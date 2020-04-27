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В России за громкую автосигнализацию накажут штрафом

Новости

Николай Андреев

Министерство юстиции России внесло поправки в новый Кодекс об админи­стративных право­нарушениях (КоАП), включив в него наказание за нарушение тишины чересчур часто срабатывающей сигнали­зацией автомобиля. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

  • Для нарушителей тишины с 23:00 до 7:00 в новом КоАП предусмотрено преду­преждение или штраф в 2000 рублей. Наказать будут не только за громкую музыку или проведение ремонта, но и за бездей­ствие для обеспечения тишины — включая безостановочно работающую сигнализацию машины.

  • Новый КоАП также ужесточает требования к дорожным камерам. Для них впервые введут единые требования по установке и правилам работы. Они будут фикси­ровать нарушения только автомати­чески, а съёмку с планшетов оконча­тельно запретят — сейчас в Москве за нарушение правил платной парковки штрафуют пешие инспекторы.

  • Наконец, Минюст принял решение оставить в проекте нового КоАП действующие размеры штрафов. Изначально планировалось серьёзно их увеличить — например, за превышение скорости на 20–40 км/ч было предложено штрафовать на 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. Однако после критики, в том числе со стороны правительства, от идеи повышения штрафов отказались.

  • Утверждение нового КоАП состоится в течение 2020 года. Согласно плану, он должен вступить в силу 1 января 2021 года.

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