Оставить коммент

Audi A3 превратится во вседорожник

Американский стартап Canoo расширит и ускорит производство электрокаров. Поставлять аккумуляторы будет Panasonic

Новости

Александр Шохинов

Комменты

Американский стартап по производству электрокаров Canoo значительно расширяет своё присутствие в США, сообщает TechCrunch. Анонсировано строительство заводов и инновационных центров. Компания также обещает ускорить начало выпуска минивэнов Lifestyle Vehicle. Поставлять аккумуляторы для электрокаров будет Panasonic.

1/6
  • В планах — штаб-квартира и технологичное произ­водство в Бентонвилле, штат Арканзас. «Это современное произ­водство, которое позволит нам выпускать машины с уникальными возможно­стями для использо­вания, а также ускорить финальную фазу разработки», — заявил генеральный директор Canoo Тони Аквила. Он добавил, что компании осталось сделать последние шаги на пути к началу выпуска электро­мобилей и намекнул на договорённости с неизвестным партнёром на поставку электрокаров.
  • Кроме того, Canoo создаст инновационные центры в Оклахоме и Арканзасе, центр по разработке программного обеспечения и центр клиентской поддержки в городах штата Оклахома, а также расширит первый американский завод компании, который тоже находится в этом штате. Инженерные и дизайн-разработки будут сконцентри­рованы в Калифорнии.
  • В качестве поставщика аккумуляторов для Canoo выступит Panasonic. Всего расширение производства даст порядка 1200 рабочих мест. Общий объём заказов оценивается в 100 миллионов долларов.
  • По уточнённой информации, минивэны Lifestyle Vehicle начнут выпускать раньше заявленного срока. Изначально плани­ровалось приступить к изготовлению электрокаров в начале 2023 года, теперь же — не позднее третьего квартала 2022 года.
  • Минивэн Lifestyle Vehicle будет обладать запасом хода в 400 километров, электро­двигателем мощностью до 350 лошадиных сил и аккумулятором на 80 кВт·ч, который можно зарядить на 80 процентов за 28 минут. Внешне его отличает симметричный дизайн, одно­объёмный кузов и 19-дюймовые колёсные диски.
  • Сanoo — стартап из Калифорнии, который вышел на биржу в прошлом году. Основная цель компании — создать широкий ассортимент электрических транспортных средств на унифи­цированной платформе, что позволит при необходимости оперативно изменять надстройки по ходу серийного производства. Кроме минивэна в различных моди­фикациях, Canoo планирует выпуск коммер­ческих фургонов, пикапов и даже спортивных электромобилей.

В марте компания Canoo представила свой будущий электро­пикап со скруглённой кабиной. Выпускать его планируется с 2023 года, он будет оснащён 600-сильным мотором и аккумулятором, обеспечи­вающим 480-кило­метровый запас хода.

Купили бы электрический минивэн или пикап?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я