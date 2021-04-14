В Москве будут выпускать детали для Ferrari и Lamborghini

Генеральный директор НПО «Композит» Михаил Филимонов заявил, что новая продукция адресована дилерам мировых авто­мобильных брендов — Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и ряду других. Он уточнил, что таким образом реализуется концепция импорто­замещения: будущим покупателям не понадобится заказывать детали за рубежом, тем более, что производ­ственная площадка в Печатниках позволяет выпускать компоненты с тем же уровнем качества.

Генеральный директор особой экономической зоны Москвы Геннадий Дегтев заявил, что проект НПО «Композит» реализуется с прошлого года, рассчитан на 10 лет и подразуме­вает инвестиции в размере 80 миллионов рублей. Применяться же композитные технологии могут не только в авто­мобильной сфере, но и в судо­строении, аэро­космической отрасли и роботехнике.