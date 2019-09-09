В Нью-Йорке водитель припарковался в зоне погрузки мусора. Лучше бы он этого не делал

За ночь кто-то буквально похоронил машину под огромной горой мешков с мусором. Кто это сделал – неизвестно: в соцсетях подозревают инициативную группу жильцов или самого управдома и уже посоветовали водителю сдаться и оставить машину в подарок крысам.



В англоязычных соцсетях существует понятие carbage – сочетание слов car (автомобиль) и garbage (мусор). Под этим словом обычно выкладывают автомобили, владельцы которых устроили в салоне настоящую свалку. В сети Reddit понятию carbage посвящена целая ветка с большим количеством фотографий. Например, вот таких: