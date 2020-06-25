Карбоновый турбоспортбайк Aston Martin: посмотрите первое видео с трека

Желающих увидеть головокружительные проезды в стиле Ducati Panigale V4 с прохождением поворотов в глубоких наклонах ждёт разочаро­вание — мотоцикл едет относительно спокойно. Тем не менее, конструкция AMB 001 и его изначальное трековое предназначение намекают на то, что этот спортбайк кое-что может.