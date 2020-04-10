США пересекли на машине за рекордно короткое время, но это нелегально

Как рассказало издание Road & Track, участники рекордно быстрой поездки решили не называть своих имён. Они смогли значительно превзойти предыдущий результат благодаря свободным дорогам, опустевшим из-за пандемии коронавируса.

Чтобы не терять время на заправках, в багажник Audi A8L установили два больших пластиковых бака для бензина и подключили их к топливной системе автомобиля. Фонари на крышке багажника оклеили плёнкой в цвет кузова, чтобы не привлекать лишнего внимания в ночное время.