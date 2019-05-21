Канадская полиция перешла на алюминиевых полицейских
Николай Андреев
В Канаде полицейский департамент решил установить в качестве эксперимента необычные муляжи стражей порядка. Как сообщает CNN, они появятся на дорогах в провинциях Альберта и Саскачеван уже в июне.
Ростовые фигуры будут выполнены из алюминия в одном из четырёх вариантов. Все они изображают офицера полиции с радаром и в специальном жилете – этот материал отражает свет так же, как обычная форма настоящего полицейского.
Стоимость каждого муляжа составляет 350 американских долларов. Их установят в наиболее аварийных местах, на опасных перекрёстках, а также возле школ.
Канадцы решились провести эксперимент после успешного внедрения аналогичных муляжей в Британской Колумбии. В местах установки ростовых фигур количество пойманных на превышении скорости водителей снизилось на 50 процентов.