В России продают редчайший Lamborghini за 64 млн рублей. Это карбоновый Aventador от Mansory
Кирилл Малышев
На Авто.ру выставили на продажу редчайший суперкар — Lamborghini Aventador с полностью карбоновым кузовом, тюнингованный в ателье Mansory. За машину просят 64 миллиона рублей.
Суперкар называется Carbonado. Двигатель 6.5 V12 основательно переработан по железу и программному обеспечению. В результате вместо исходных 700 лошадиных сил он развивает 1250. Разгон до сотни занимает 2,8 секунды, максимальная скорость составляет
380 км/ч.
Почти все внешние кузовные панели выполнены из карбона. Оригинальными стали передний бампер и все крылья. Благодаря последним ширина машины увеличилась на 40 мм спереди и на 50 мм сзади. Колёсные диски, диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, кованые и тоже оснащены карбоновыми накладками.
Кузов машины, по сути, неокрашенный. Он имеет естественный оттенок углепластика – серо-чёрный. В том же тоне выполнен и салон. Тёмная замша контрастирует с редкими оранжевыми акцентами.
Ранее на канале TheStradman в YouTube появился видеоотчёт о снежных испытаниях суперкара Lamborghini Aventador, установленного на гусеницы. Автор видео утверждает, что это первый подобный эксперимент в мире. Испытания прошли не слишком удачно: машина застряла.