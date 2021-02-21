В России продают редчайший Lamborghini за 64 млн рублей. Это карбоновый Aventador от Mansory

Суперкар называется Carbonado. Двигатель 6.5 V12 основательно переработан по железу и программному обеспе­чению. В результате вместо исходных 700 лошадиных сил он развивает 1250. Разгон до сотни занимает 2,8 секунды, максимальная скорость составляет 380 км/ч.

Почти все внешние кузовные панели выполнены из карбона. Оригиналь­ными стали передний бампер и все крылья. Благодаря последним ширина машины увеличилась на 40 мм спереди и на 50 мм сзади. Колёсные диски, диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, кованые и тоже оснащены карбоновыми накладками.

Кузов машины, по сути, неокрашенный. Он имеет есте­ственный оттенок угле­пластика – серо-чёрный. В том же тоне выполнен и салон. Тёмная замша контрастирует с редкими оранжевыми акцентами.