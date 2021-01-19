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2JZ на 1015 сил и карбоновый кузов: это — сумасшедшая GR Supra для российских дрифтеров

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Кирилл Малышев

Компания Toyota представила в России купе Supra в эксклю­зивном испол­нении с карбон-кевларовым кузовом. Машина примет участие в Гран-при российской дрифт-серии. Авто­мобиль построила рижская фирма HGK Motorsport, специали­зирующаяся на машинах для дрифта. Её поддер­живали технически и консуль­тациями инженеры официаль­ного спортивного подразде­ления Toyota Gazoo Racing.

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  • От кузова серийной Супры оставили только основу: стойки, лонжероны, моторный щит и централь­ный тоннель. Всё остальное заменили на разра­ботанные с нуля детали из карбона и кевлара. В резуль­тате масса купе умень­шилась на 420 кило­граммов — до 1075 кило­граммов. Побочным, но тоже очень важным эффектом стало улучшение охлаждения агрегатов. Окна заменили на пластиковые, причём переднее — с обогревом.

  • Работа заняла восемь месяцев. Создатели авто­мобиля подчёрки­вают: в отличие от классиче­ского тюнинга, ограни­ченного требова­ниями к серийным машинам и, чаще всего, бюджетом, в случае с дрифтовой Супрой было больше свободы. Новый кузов приумножил достоин­ства задне­приводного купе. В част­ности, карбон-кевларовые детали прочные и позволяют делать быстрый ремонт в условиях соревнований.

  • Двигатель BMW заменили на тойотовский агрегат 2JZ GTE, известный по прошлым поколе­ниям модели Supra. У него чугунный блок цилиндров и огромный запас по форсировке. В случае с этим проектом отдача составила 1015 л.с. и 1100 Нм. Момент на задние колёса уходит через 5-ступен­чатую секвенталь­ную коробку от Samsonas Motorsport. В подвеске заменили рычаги и поворотные кулаки. Аморти­заторы и пружины поставили регулируемые.

  • В наступившем году Toyota GR Supra поедет в Гран-при россий­ской дрифт-серии (RDS GP). Это станет первым в России случаем, когда такой жанр авто­спорта пред­ставлен машиной, построенной с заводской поддержкой. Дебют состоится уже в ближайшие выходные в Сочи под управле­нием пилота Toyota Gazoo Racing Никиты Шикова.

А вам какой вид автоспорта больше по душе?

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