В России будут выпускать электромобили за 450 тысяч рублей

Канадская полиция перешла на алюминиевых полицейских

Новости

Николай Андреев

В Канаде полицейский департамент решил установить в качестве эксперимента необычные муляжи стражей порядка. Как сообщает CNN, они появятся на дорогах в провинциях Альберта и Саскачеван уже в июне.

  • Ростовые фигуры будут выполнены из алюминия в одном из четырёх вариантов. Все они изображают офицера полиции с радаром и в специальном жилете – этот материал отражает свет так же, как обычная форма настоящего полицейского. 

  • Стоимость каждого муляжа составляет 350 американских долларов. Их установят в наиболее аварийных местах, на опасных перекрёстках, а также возле школ.

Канадцы решились провести эксперимент после успешного внедрения аналогичных муляжей в Британской Колумбии. В местах установки ростовых фигур количество пойманных на превышении скорости водителей снизилось на 50 процентов.

Вы бы притормозили перед алюминиевым полицейским?

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