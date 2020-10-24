Автомобильные аккумуляторы: какими они бывают и какой лучше купить
Команда Авто.ру
Мало кто задумывается о состоянии аккумуляторной батареи (АКБ), да и вообще помнит о её наличии в машине ровно до тех пор, пока с ней не возникнут проблемы. Рассказываем, как устроены автомобильные аккумуляторы, для чего они нужны и какой покупать, если возникнет такая необходимость.
Как устроен и как работает аккумулятор
Для начала о терминах и названиях. В предыдущих абзацах мы уже использовали (и будем использовать дальше) несколько названий этого устройства — все они в ходу и считаются синонимами. Но с технической точки зрения наиболее верным будет самый полный вариант — аккумуляторная батарея. Потому что любая автомобильная АКБ — это несколько аккумуляторов (секций), заключённых в общий корпус и соединённых друг с другом последовательно. Эти секции в народе называют «банками», и в
Жаргонизм в данном случае верен по сути. Каждая аккумуляторная секция — это ёмкость, заполненная электролитом — жидкостью, молекулы которой могут распадаться на положительно и отрицательно заряженные ионы. В жидкость автомобильного аккумулятора погружены пластины – анод и катод. Если через них пустить электрический ток, то в «банке» стартует цепь химических реакций, образующих новые соединения. Так происходит заряд аккумулятора.
Когда к тем же катоду и аноду подключается потребитель электроэнергии, то процесс поворачивает вспять: возникает обратная химическая реакция с выделением электронов, совершающих полезную работу. Это если совсем «на пальцах» — в реальности процессы внутри батареи сложнее, но общий принцип не меняется.
Какими бывают аккумуляторы
Аккумуляторы принято разделять по типу электролита. Наиболее распространённые – кислотные, у них катод и анод помещены в водный раствор кислоты, чаще всего серной. Они лучше остальных подходят для автомобиля, потому что способны очень интенсивно (и быстро) разряжаться, выдавая большой электрический ток, который нужен стартеру для запуска ДВС.
Реже используются щелочные — на основе растворов с едкими натрием или калием. У них низкий саморазряд (потеря запасённой энергии без подключённых потребителей), но и слабый отдаваемый ток. Поэтому они применяются там, где нужна подпитка небольшими токами в течение длительного времени. Например, в качестве вспомогательной батареи для бортовой электроники или на мотоциклах, не оснащённых электростартером.
К щелочному типу относятся и многие разновидности аккумуляторов с порошковым или пастообразным наполнением вместо жидкого электролита — это позволяет делать их герметичными, компактными и относительно безопасными.
Последние веяния в автомобильной промышленности (и не только в ней) – это литиевые аккумуляторы. У них состав электролита может быть разным и довольно сложным. Более того, чаще всего это и не жидкость вовсе. Такие аккумуляторы пока очень дороги, однако по соотношению количества запасаемой энергии к размеру и весу батареи им равных нет. Именно поэтому они применяются в современных электромобилях в качестве тяговых батарей. А также в автоспорте — при небольших размерах они могут обеспечить автомобиль достаточным запасом электричества.
Про электромобили мы поговорим отдельно, а в этой статье будем рассматривать только стартерные свинцово-кислотные батареи, которые есть в 99,9% автомобилей с ДВС. Такой аккумулятор относительно дёшев и прост по конструкции — как и основные химические реакции, в нём протекающие между свинцом, водой и серной кислотой. Однако химический баланс в нём не всегда стабилен. Например, в процессе зарядки в виде промежуточных продуктов выделяются кислород и водород, которые способны банально улетучиваться из батареи. А при слишком интенсивном заряде и взорваться! С другой стороны, чрезмерно глубокий разряд, слишком большая пиковая нагрузка или долгий простой могут вызвать разрушение анода или катода.
Инженеры многие годы стараются нивелировать все недостатки кислотных аккумуляторов. Оптимизации подвергают практически всё – от расположения и материала электродов до конструкции корпуса батареи, улавливающего испарения газов. В зависимости от того, каким образом был улучшен «классический рецепт» аккумулятора, сегодня все автомобильные АКБ можно разделить на несколько типов.
