Канадцы показали «убийцу» российского вездехода Шерп. Видео

Fat Truck разработан канадскими специ­алистами (хотя, возможно, и с оглядкой на известный по всему миру Шерп). Он комплектуется более мощным двигателем. Если полутора­литровый дизель Шерпа развивает лишь 44 л.с., то у Fat Truck 2,2-литровый мотор обеспечи­вает 67 л.с. и 224 Нм. При этом двигатель сертифи­цирован европейскими и американ­скими органами надзора в области экологии.

Fat Truck может принять на борт до шести пассажиров, и каждому из них положен свой ремень безопасности. Это обстоятель­ство плюс кое-какие другие нюансы конструкции позволили создателям вездехода получить разрешение на его эксплу­атацию на дорогах общего пользо­вания (в списке опций есть даже камера заднего вида для облегчения парковки). Максимальная скорость — 40 км/ч по твёрдому покрытию и около трёх по воде. На Шерпе можно ездить только там, где дорог нет в принципе.

Менять давление в шинах вездехода-амфибии в зависи­мости от покрытия можно прямо на ходу. Наконец, у Fat Truck просто отсут­ствует руль. Направление движения вездеходу задаётся при помощи джойстика, располо­женного между передними сиденьями. При этом управля­емых колёс у Fat Truck нет, а поворачи­вает он, регулируя скорость вращения колёс с каждой стороны. Это позволяет создателям грузовика заявлять о нулевом радиусе разворота.

Стоит канадская амфибия минимум 127 тысяч долларов или 9,5 миллиона рублей.