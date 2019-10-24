В продаже появился автомобиль из шоу «Тачка на прокачку» с очень маленькой ценой

Такая низкая стоимость обусловлена нынешним состоянием машины. Спустя 12 лет после переделки у неё потрескалась и облупилась трёхцветная окраска кузова, повредился пластиковый обвес, а салон зарос кучей хлама.

Из оборудования, установленного во время съёмки шоу, остались девять телевизоров, один из которых встроен в подставку для ног, декоративная панель с динамиками в багажнике и подсветка пола. Розовым колёсным дискам нужна новая резина – один из них стоит на минивэне, а другие лежат в салоне.

Есть проблемы и по технике: необходимо заменить генератор, натяжной ролик, трубку охлаждающей жидкости, приводной ремень и тормоза. Также у владельца вызывает беспокойство сигнал неисправных подушек безопасности.