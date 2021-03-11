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Взгляните на странный пикап со скруглённой кабиной: он может стать серийным

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Дмитрий Елизаров

Американский стартап Canoo показал свою будущую новинку — необычный бескапотный пикап со скруглённой кабиной. Компания может запустить электриче­ский грузовик в произ­водство уже в 2023 году. Как уточняет Reuters, безымянный пока пикап снабдят силовой установкой, развивающей до 600 л.с.

  • Длина грузовой платформы пикапа составит от 1,8 до 2,4 метра, при этом конструкцией будет преду­смотрено допол­нитель­ное багажное простран­ство в передней части. Габариты грузовика пока не озвучены, но в Canoo агентству заявили, что по размерам он будет сопоставим с Ford Ranger, а перевозить сможет столько же груза, сколько полно­размерный пикап.

  • В основу новинки положат разработанную стартапом платформу-скейтборд, которая считается одной из самых плоских платформ на данный момент. Анонсиро­вали платформу ещё осенью прошлого года, и тогда в Canoo обещали оснащать свои электрокары моторами с совокупной отдачей до 500 л.с. Однако для грузовика заявлена максимальная мощность на 100 л.с. больше. При этом без подзарядки он сможет проезжать до 480 километров.

  • Предварительные заказы на будущую новинку Canoo начнёт принимать во втором квартале нынешнего года, а серийные машины появятся двумя годами позже. Это время у компании уйдёт на окончатель­ную разработку модели и на организацию собственных производ­ственных мощностей. Электрические пикапы в ближайшем будущем планируют выпустить на рынок США как стартапы Rivian и Lordstown, так и крупные произво­дители — General Motors, Ford и Tesla.

  • По оценкам, которые приводит агентство, к 2028 году доля электро­пикапов на рынке может достичь 5% от всех продаж сегмента. Однако Canoo планирует начать своё наступление на аудиторию с другой модели — семиместного минивэна со схожим дизайном, его производ­ство может стартовать уже в 2021 году. А к середине десяти­летия модельную линейку Canoo пополнит спорткар.

Бескапотный пикап — круто же?

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