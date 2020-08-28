Для флагманского седана Bentley разработан карбоновый обвес ручной работы
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley анонсировала новый пакет опций для отделки экстерьера седана Flying Spur под названием Styling Specification. Он включает в себя набор дополнений, которые не только делают внешность седана более выразительной, но и улучшают его аэродинамику.
В пакет Styling Specification вошли сплиттер для переднего бампера, накладки на пороги, задний диффузор и спойлер для крышки багажника.
Элементы обвеса изготавливаются вручную путём плетения из углеволокна, уложенного в несколько слоёв. Утверждается, что такой метод изготовления обеспечивает компонентам минимальный вес и оптимальную прочность. На боковые накладки попутно наносится рельефный логотип марки методом гальванопластики.
Новый обвес положительно влияет как на подъёмную силу в передней и задней части седана, так и на коэффициент аэродинамического сопротивления. Чтобы этого добиться, инженеры во время проектирования нового оперения испытывали Flying Spur в аэродинамической трубе и на гоночных трассах.
Установку пакета Styling Specification можно заказать как для нового автомобиля, так и уже после покупки машины. О цене пока не сообщается.
Bentley Flying Spur занял позицию флагманской модели британской марки после того, как Bentley сняла с производства более крупную четырёхдверку Mulsanne. Сборка этой модели была завершена в июне нынешнего года.