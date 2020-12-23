Канадцы показали «убийцу» российского вездехода Шерп. Видео
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Automotive Woman появился видеосюжет о вездеходе под названием Fat Truck, который назван авторами «самой крутой амфибией в мире». При этом компоновкой Fat Truck до странности напоминает российский Шерп, но канадскому варианту можно выезжать на дороги, хотя у него нет даже руля.
Fat Truck разработан канадскими специалистами (хотя, возможно, и с оглядкой на известный по всему миру Шерп). Он комплектуется более мощным двигателем. Если полуторалитровый дизель Шерпа развивает лишь 44 л.с., то у Fat Truck 2,2-литровый мотор обеспечивает 67 л.с. и 224 Нм. При этом двигатель сертифицирован европейскими и американскими органами надзора в области экологии.
Fat Truck может принять на борт до шести пассажиров, и каждому из них положен свой ремень безопасности. Это обстоятельство плюс кое-какие другие нюансы конструкции позволили создателям вездехода получить разрешение на его эксплуатацию на дорогах общего пользования (в списке опций есть даже камера заднего вида для облегчения парковки). Максимальная скорость —
40 км/чпо твёрдому покрытию и около трёх по воде. На Шерпе можно ездить только там, где дорог нет в принципе.
Менять давление в шинах вездехода-амфибии в зависимости от покрытия можно прямо на ходу. Наконец, у Fat Truck просто отсутствует руль. Направление движения вездеходу задаётся при помощи джойстика, расположенного между передними сиденьями. При этом управляемых колёс у Fat Truck нет, а поворачивает он, регулируя скорость вращения колёс с каждой стороны. Это позволяет создателям грузовика заявлять о нулевом радиусе разворота.
Стоит канадская амфибия минимум 127 тысяч долларов или 9,5 миллиона рублей.
Между тем, осенью стало известно о том, что российский Шерп может служить необычным подарком даже среди американских деятелей культуры: рэпер Канье Уэст подарил экземпляр вездехода своему коллеге 2 Чейнзу.