Взгляните на странный пикап со скруглённой кабиной: он может стать серийным
Дмитрий Елизаров
Американский стартап Canoo показал свою будущую новинку — необычный бескапотный пикап со скруглённой кабиной. Компания может запустить электрический грузовик в производство уже в 2023 году. Как уточняет Reuters, безымянный пока пикап снабдят силовой установкой, развивающей до 600 л.с.
Длина грузовой платформы пикапа составит от 1,8 до 2,4 метра, при этом конструкцией будет предусмотрено дополнительное багажное пространство в передней части. Габариты грузовика пока не озвучены, но в Canoo агентству заявили, что по размерам он будет сопоставим с Ford Ranger, а перевозить сможет столько же груза, сколько полноразмерный пикап.
В основу новинки положат разработанную стартапом платформу-скейтборд, которая считается одной из самых плоских платформ на данный момент. Анонсировали платформу ещё осенью прошлого года, и тогда в Canoo обещали оснащать свои электрокары моторами с совокупной отдачей до 500 л.с. Однако для грузовика заявлена максимальная мощность на 100 л.с. больше. При этом без подзарядки он сможет проезжать до 480 километров.
Предварительные заказы на будущую новинку Canoo начнёт принимать во втором квартале нынешнего года, а серийные машины появятся двумя годами позже. Это время у компании уйдёт на окончательную разработку модели и на организацию собственных производственных мощностей. Электрические пикапы в ближайшем будущем планируют выпустить на рынок США как стартапы Rivian и Lordstown, так и крупные производители — General Motors, Ford и Tesla.
По оценкам, которые приводит агентство, к 2028 году доля электропикапов на рынке может достичь 5% от всех продаж сегмента. Однако Canoo планирует начать своё наступление на аудиторию с другой модели — семиместного минивэна со схожим дизайном, его производство может стартовать уже в 2021 году. А к середине десятилетия модельную линейку Canoo пополнит спорткар.