, но теперь цена снижена до 1 450 000 евро (1 717 000 долларов США).

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  • Porsche 935 — версия гоночного болида на базе 911 GT2 RS для частных покупателей — была представ­лена два года назад. Немецкая марка пообещала построить только 77 экзем­пляров хардкорного спорткара. А год спустя для новинки пред­ложили уникальную опцию — кузов из неокрашен­ного карбона вместо спроектиро­ванных изначально стальных и алюми­ниевых панелей. Это позволило ещё немного снизить массу автомобиля.

  • Одноместное купе продаётся с условием вывоза из Германии за рубеж. Предпо­лагается, что болид отправится на Ближний Восток, но компания-продавец активно работает и с клиентами из России.

  • Выезжать на таком Porsche 935 можно только на закрытые треки. Суперкар оснащён 6-цилин­дровым оппозитником объёмом 3,8 литра, который развивает 700 л.с., 7-ступен­чатым «роботом» и приводом на задние колёса. В салоне — един­ственный гоночный «ковш» для водителя, гоночный кокпит с рулём-штурвалом и встроенный каркас безопасности

  • Базовая стоимость Porsche 935 на момент премьеры составляла 702 тысячи евро.

Потратили бы полтора миллиона евро на гоночный болид?

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