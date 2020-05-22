В Австралии никак не могут продать 4000 побитых градом автомобилей
Николай Андреев
Австралийская компания Mannheim Auctions столкнулась с проблемами при продаже автомобилей, побитых сильным градом ещё в январе. Как сообщает The Canberra Times, на площадке аукциона скопилось около 4000 машин.
Все выставленные на продажу автомобили фирма Mannheim Auctions выкупила у страховых компаний, которые списали машины
из-засильных повреждений кузова и стёкол. В начале года на Канберру обрушился сильный град, льдинки которого достигали размеров мяча для гольфа. После этого к страховщикам за компенсацией обратились десятки тысяч автовладельцев.
Представители аукционного дома планировали провести торги по продаже битых автомобилей в феврале, однако им помешали вступившие в силу ограничения, связанные с коронавирусом. Онлайн удалось продать только небольшую часть лотов: клиентов дополнительно отпугнули возможные проблемы со своевременной регистрацией списанных машин.
Когда теперь пройдёт аукцион — не уточняется.
В связи с пандемией стоянки колоссальных размеров начали появляться в разных странах по разным причинам: из-за уменьшения потока туристов, введения запретов на каршеринг, а также вследствие резкого спада продаж. Например, прокатные конторы и автопроизводители организовали парковки на авиабазах и в портах Великобритании, а также в США на тростниковых полях и у больших стадионов.