Обслуживаемые. Возможно, в детстве вы видели на старом автомобиле вашего папы или дедушки аккумуляторную батарею чёрного цвета с выстроившимися в ряд круглыми пробками. Она была устроена именно так, как мы описывали выше – пакеты пластин анода и катода, корпус, залитый сверху чёрным же герметиком, свинцовые пластины, соединяющие выводы соседних банок. Такой аккумулятор требовал регулярной проверки уровня электролита, долива дистиллированной воды, исчезающей
Малообслуживаемые. По мере эволюции автомобиля ему требуется всё больше электроэнергии для многочисленных систем и агрегатов — от электрического бензонасоса до подогрева лобового стекла. А значит, и заряжать аккумулятор надо интенсивнее. Но при этом и вода сильнее разлагается на газы.
Процессу образования Н2 и О2 способствует сурьма — вещество, которое добавляют в мягкий свинец, чтобы пластины из него обладали требуемой прочностью. Инженеры смогли улучшить конструкцию пластин так, что их стало возможно делать с меньшим содержанием сурьмы. На их основе начали выпускать малообслуживаемые стартерные батареи, получившие обозначение Sb/Sb.
Они почти не теряют воду — пробок у них, как правило, нет, но предохранительные клапаны на месте. Регулярной профилактики требуют даже лучшие «малосурьяминистые» батареи, но она, скорее всего, сведётся к мойке и проверке уровня. Воду не придётся подливать большую часть жизни аккумулятора, а прослужить он может лет семь, а то и больше.
Сегодня большинство АКБ на рынке относится именно к этому типу. Они вполне удовлетворяют требованиям для автомобилей, выпущенных в прошлые годы, подходят и для сегодняшних бюджетных моделей, не обременённых мощными потребителями электроэнергии.
Необслуживаемые. К батареям, вообще не требующим обслуживания, можно отнести АКБ с обозначением Ca/Ca — у них свинцовые решётки изготовлены с добавлением кальция. Эта технология почти исключила «выгорание» воды, понизила в разы степень саморазряда, сделала некритичным перезаряд. Но «кальциевые» батареи больше других страдают от глубокого разряда и после нескольких циклов истощения могут утратить ёмкость безвозвратно.
Гибридные. Конструкция этих батарей — комбинация предыдущих двух. У гибридных АКБ пластины с кальцием стоят на отрицательном полюсе, а с добавлением сурьмы — на положительном. У этих батарей имеется своё обозначение — Ca/Sb или Calcium plus. Но часто они продаются без меток, поскольку пригодны для установки взамен стандартных АКБ. Они совмещают в себе достоинства других батарей: высокий стартерный ток, увеличенный ресурс, неприхотливость.
AGM-батареи. Когда на автомобилях стали массово внедрять старт/стоп, стартер-генераторы и системы рекуперации энергии торможения, сильно изменились и требования к АКБ. Чтобы батарея выдерживала частые запуски двигателя и мощные импульсы зарядки, инженеры придумали технологию Absorbent Glass Mat. В батареях с AGM свинцовые пластины (как правило, легированные кальцием и серебром) обёрнуты стеклянным микроволокном, которое пропитывается электролитом. Это способствует лучшему распределению химических составляющих и препятствует так называемому расслоению электролита. В итоге достигается отличное прохождение электронов и высокая устойчивость к переменным нагрузкам. В общем, AGM-батарея хороша всем, кроме высокой цены, и вполне подходит даже обычным автомобилям.
Гелиевые батареи. А вот этот тип аккумуляторов, тоже совсем не дешёвых, имеет специфическую область применения. Они отличаются от остальных густым электролитом-гелем. Батареи с обозначением GEL способны работать в условиях высоких вибраций и перегрузок, обслуживать мощных потребителей (читай: для применения на спорткарах и на тюнингованных автомобилях с многокиловаттными аудиосистемами). Но они очень притязательны к режиму зарядки и при этом не слишком долговечны — быстро «устают», теряя ёмкость.
