Суперкар Porsche, на котором нельзя ездить по улицам, оценили в 1 717 000 долларов
Дмитрий Елизаров
Немецкая компания Hollmann International, специализирующаяся на торговле роскошными автомобилями, выставила на продажу редчайший карбоновый болид Porsche 935. Ещё месяц назад этот суперкар пытались реализовать за
Porsche 935 — версия гоночного болида на базе 911 GT2 RS для частных покупателей — была представлена два года назад. Немецкая марка пообещала построить только 77 экземпляров хардкорного спорткара. А год спустя для новинки предложили уникальную опцию — кузов из неокрашенного карбона вместо спроектированных изначально стальных и алюминиевых панелей. Это позволило ещё немного снизить массу автомобиля.
Одноместное купе продаётся с условием вывоза из Германии за рубеж. Предполагается, что болид отправится на Ближний Восток, но компания-продавец активно работает и с клиентами из России.
Выезжать на таком Porsche 935 можно только на закрытые треки. Суперкар оснащён
6-цилиндровым оппозитником объёмом 3,8 литра, который развивает 700 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и приводом на задние колёса. В салоне — единственный гоночный «ковш» для водителя, гоночный кокпит с рулём-штурвалом и встроенный каркас безопасности
Базовая стоимость Porsche 935 на момент премьеры составляла 702 тысячи евро.