Гонка «Пушечное ядро»: история самых известных (но незаконных) заездов через Америку
Михаил Кондратьев
От 11 с половиной дней до 25 с небольшим часов — такова эволюция рекорда неофициальных трансконтинентальных состязаний в США, известных также как гонка Cannonball Run («Пушечное ядро»). Её история началась в 1914 году и продолжается до сих пор (последние три рекорда были установлены в
Однако ещё в 1970-х неофициальная гонка «Пушечное ядро» проходила более-менее официально. Первый раз — в виде одиночного заезда самих создателей: журналиста и гонщика Брока Йейтса и главного редактора издания Car and Driver Стива Смита. Позже было проведено четыре настоящих состязания с множеством участников, а в
Однако официальные соревнования сопровождались и сопровождаются сольными заездами на время, которые проходят по традиционному маршруту гонки. Причём быстрейший результат на сегодня — только вдумайтесь! — 25 часов 39 минут (а в
В чём суть соревнований
«Пушечное ядро» — очень длинная и фактически беспрерывная гонка. Её маршрут идёт от одного побережья США до другого. В разные годы детали этих маршрутов менялись, но суть всегда оставалась одна: старт в Нью-Йорке от гаража Red Ball (Восточное побережье США), а финиш — в Лос-Анджелесе, у отеля The Portofino Hotel & Marina на Западном побережье. Это 4500 километров через материк и, если верить навигатору, более 40 часов пути с учётом скоростных лимитов. Вот только «Пушечное ядро» — история про скорость, а не про ограничения!
Правила едины как для заездов на несколько машин, так и для сольных марш-бросков: автомобиль должен самостоятельно доехать от старта до финиша. Транспортировать его, например на автовозе, или менять на другой запрещено.
Какие требования к машинам? Вообще никаких! Можно ехать на чём угодно, с любыми доработками, в составе любого экипажа, а также по любым приглянувшимся дорогам. Хотите выиграть — мчите на такой скорости, на какую хватит смелости, и думайте, как избежать трафика. Проблемы с полицией? Участники решают их самостоятельно.
Безопасность? Пфф...
С чего всё началось
Точнее, с кого: с петролхэда Эрвина Джорджа Бэйкера по прозвищу Пушечное ядро — гонщика и путешественника, которому принадлежат почти полторы сотни рекордов в пробегах по США и за их пределами. Общая дистанция, преодолённая им только на мотоцикле, составляет примерно 890 тысяч километров. Среднестатистический водитель проедет столько же за полвека!
Бэйкер посвятил немало времени идее трансконтинентальных путешествий. Побывав в поездке протяжённостью 23 тысячи километров, на преодоление которых ушло три месяца, в 1914 году
И Эрвин справился! Правда, за не слишком впечатляющие сегодня 11 с половиной дней. Уже через год он отправился в пробег от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка на автомобиле Stutz Bearcat, завершив поездку немного быстрее (11 дней и семь часов), а в
В 1933 году за рулём автомобиля Graham и в последнем своём марш-броске Бэйкер установил рекорд, который продержался 38 лет: 53 часа 30 минут.
«Пушечное ядро»
Достижения Бэйкера обеспечили ему места в автоспортивных залах славы и сердцах автолюбителей на десятилетия. И вот в 1971 году журналист-гонщик Брок Йейтс и главред издания Car and Driver Стив Смит решают повторить пробег легендарного Бэйкера. Захватив сына Йейтса с его приятелем, отправляются с Восточного побережья на вэне Dodge.
Их путешествие и последующие состязания являются одновременно данью памяти Бэйкера и протестом против ввода ограничения максимальной скорости
Первый пробег был мало похож на гонку. Зато благодаря этому заезду появляется точка отсчёта после Бэйкера: 40 часов 51 минута. В том же
Экипаж Йейтса пришёл к финишу первым и установил новый рекорд: 35 часов 54 минуты! И не сказать, что победа досталась Феррари легко: первые пять мест закончили заезд с разницей менее двух часов. Естественно, половина участвующих машин получили кучу штрафов за превышение скорости, а один экипаж вообще сошёл с дистанции.
А в 1972-м выходит номер Car and Driver, в котором подробно рассказано о «Пушечном ядре», и популярность гонки начинает набирать обороты.
В том же 1972 году на старт вышли более двух десятков экипажей. И именно в
После относительно официальные заезды проводились в
Победителям, кстати, помог не только могучий двигатель спортивного «Ягуара». К тому моменту участники поняли, что автомобили необходимо готовить к заезду. Как минимум, обзавестись рацией и дополнительным приёмником, чтобы можно было подслушивать полицейских.
Разумеется, многие устанавливали ещё и дополнительные баки или брали канистры с топливом, но нужно было ещё как-то решить вопрос повышенного внимания, прикованного к автомобилям, на бешеной скорости несущимся через всю страну. Ведь каждая остановка полисменами не только угроза штрафа или задержания, но и драгоценное время.
Что же сделали хитрецы на XJS? Взяли с собой переносной холодильник. Когда их поймала на превышении полиция, они заявили, что везут на операцию глаза, чтобы спасти зрение ребёнку, поэтому так гонят. Для пущей убедительности в холодильнике действительно лежали глаза... Свиные.