EFB-батареи. Пожалуй, самая рациональная среди инновационных стартерных батарей. Технология Enhanced Flooded похожа на AGM: в аккумуляторах EFB между пластинами тоже помещается сепаратор из стекловолокна, а ещё – сетка из полиэстера, выполняющая те же функции, что и абсорбер в AGM (помогает удерживать химически активные вещества электролита в постоянном контакте с пластиной). Но в производстве такая батарея примерно на треть дешевле, что приближает её по цене к улучшенным кальциевым или гибридным АКБ.
Какой аккумулятор купить
Разобравшись с современными типами аккумуляторов, уже не так сложно определиться с выбором батареи. Лучше делать это последовательно, буквально по пунктам.
Выберите тип аккумулятора. Очевидно, что обычные обслуживаемые батареи — это уже вчерашний день и единственное их достоинство — низкая цена. Такие аккумуляторы производят до сих пор, но при долгой эксплуатации автомобиля экономия на батарее скорее всего не окупится – их стоит ставить разве что «на продажу».
Для относительно пожилого автомобиля оптимальный выбор – малообслуживаемая батарея или, если не жалко денег, гибридная. Особенно, если вы ездите на машине нерегулярно, а возрастное окисление контактов в электросистеме провоцирует утечки тока.
На машины последних десяти лет выпуска можно устанавливать и необслуживаемые «кальциевые» батареи — электроника не должна допустить их полного разряда. Да он и не случится, если вы эксплуатируете автомобиль регулярно и круглый год.
Но если автомобиль оснащён системой старт/стоп или чем-то подобным, без AGM-аккумулятора вам не обойтись. Если его покупка слишком бьёт по карману, поищите батарею EGB-типа, но будьте готовы к тому, что она потеряет ёмкость раньше, чем установленная на машину на заводе.
И если автопроизводитель предпочёл использовать гелевый аккумулятор, не стоит применять заменитель другого типа — какими бы привлекательными не были его характеристики.
Выясните параметры батареи. Вольтаж даже не обсуждается — тут «или» вообще быть не может: для легковых автомобилей принят стандарт 12 Вольт. Остаются ещё два важных: ёмкость аккумулятора, измеряемая в Ампер-часах (Ач), и пусковой ток. Его ещё называют стартерным, током холодной прокрутки или ССА (cold cranking amps). От его величины зависит, с какой силой сможет провернуть стартер двигатель морозным утром. У выбранной батареи этот параметр должен быть как минимум не ниже, чем у оригинального аккумулятора. Будет выше – ещё лучше.
А вот с ёмкостью батареи лучше не увлекаться. Велик соблазн купить аккумулятор, который при сходных габаритах запасает больше электроэнергии. Если вместо стандартных 60 Ач его ёмкость 65 Ач – это неплохо, разница в пределах 10 процентов допустима и не вызовет рассогласований в работе бортовой системы автомобиля и самой АКБ. Но больший запас исправному автомобилю просто не нужен — если он каждый день заводится как часы.
Посмотрите полярность батареи. У любой батарейки есть «плюс» и «минус», и важно их не перепутать при подключении. Но в автомобильных батареях выводы располагаются по-разному. Если посмотреть на аккумулятор с лицевой стороны (той, к которой клеммы расположены ближе), и «плюс» при этом будет слева – то это батарея с «прямой» полярностью. Обычно в её индексе присутствует цифра 1 или литера L, такие аккумуляторы, в частности, устанавливают на отечественные автомобили. Когда плюсовая клемма оказывается справа, полярность считается «обратной» (с обозначениями 0 или R), её применяют на многих европейских машинах. А большинство американских автомобилей и вовсе оснащают аккумуляторами с клеммами на боковой стенке!
Установить один вид аккумулятор вместо другого в теории можно — если позволит компоновка автомобиля и длина подходящих к батарее проводов. Но проще не создавать себе проблем, ведь крупные производители делают аккумуляторы с обеими полярностями, надо просто купить нужный.
Не забудьте о размерах клемм. Также АКБ отличаются размерами контактов. Например, на Euro Type 1 «плюсовая» и «минусовая» клеммы в диаметре, соответственно, 19,5 и и 17,9 мм, а на Asia Type 3 — это 12,7 и 11,1 мм. Если батарею с тонкими контактами ещё можно как-то подключить через переходные кольца, то на толстые клеммы маленькие наконечники проводов просто не налезут.
