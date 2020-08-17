Суперкар Porsche, на котором нельзя ездить по улицам, оценили в 1 717 000 долларов

Porsche 935 — версия гоночного болида на базе 911 GT2 RS для частных покупателей — была представ­лена два года назад. Немецкая марка пообещала построить только 77 экзем­пляров хардкорного спорткара. А год спустя для новинки пред­ложили уникальную опцию — кузов из неокрашен­ного карбона вместо спроектиро­ванных изначально стальных и алюми­ниевых панелей. Это позволило ещё немного снизить массу автомобиля.