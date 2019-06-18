Китайцы раскрыли внешность и размеры нового Renault Captur

Новый кроссовер получил С-образные ходовые огни и задние фонари, но в остальном внешние отличия от предшественника минимальны. После смены поколения Captur переедет на платформу CMF-B от Clio пятого поколения и сильно увеличится в размерах. В длину новинка прибавила 141 миллиметр (до 4263 мм), в ширину – 19 мм (до 1797 мм), в высоту – 27 мм (до 1593 мм), а колёсная база вырастет на 32 мм (до 2638 мм).