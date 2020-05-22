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В Австралии никак не могут продать 4000 побитых градом автомобилей

Новости

Николай Андреев

Австралийская компания Mannheim Auctions столкнулась с проблемами при продаже авто­мобилей, побитых сильным градом ещё в январе. Как сообщает The Canberra Times, на площадке аукциона скопилось около 4000 машин.

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  • Все выставленные на продажу автомобили фирма Mannheim Auctions выкупила у страховых компаний, которые списали машины из-за сильных повреж­дений кузова и стёкол. В начале года на Канберру обрушился сильный град, льдинки которого достигали размеров мяча для гольфа. После этого к страховщикам за компен­сацией обратились десятки тысяч автовладельцев.

  • Представители аукционного дома планировали провести торги по продаже битых авто­мобилей в феврале, однако им помешали вступив­шие в силу ограни­чения, связанные с коронавирусом. Онлайн удалось продать только небольшую часть лотов: клиентов дополни­тельно отпугнули возможные проблемы со свое­временной реги­страцией списанных машин. 

  • Когда теперь пройдёт аукцион — не уточняется.

В связи с пандемией стоянки колоссальных размеров начали появ­ляться в разных странах по разным причинам: из-за уменьшения потока туристов, введения запретов на каршеринг, а также вследствие резкого спада продаж. Например, прокатные конторы и автопроизводители организовали парковки на авиабазах и в портах Велико­британии, а также в США на тростниковых полях и у больших стадионов.

Купили бы автомобиль, побитый градом?

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