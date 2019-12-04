Анонсирован «заряженный» седан Hyundai Sonata N Line

Американцы нелегально проехали 4546 километров за 27 часов по обычным дорогам

Новости

Николай Андреев

Три американца установили абсолютный рекорд среди автомо­­билей, проехав по маршруту нелегальной гонки «Пушечное ядро» (Cannonball Run). Весь путь от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса длиной 2825 миль (4546 кило­метров) занял 27 часов и 25 минут. Предыдущий рекорд (28 часов и 50 минут) был установ­лен в 2013 году на купе Mercedes-Benz CL55 AMG 2004 года выпуска.

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  • Приятели Арни Томан, Даг Таббатт и Беркли Чедвик для установ­ления нового достиже­ния взяли полно­приводный седан Mercedes-AMG E 63 2015 года выпуска. Мощность битурбиро­ванного 5.5 V8 увеличили с 557 до 700 л.с., а в допол­нение к стандартному 66-литро­вому топливному баку в багажник поместили ёмкость на 181 литр.

  • Дополнительно с крышки багажника убрали все шильдики, а фонари частично оклеили плёнкой в цвет кузова, чтобы вдали Mercedes-AMG больше напоминал старую Honda Accord.

  • Чтобы избежать встречи с полицией, автомо­биль оборудо­вали радар-детектором, устрой­ством подав­ления сигналов спид-камер и даже системой предупреж­дения столкно­вений лета­тельных аппаратов (ACAS), которая в том числе призвана преду­преждать о слежении с вертолёта. Всем этим заведовал Чедвик, дополни­тельно следивший за скрытыми полицей­скими патрулями с помощью камеры ночного видения, а двое других по очереди управ­ляли машиной.

  • Перед Mercedes-AMG E 63 на всём протяжении маршрута дорогу разведы­вали 18 экипажей помощников, которые доклады­вали о текущей обстановке. Благодаря тщательной подготовке американцы проехали весь маршрут без происше­ствий. На остановки они потратили всего 22 минуты, средняя скорость поездки составила 103 мили в час (165,8 км/ч), а макси­мальная скорость достигала 193 миль в час (310,6 км/ч).

Можно ли скинуть с нового рекорда ещё полтора часа?

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