Сам Йейтс тоже поучаствовал в гонке в 1979-м и тоже решил схитрить: он поехал на вэне Dodge в «ливрее» скорой помощи. Но по пути машина сломалась, и на рекордное время он уже не претендовал.
«Пушечное ядро» в кино
Уже в середине 1970-х Йейтс начал работать над сценарием фильма по мотивам «Ядра», однако его опередили. Причём сразу дважды: в 1976 году вышли две киноленты, которые в комедийной форме обыгрывали гонку (Cannonball и The Gumball Rally). И только спустя пять лет на экранах появляется «официальное» кино The Cannonball Run с участием самого Йейтса (и Джеки Чана!), а позже были сняты ещё два сиквела.
В начале 2000-х запущено телевизионное шоу с соревнованиями на отдельных участках традиционного маршрута.
Гонки-подражатели
Брок Йейтс решил больше не организовывать «Пушечное ядро», побоявшись, что рано или поздно это приведёт к чьей-то смерти. Однако поклонники трансконтинентального соревнования на опасения Йейтса не обращали внимания и уже в
В заключительной, третьей гонке U.S. Express 1983 года победу одержали Даг Тёрнер и Дэвид Дим на Ferrari 308 GTS 1980 года, побив рекорд «Пушечного ядра»: 32 часа 7 минут. Некоторые критиковали их за нарушение правил, потому что в пути они пользовались поддержкой с самолёта, откуда передавали разведданные. Но на самом деле они не нарушили главное и, по сути, единственное правило гонки — доехать до финиша на одном автомобиле. Поэтому рекорд вполне честный.
Были у «Пушечного ядра» и другие гонки-сиквелы. Например, марафон 2904, в котором участникам нужно было пройти 2904 мили за рулём автомобиля стоимостью не более 2904 долларов. При этом в сумму должны были входить и затраты на поездку: топливо, еда, платные дороги, ремонт и штрафы. Потратить какую-либо сумму сверх лимита допускалось лишь на улучшение безопасности и любые связанные с ней модификации, включая доработку подвески и новые шины, а также свет или щётки стеклоочистителя. Мероприятие проходило с 2007 до 2017 год.
Во второй половине 2010-х (2015–2019 годы) проводились гонки C2C Express, к участию в которых допускались машины, выпущенные до 1980 года и стоимостью в пределах трёх тысяч долларов. Это одновременно возрождало дух путешествий на машинах тех лет и делало состязание относительно доступным для желающих.
Если за время проведения заездов 2904 лучшим результатом стали 32 часа 5 минут (это на две минуты быстрее рекорда 1983 года), установленные на «Мерседесе» S55 AMG, то в последнем марш-броске C2C Express парочка на старом «Мустанге» справилась за 31 час 47 минут! Причём в
Правда, все эти «соревнования» были не очень легальными.
Трансконтинентальное соло
Брок Йейтс, комментируя когда-то собственное решение не проводить больше «Пушечное ядро» из соображений безопасности, всё же добавил: «Если кто-то хочет попробовать — дороги открыты». Естественно, кое-кто захотел. Причём одним-единственным экипажем или вообще без напарников.
В 2006 году трое друзей на подержанной BMW M5 справились с маршрутом от Нью-Йорка до Санта-Моники за 31 час и четыре минуты, в
Почему мы выделили именно Эда? Да потому что Болиан готовился к марш-броску по традиционному маршруту (как в гонке 1971 года) очень тщательно. Он рассчитал буквально всё и учёл даже фазы Луны, чтобы было чуть легче ехать ночью, а по пути команда пользовалась поддержкой полутора десятка «скаутов», передававших информацию с предстоящих отрезков дорог.
Автомобиль, на подготовку которого потратили девять тысяч долларов, получил два дополнительных бака на 200 литров, GPS-оборудование и радар-детекторы, а также радиостанцию и кнопку, выключающую задние фонари для дополнительной ночной маскировки. И вы только вдумайтесь: средняя скорость двухдверки (на дорогах общего пользования!) превысила
Заезд очередной троицы, опять на Мерседесе, состоявшийся в 2019 году, улучшил рекорд ещё почти на 1,5 часа. Это был доработанный 700-сильный E63 AMG с дополнительными баками и всем «шпионским» оборудованием, включая тепловизор и маскировку задних фонарей, которая делала четырёхдверку похожей на Honda Accord. Время: 27 часов 25 минут. Без штрафов и практически без остановок (всего 22 минуты без движения).
А в 2020-м рекорд обновился трижды! В апреле стало известно о заезде на Audi A8 с результатом 26 часов 38 минут. Команда, осуществившая это, пожелала остаться анонимной. Ещё быстрее — за 25 часов 55 минут — справился Фред Эшмор на Ford Mustang GT 2019 года.
Примечательно, что Эшмор использовал арендованную машину, в которой установил на место пассажирских сидений топливные баки объёмом почти 500 литров. И сделал это так, чтобы потом можно было бесследно вернуть всё на место и сдать автомобиль. Без движения на маршруте он провёл всего 33 минуты, а средняя скорость составила
Всего на несколько минут достижение Эшмора превзошли в мае 2020 года — сделали это Арн Томэн, Даг Таббатт и Данадел Дэриуш. Первые два — авторы рекорда
Результат и актуальный рекорд сумасшедшего трансконтинентального броска длиной свыше 4,5 тысячи километров: 25 часов 39 минут со средней скоростью