В Москве будут выпускать детали для Ferrari и Lamborghini
Дмитрий Елизаров
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — НПО «Композит» запустило производство композитных деталей для суперкаров. Как сообщается на сайте столичного мэра, до 40% выпущенных компонентов отправится на экспорт, однако о каких именно деталях идёт речь, не уточняется.
Генеральный директор НПО «Композит» Михаил Филимонов заявил, что новая продукция адресована дилерам мировых автомобильных брендов — Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и ряду других. Он уточнил, что таким образом реализуется концепция импортозамещения: будущим покупателям не понадобится заказывать детали за рубежом, тем более, что производственная площадка в Печатниках позволяет выпускать компоненты с тем же уровнем качества.
Генеральный директор особой экономической зоны Москвы Геннадий Дегтев заявил, что проект НПО «Композит» реализуется с прошлого года, рассчитан на 10 лет и подразумевает инвестиции в размере 80 миллионов рублей. Применяться же композитные технологии могут не только в автомобильной сфере, но и в судостроении, аэрокосмической отрасли и роботехнике.