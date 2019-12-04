Американцы нелегально проехали 4546 километров за 27 часов по обычным дорогам

Приятели Арни Томан, Даг Таббатт и Беркли Чедвик для установ­ления нового достиже­ния взяли полно­приводный седан Mercedes-AMG E 63 2015 года выпуска. Мощность битурбиро­ванного 5.5 V8 увеличили с 557 до 700 л.с., а в допол­нение к стандартному 66-литро ­вому топливному баку в багажник поместили ёмкость на 181 литр.

Дополнительно с крышки багажника убрали все шильдики, а фонари частично оклеили плёнкой в цвет кузова, чтобы вдали Mercedes-AMG больше напоминал старую Honda Accord.

Чтобы избежать встречи с полицией, автомо­биль оборудо­вали радар-детектором, устрой­ством подав­ления сигналов спид-камер и даже системой предупреж­дения столкно­вений лета­тельных аппаратов (ACAS), которая в том числе призвана преду­преждать о слежении с вертолёта. Всем этим заведовал Чедвик, дополни­тельно следивший за скрытыми полицей­скими патрулями с помощью камеры ночного видения, а двое других по очереди управ­ляли машиной.