Пикапы Hyundai и Kia будут рамными

Американский стартап придумал серийный электровэн, который нельзя купить

Новости

Николай Андреев

Стартап Canoo из Лос-Анджелеса представил свою первую модель — одноимённый электриче­ский минивэн, на разработку которого ушло всего 19 месяцев. Создатели рассчиты­вают запустить его в серийное производ­ство уже в 2021 году. Однако электрокар будет доступен только по подписке с фиксиро­ванной ежемесячной платой.

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  • Внешность Canoo выполнена в минимали­стичном стиле, а все кузовные и стеклянные панели сделаны макси­мально симметрич­ными для упрощения производ­ства и ремонта. Система авто­пилота включает в себя семь камер, пять радаров и 12 ультра­звуковых датчиков, и всё это разне­сено по периметру кузова.

  • Минивэн рассчитан на семь человек: второй ряд, напоми­нающий домашний диван П-образной формы, вмещает сразу пятерых. Специ­альных мониторов для пассажиров в салоне не преду­смотрено, есть только узкая панель для взаимо­действия с водителем. Зато пассажиры смогут управлять мульти­медийной системой с помощью своих смартфонов и планшетов.

  • Единственный электромотор Canoo мощностью 304 л.с. установлен на задней оси. Аккумулятор ёмкостью 80 кВт·ч, располо­женный под полом салона, обеспечивает запас хода без подзарядки в 250 миль (402 кило­метра). С помощью высоко­скоростной колонки разряженную батарею можно заполнить до 80 процентов менее чем за полчаса.

Взяли бы такой вэн по подписке? 

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