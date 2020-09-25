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Посмотрите, как скейт-карт Canoo эффектно ездит по пустыне

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Дмитрий Елизаров

Стартап Canoo, занимающийся разработкой электромобилей, опубликовал оригинальное видео — ролик снят ради демонстрации возможностей фирменной платформы-«скейтборда». В видео импровизированный карт на этой платформе эффектно ездит по пустыне.

  • Компании Canoo удалось разработать модульное шасси, которое является самым плоским на планете. Помимо модульной схемы, конструкция шасси включает ещё и возможность «управления по проводам», которое не требует прямой механической связи между рулём и колёсами.

  • Эта идея позволяет размещать водительское кресло и органы управления в любом месте платформы, что и было убедительно продемонстрировано в видео. За рулём скейт-карта во время съёмок находилась американская мотокроссменка и участница внедорожных гонок Сара Прайс, которая позже заявила, что «эта платформа буквально создана для трека».

  • Компания Canoo планирует выпускать на базе своего шасси вполне утилитарную модель — семиместный минивэн с экзотическим дизайном однообъёмного кузова. 

  • Для вэна предложат несколько вариантов силовых установок с разными типами привода мощностью до 500 л.с. и запасом хода до 480 километров. Не исключено, что модульная архитектура позволит стартапу в будущем расширить модельный ряд.

Прокатились бы с Сарой Прайс на таком скейтборде?

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