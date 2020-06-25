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Карбоновый турбоспортбайк Aston Martin: посмотрите первое видео с трека

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Артем Шахнович

На YouTube-канале британского производителя гран-туреров и суперкаров, компании Aston Martin, опубликовано видео с первыми тестами мотоцикла AMB 001 на гоночной трассе.

  • Желающих увидеть головокружительные проезды в стиле Ducati Panigale V4 с прохождением поворотов в глубоких наклонах ждёт разочаро­вание — мотоцикл едет относительно спокойно. Тем не менее, конструкция AMB 001 и его изначальное трековое предназначение намекают на то, что этот спортбайк кое-что может.

  • Прототип необычной новинки представили в конце 2019 года. Хотя она несёт эмблему Aston Martin, в её создании принимал участие премиальный британский производитель мототехники Brough Superior. 

  • AMB 001 оснащён V-образным двухцилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения объёмом 997 кубических сантиметров и турбо­нагнетателем с изменяемой геометрией крыльчатки. Для спортивного мотоцикла подобная архитектура нехарактерна: как правило, техника подобного типа оборудуется рядными или V-образными двух- и четырёх­цилиндровыми атмосферными двигателями жидкостного охлаждения.

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  • Применение системы наддува позволило не только наделить агрегат эластичным характером, но и добиться мощности в 180 л.с. Рама изготовлена из титана, а подрамник и обтекатель — из углепластика. Сухая масса байка составляет всего 180 килограммов.

  • AMB 001 выпустят тиражом в 100 экземпляров, Цена — от 108 тысяч евро. Первые клиенты получат мотоциклы в конце 2020 года. Изначально мотоцикл наделён коллекционным статусом, и маловероятно, что его будущие владельцы действительно будут наматывать круги по автодромам, рискуя разбить уникальную модель.

Как вам Aston Martin AMB 001 в качестве трекового спортбайка?

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