2JZ на 1015 сил и карбоновый кузов: это — сумасшедшая GR Supra для российских дрифтеров

От кузова серийной Супры оставили только основу: стойки, лонжероны, моторный щит и централь­ный тоннель. Всё остальное заменили на разра­ботанные с нуля детали из карбона и кевлара. В резуль­тате масса купе умень­шилась на 420 кило­граммов — до 1075 кило­граммов. Побочным, но тоже очень важным эффектом стало улучшение охлаждения агрегатов. Окна заменили на пластиковые, причём переднее — с обогревом.

Работа заняла восемь месяцев. Создатели авто­мобиля подчёрки­вают: в отличие от классиче­ского тюнинга, ограни­ченного требова­ниями к серийным машинам и, чаще всего, бюджетом, в случае с дрифтовой Супрой было больше свободы. Новый кузов приумножил достоин­ства задне­приводного купе. В част­ности, карбон-кевларовые детали прочные и позволяют делать быстрый ремонт в условиях соревнований.

Двигатель BMW заменили на тойотовский агрегат 2JZ GTE, известный по прошлым поколе­ниям модели Supra. У него чугунный блок цилиндров и огромный запас по форсировке. В случае с этим проектом отдача составила 1015 л.с. и 1100 Нм. Момент на задние колёса уходит через 5-ступен ­чатую секвенталь­ную коробку от Samsonas Motorsport. В подвеске заменили рычаги и поворотные кулаки. Аморти­заторы и пружины поставили регулируемые.