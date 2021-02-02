Гонка «Пушечное ядро»: история самых известных (но незаконных) заездов через Америку

От 11 с половиной дней до 25 с небольшим часов — такова эволюция рекорда неофици­альных транс­конти­ненталь­ных состязаний в США, известных также как гонка Cannonball Run («Пушечное ядро»). Её история началась в 1914 году и продол­жается до сих пор (последние три рекорда были установлены в 2020-м). И все эти годы она остаётся опасным и не слишком законным меро­приятием, для участия в котором нужно быть смелым. Или просто @#$%^&* на всю голову.

Однако ещё в 1970-х неофициальная гонка «Пушечное ядро» проходила более-менее официально. Первый раз — в виде одиночного заезда самих создателей: журналиста и гонщика Брока Йейтса и главного редактора издания Car and Driver Стива Смита. Позже было проведено четыре настоящих состяза­ния с множеством участников, а в 1980-х и даже во второй половине 2010-х «Ядро» на несколько лет воссозда­валось поклонниками.