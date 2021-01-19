2JZ на 1015 сил и карбоновый кузов: это — сумасшедшая GR Supra для российских дрифтеров
Кирилл Малышев
Компания Toyota представила в России купе Supra в эксклюзивном исполнении с карбон-кевларовым кузовом. Машина примет участие в Гран-при российской дрифт-серии. Автомобиль построила рижская фирма HGK Motorsport, специализирующаяся на машинах для дрифта. Её поддерживали технически и консультациями инженеры официального спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing.
От кузова серийной Супры оставили только основу: стойки, лонжероны, моторный щит и центральный тоннель. Всё остальное заменили на разработанные с нуля детали из карбона и кевлара. В результате масса купе уменьшилась на 420 килограммов — до 1075 килограммов. Побочным, но тоже очень важным эффектом стало улучшение охлаждения агрегатов. Окна заменили на пластиковые, причём переднее — с обогревом.
Работа заняла восемь месяцев. Создатели автомобиля подчёркивают: в отличие от классического тюнинга, ограниченного требованиями к серийным машинам и, чаще всего, бюджетом, в случае с дрифтовой Супрой было больше свободы. Новый кузов приумножил достоинства заднеприводного купе. В частности, карбон-кевларовые детали прочные и позволяют делать быстрый ремонт в условиях соревнований.
Двигатель BMW заменили на тойотовский агрегат 2JZ GTE, известный по прошлым поколениям модели Supra. У него чугунный блок цилиндров и огромный запас по форсировке. В случае с этим проектом отдача составила 1015 л.с. и 1100 Нм. Момент на задние колёса уходит через
5-ступенчатую секвентальную коробку от Samsonas Motorsport. В подвеске заменили рычаги и поворотные кулаки. Амортизаторы и пружины поставили регулируемые.
В наступившем году Toyota GR Supra поедет в Гран-при российской дрифт-серии (RDS GP). Это станет первым в России случаем, когда такой жанр автоспорта представлен машиной, построенной с заводской поддержкой. Дебют состоится уже в ближайшие выходные в Сочи под управлением пилота Toyota Gazoo Racing Никиты Шикова.