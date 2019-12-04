Американцы нелегально проехали 4546 километров за 27 часов по обычным дорогам
Николай Андреев
Три американца установили абсолютный рекорд среди автомобилей, проехав по маршруту нелегальной гонки «Пушечное ядро» (Cannonball Run). Весь путь от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса длиной 2825 миль (4546 километров) занял 27 часов и 25 минут. Предыдущий рекорд (28 часов и 50 минут) был установлен в 2013 году на купе Mercedes-Benz CL55 AMG 2004 года выпуска.
Приятели Арни Томан, Даг Таббатт и Беркли Чедвик для установления нового достижения взяли полноприводный седан Mercedes-AMG E 63 2015 года выпуска. Мощность битурбированного 5.5 V8 увеличили с 557 до 700 л.с., а в дополнение к стандартному
66-литровому топливному баку в багажник поместили ёмкость на 181 литр.
Дополнительно с крышки багажника убрали все шильдики, а фонари частично оклеили плёнкой в цвет кузова, чтобы вдали Mercedes-AMG больше напоминал старую Honda Accord.
Чтобы избежать встречи с полицией, автомобиль оборудовали радар-детектором, устройством подавления сигналов спид-камер и даже системой предупреждения столкновений летательных аппаратов (ACAS), которая в том числе призвана предупреждать о слежении с вертолёта. Всем этим заведовал Чедвик, дополнительно следивший за скрытыми полицейскими патрулями с помощью камеры ночного видения, а двое других по очереди управляли машиной.
Перед Mercedes-AMG E 63 на всём протяжении маршрута дорогу разведывали 18 экипажей помощников, которые докладывали о текущей обстановке. Благодаря тщательной подготовке американцы проехали весь маршрут без происшествий. На остановки они потратили всего 22 минуты, средняя скорость поездки составила 103 мили в час
(165,8 км/ч),а максимальная скорость достигала 193 миль в час (310,6 км/ч).