Американский стартап придумал серийный электровэн, который нельзя купить

Внешность Canoo выполнена в минимали­стичном стиле, а все кузовные и стеклянные панели сделаны макси­мально симметрич­ными для упрощения производ­ства и ремонта. Система авто­пилота включает в себя семь камер, пять радаров и 12 ультра­звуковых датчиков, и всё это разне­сено по периметру кузова.

Минивэн рассчитан на семь человек: второй ряд, напоми­нающий домашний диван П-образной формы, вмещает сразу пятерых. Специ­альных мониторов для пассажиров в салоне не преду­смотрено, есть только узкая панель для взаимо­действия с водителем. Зато пассажиры смогут управлять мульти­медийной системой с помощью своих смартфонов и планшетов.