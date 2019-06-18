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Китайцы раскрыли внешность и размеры нового Renault Captur

Новости

Николай Андреев

Китайские сертификационные органы раскрыли некоторые технические характеристики Renault Captur второго поколения и опубликовали фотографии новинки. Изображения оказались в распоряжении издания Autohome.

Новый Renault Captur
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Новый Renault Captur

  • Новый кроссовер получил С-образные ходовые огни и задние фонари, но в остальном внешние отличия от предшественника минимальны. После смены поколения Captur переедет на платформу CMF-B от Clio пятого поколения и сильно увеличится в размерах. В длину новинка прибавила 141 миллиметр (до 4263 мм), в ширину – 19 мм (до 1797 мм), в высоту – 27 мм (до 1593 мм), а колёсная база вырастет на 32 мм (до 2638 мм).

  • В Китае на новый Captur будут устанавливать только бензиновую «турбочетвёрку» 1.33, созданную вместе с Daimler, в двух вариантах форсировки – 133 и 159 лошадиных сил. Все модификации будут переднеприводными.

  • Ожидается, что Renault Captur второго поколения представят уже этим летом.

Renault Kaptur

В России продаётся кроссовер, внешне очень похожий на первый Captur, но построенный на платформе Renault Duster. Он называется Kaptur. Он крупнее, чем раскрытый в Китае кроссовер, и может оснащаться полным приводом. На вседорожник для России ставят бензиновые атмосферники – 1.6 мощностью 114 л.с. и 143-сильный 2.0.

Какой Renault смотрится лучше?

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