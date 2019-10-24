В продаже появился автомобиль из шоу «Тачка на прокачку» с очень маленькой ценой
Николай Андреев
На сайте Craigslist появилось объявление о продаже минивэна Dodge Grand Caravan 1999 года, принимавшего участие в съёмках последнего сезона телевизионной передачи «Тачка на прокачку» (Pimp My Ride). За тюнингованный автомобиль просят всего 850 долларов (54 тысячи рублей).
Такая низкая стоимость обусловлена нынешним состоянием машины. Спустя 12 лет после переделки у неё потрескалась и облупилась трёхцветная окраска кузова, повредился пластиковый обвес, а салон зарос кучей хлама.
Из оборудования, установленного во время съёмки шоу, остались девять телевизоров, один из которых встроен в подставку для ног, декоративная панель с динамиками в багажнике и подсветка пола. Розовым колёсным дискам нужна новая резина – один из них стоит на минивэне, а другие лежат в салоне.
Есть проблемы и по технике: необходимо заменить генератор, натяжной ролик, трубку охлаждающей жидкости, приводной ремень и тормоза. Также у владельца вызывает беспокойство сигнал неисправных подушек безопасности.
Продавец рассказал, что автомобиль ему отдала Лейла (именно для неё тюнинговали минивэн) в счёт оплаты за организацию свадьбы. С тех пор машина четыре года стояла без движения. Ранее мужчина пытался продать Grand Caravan за 1400 долларов (89,5 тысячи рублей), однако покупателей так и не нашлось.
Интересный факт: изначально у женщины был Plymouth Grand Voyager 1998 года, но он находился в таком плачевном состоянии, что организаторы шоу купили для тюнинга другой автомобиль. При этом о замене минивэна в передаче не рассказали.