Наконец, бывают и другие конструктивные отличия батарей. У «европейцев» клеммы ставятся так, чтобы они не выступали за верхнюю крышку корпуса, а у «азиатов» они как бы «растут» из корпуса — безо всякой защиты.
Определитесь с маркой аккумулятора. По производителям аккумуляторов картина очень пёстрая. Например, на Авто.ру продаются тысячи батарей самых разнообразных марок и размерностей. Можно купить батарею под брендом производителя вашего автомобиля — но не всегда это будет выгодная покупка. В конце концов, автомобильные концерны сами аккумуляторы не производят, заказывая их у специализированных фирм.
Наиболее авторитетные аккумуляторные бренды — Bosch и Varta, их батареи многие считают образцовыми. Но как всякий эталон, они стоят дороже остальных. По соотношению «цена/качество» лучшими во многих тестах признаются аккумуляторы марок Mutlu, Tudor, Topla, Exide, Moll, Optima, Delta. У российских производителей (Tyumen, Istok, Titan, Зверь и др.) тоже есть очень качественные батареи по привлекательной цене. А вот покупка товаров неизвестных фирм будет лотереей, несмотря на яркие наклейки и многообещающие характеристики. Кроме того, мелкие производители способны использовать более дешёвый «вторичный» свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи заметно меньше.
Что делать со старым аккумулятором
Главное — не выбрасывать! Батарея, в которой есть свинец и едкая серная кислота, крайне опасна для окружающей среды, поэтому – только на утилизацию. Пункты приёма автомобильных аккумуляторов распространены, да и продавцы батарей обычно готовы взять старую «в зачёт» новой, сделав скидку в несколько сотен рублей. Подробнее про утилизацию старых покрышек и аккумуляторов мы уже рассказывали.
Но не стоит прощаться с АКБ после первых её капризов. Если у неё нет механических повреждений корпуса или клемм, из батареи не вытекает электролит, она не подвергалась сильным ударам и вибрациям, от которых могли осыпаться внутренние пластины, то наверняка её можно восстановить.
Для стандартных малообслуживаемых АКБ (как, кстати, и для дорогих гелиевых батарей) существуют эффективные реанимационные процедуры со специальными циклами заряда/разряда. Они возвращают внутреннюю химию батареи (а следовательно — и параметры) почти к исходному состоянию. По затратам это гораздо дешевле приобретения нового аккумулятора. В Сети можно найти описание некоторых процедур, но лучше обратиться в специализированный сервис, имеющий соответствующее оборудование и опыт. Нелишним будет и визит туда перед зимой — для диагностики и профилактики батареи.
Только выбирайте для этого известный и компетентный сервис, где не поставят ложных диагнозов. А то вашу батарею могут на словах приговорить к утилизации и забрать её практически даром, чтобы потом продать заметно дороже как восстановленную.
Итак, совсем коротко
– При первых проблемах с батареей лучше заехать в аккумуляторный сервис на диагностику. Возможно, «уставший» аккумулятор удастся реанимировать — восстановить химический баланс, устранить саморазряд, вернуть хотя бы частично ёмкость. Часто это помогает отсрочить покупку новой батареи ещё на год-два.
– Когда АКБ всё-таки нужно менять, проще всего подыскать оригинальную, такую же, как ставят на автомобиль на конвейере. Однако она, скорее всего, окажется дороже тех, что продают в магазинах под брендами производителей аккумуляторов.
– Если вы решили купить «неродной» аккумулятор, посмотрите, каковы характеристики старой батареи, и подбирайте новую так, чтобы они были как минимум не хуже. Можно зайти на сайт авторитетного бренда (Bosch, Varta и т.п.) — там есть сервис подбора АКБ по марке и модели автомобиля, который выдаст все необходимые параметры. Там же вам скорее всего предложат либо точный аналог штатного аккумулятора, либо более продвинутые модели.
– Выбирая батарею самостоятельно, прежде всего обратите внимание на расположение клемм и способ крепления аккумулятора к кузову. Чтобы потом не ездить в магазин ещё раз для обмена —
из-затого, что купленную батарею невозможно установить в автомобиль. И посмотрите на дату производства аккумулятора: чем она ближе к дате покупки, тем лучше.