Посмотрите, как скейт-карт Canoo эффектно ездит по пустыне

Компании Canoo удалось разработать модульное шасси, которое является самым плоским на планете. Помимо модульной схемы, конструкция шасси включает ещё и возможность «управления по проводам», которое не требует прямой механической связи между рулём и колёсами.

Эта идея позволяет размещать водительское кресло и органы управления в любом месте платформы, что и было убедительно продемонстрировано в видео. За рулём скейт-карта во время съёмок находилась американская мотокроссменка и участница внедорожных гонок Сара Прайс, которая позже заявила, что «эта платформа буквально создана для трека».

Компания Canoo планирует выпускать на базе своего шасси вполне утилитарную модель — семиместный минивэн с экзотическим дизайном однообъёмного кузова.