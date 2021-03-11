Взгляните на странный пикап со скруглённой кабиной: он может стать серийным

Длина грузовой платформы пикапа составит от 1,8 до 2,4 метра, при этом конструкцией будет преду­смотрено допол­нитель­ное багажное простран­ство в передней части. Габариты грузовика пока не озвучены, но в Canoo агентству заявили, что по размерам он будет сопоставим с Ford Ranger, а перевозить сможет столько же груза, сколько полно­размерный пикап.

В основу новинки положат разработанную стартапом платформу-скейтборд, которая считается одной из самых плоских платформ на данный момент. Анонсиро­вали платформу ещё осенью прошлого года, и тогда в Canoo обещали оснащать свои электрокары моторами с совокупной отдачей до 500 л.с. Однако для грузовика заявлена максимальная мощность на 100 л.с. больше. При этом без подзарядки он сможет проезжать до 480 километров.

Предварительные заказы на будущую новинку Canoo начнёт принимать во втором квартале нынешнего года, а серийные машины появятся двумя годами позже. Это время у компании уйдёт на окончатель­ную разработку модели и на организацию собственных производ­ственных мощностей. Электрические пикапы в ближайшем будущем планируют выпустить на рынок США как стартапы Rivian и Lordstown, так и крупные произво­дители — General Motors, Ford и Tesla.