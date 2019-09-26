Американский стартап придумал серийный электровэн, который нельзя купить
Николай Андреев
Стартап Canoo из Лос-Анджелеса представил свою первую модель — одноимённый электрический минивэн, на разработку которого ушло всего 19 месяцев. Создатели рассчитывают запустить его в серийное производство уже в 2021 году. Однако электрокар будет доступен только по подписке с фиксированной ежемесячной платой.
Внешность Canoo выполнена в минималистичном стиле, а все кузовные и стеклянные панели сделаны максимально симметричными для упрощения производства и ремонта. Система автопилота включает в себя семь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков, и всё это разнесено по периметру кузова.
Минивэн рассчитан на семь человек: второй ряд, напоминающий домашний диван
П-образнойформы, вмещает сразу пятерых. Специальных мониторов для пассажиров в салоне не предусмотрено, есть только узкая панель для взаимодействия с водителем. Зато пассажиры смогут управлять мультимедийной системой с помощью своих смартфонов и планшетов.
Единственный электромотор Canoo мощностью 304 л.с. установлен на задней оси. Аккумулятор ёмкостью 80 кВт·ч, расположенный под полом салона, обеспечивает запас хода без подзарядки в 250 миль (402 километра). С помощью высокоскоростной колонки разряженную батарею можно заполнить до 80 процентов менее чем за полчаса.