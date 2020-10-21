«Обнулять» разрешат только одно нарушение ПДД — самое распространённое
Дмитрий Елизаров
Предлагаемая рабочей группой по созданию нового КоАП норма по «обнулению» штрафов может быть распространена только на один вид нарушений. Как заявил Журналу Авто.ру член рабочей группы, депутат Дмитрий Вяткин, речь идёт лишь о превышении скорости на 20–
Водитель, превысивший скорость на эту величину и застигнутый дорожной камерой, при своевременной (в течение 20 дней) оплате штрафа не будет считаться привлечённым к ответственности. Сейчас большинство таких нарушений фиксируется автоматическими камерами: именно превышение скорости на величину от 20 до
40 км/чсчитается самым распространённым в России. Прочие нарушения, согласно намерениям разработчиков, «обнулению» не подлежат.
Ранее сообщалось, что своевременная оплата штрафов может избавить водителей от увеличения наказания при повторном нарушении. «Обнуление» истории правонарушений не приведёт к повышению штрафов.
Между тем статья 12.9 КоАП РФ не предусматривает ужесточения наказания за рецидив превышения скорости на величину от 20 до
40 км/ч.Штрафы вырастают при повторном превышении на 40–60 и 60– 80 км/ч.Если же в течение года снова превысить скорость на величину более 80 км/ч,то при фиксации прецедента дорожной камерой штраф останется прежним — 5 тысяч рублей. В случае же, когда нарушителя остановил инспектор, есть вероятность лишиться водительского удостоверения на год.
Авторы инициативы предполагают, что возможность исключения некоторых штрафов из биографии водителя позволит сделать его историю более «чистой». А это способно повлиять на решение инспектора ГИБДД или судьи при определении степени ответственности за более тяжкие нарушения, по которым КоАП предусматривает «вилку» наказаний. К примеру, выехавшего на встречную полосу водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев, и отсутствие в его послужном списке ранее «обнулённых» нарушений позволит судье смягчить меру наказания.
Обсуждение проекта нового КоАП длится практически весь 2020 год. Предполагалось, что в доработанной редакции кодекс вступит в силу 1 января 2021 года, но сейчас сроки могут быть изменены.