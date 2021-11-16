Американский стартап Canoo расширит и ускорит производство электрокаров. Поставлять аккумуляторы будет Panasonic

В планах — штаб-квартира и технологичное произ­водство в Бентонвилле, штат Арканзас. «Это современное произ­водство, которое позволит нам выпускать машины с уникальными возможно­стями для использо­вания, а также ускорить финальную фазу разработки», — заявил генеральный директор Canoo Тони Аквила. Он добавил, что компании осталось сделать последние шаги на пути к началу выпуска электро­мобилей и намекнул на договорённости с неизвестным партнёром на поставку электрокаров.

Кроме того, Canoo создаст инновационные центры в Оклахоме и Арканзасе, центр по разработке программного обеспечения и центр клиентской поддержки в городах штата Оклахома, а также расширит первый американский завод компании, который тоже находится в этом штате. Инженерные и дизайн-разработки будут сконцентри­рованы в Калифорнии.

В качестве поставщика аккумуляторов для Canoo выступит Panasonic. Всего расширение производства даст порядка 1200 рабочих мест. Общий объём заказов оценивается в 100 миллионов долларов.

По уточнённой информации, минивэны Lifestyle Vehicle начнут выпускать раньше заявленного срока. Изначально плани­ровалось приступить к изготовлению электрокаров в начале 2023 года, теперь же — не позднее третьего квартала 2022 года.

Минивэн Lifestyle Vehicle будет обладать запасом хода в 400 километров, электро­двигателем мощностью до 350 лошадиных сил и аккумулятором на 80 кВт·ч, который можно зарядить на 80 процентов за 28 минут. Внешне его отличает симметричный дизайн, одно­объёмный кузов и 19-дюймовые колёсные диски.

Сanoo — стартап из Калифорнии, который вышел на биржу в прошлом году. Основная цель компании — создать широкий ассортимент электрических транспортных средств на унифи­цированной платформе, что позволит при необходимости оперативно изменять надстройки по ходу серийного производства. Кроме минивэна в различных моди­фикациях, Canoo планирует выпуск коммер­ческих фургонов, пикапов и даже спортивных электромобилей.

В марте компания Canoo представила свой будущий электро­пикап со скруглённой кабиной. Выпускать его планируется с 2023 года, он будет оснащён 600-сильным мотором и аккумулятором, обеспечи­вающим 480-кило­метровый запас хода.