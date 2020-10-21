«Обнулять» разрешат только одно нарушение ПДД — самое распространённое

Предлагаемая рабочей группой по созданию нового КоАП норма по «обнулению» штрафов может быть распро­странена только на один вид нарушений. Как заявил Журналу Авто.ру член рабочей группы, депутат Дмитрий Вяткин, речь идёт лишь о превышении скорости на 20– 40 км/ч.

Водитель, превысивший скорость на эту величину и застигнутый дорожной камерой, при свое­временной (в течение 20 дней) оплате штрафа не будет считаться привле­чённым к ответ­ственности. Сейчас большин­ство таких нарушений фиксируется автомати­ческими камерами: именно превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч считается самым распро­странённым в России. Прочие нарушения, согласно намерениям разработ­чиков, «обнулению» не подлежат.

Ранее сообщалось, что своевременная оплата штрафов может избавить водителей от увели­чения наказания при повторном нарушении. «Обнуление» истории право­нарушений не приведёт к повышению штрафов.

Между тем статья 12.9 КоАП РФ не предусматри­вает ужесточения наказания за рецидив превыше­ния скорости на величину от 20 до 40 км/ч. Штрафы вырастают при повторном превышении на 40–60 и 60– 80 км/ч. Если же в течение года снова превысить скорость на величину более 80 км/ч, то при фиксации прецедента дорожной камерой штраф останется прежним — 5 тысяч рублей. В случае же, когда нарушителя остановил инспектор, есть вероят­ность лишиться водитель­ского удостоверения на год.

Авторы инициативы предполагают, что возмож­ность исключения некоторых штрафов из биографии водителя позволит сделать его историю более «чистой». А это способно повлиять на решение инспектора ГИБДД или судьи при определении степени ответ­ственности за более тяжкие нарушения, по которым КоАП преду­сматривает «вилку» наказаний. К примеру, выехавшего на встречную полосу водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев, и отсутствие в его послужном списке ранее «обнулённых» наруше­ний позволит судье смягчить меру наказания.