США пересекли на машине за рекордно короткое время, но это нелегально
Николай Андреев
В нелегальной гонке на время «Пушечное ядро» (Cannonball Run) установили новый абсолютный рекорд. 2825 миль (4546 километров) от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на седане Audi A8L проехали за 26 часов 38 минут и 48 секунд. Предыдущий рекорд (27 часов и 25 минут) установили в 2019 году на Mercedes-AMG E 63 2015 года выпуска.
Как рассказало издание Road & Track, участники рекордно быстрой поездки решили не называть своих имён. Они смогли значительно превзойти предыдущий результат благодаря свободным дорогам, опустевшим из-за пандемии коронавируса.
Чтобы не терять время на заправках, в багажник Audi A8L установили два больших пластиковых бака для бензина и подключили их к топливной системе автомобиля. Фонари на крышке багажника оклеили плёнкой в цвет кузова, чтобы не привлекать лишнего внимания в ночное время.
Организаторы Cannonball Run посчитали новое достижение нечестным, так как в стране из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации, а предыдущие рекорды были установлены в обычное время. Они призвали всех оставаться дома и не пытаться участвовать в опасных поездках.