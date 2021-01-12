Канадец уже три года не может ездить на новом Мерседесе, потому что ему страшно

Автомобиль сломался менее чем через год после покупки: владелец машины и его жена тогда чудом избежали столкновения со стеной. Пробег Mercedes-Benz S550 на тот момент составлял чуть более 6400 километров.

Датон Янг утверждает, что специалисты дилерского центра Mercedes-Benz в Ричмонде осмотрели машину, но не нашли ничего, что следовало бы ремонтировать. По другим данным, которые приводит Autoevolution, седан всё же починили, но его владелец требовал либо заменить машину, либо вернуть ему потраченные деньги.

Датон Янг дошёл со своей проблемой даже до штаб-квартиры Mercedes-Benz в Германии. Причиной общения с головной компанией стал объявленный несколько лет назад фирмой отзыв S-классов по схожей причине — возможным неполадкам в работе усилителя руля, но действие кампании распространялось только на США. По словам автовладельца, в штаб-квартире ему подтвердили, что его автомобиль тоже должен быть отозван, но местный дилер по неясным причинам отказывается это делать.

В дилерском центре хозяина седана заверили, что он может безбоязненно эксплуатировать автомобиль, но сам Янг говорит, что просто боится садиться за руль после первого инцидента. Продать машину на сторону он тоже не может: это означало бы переложить свои проблемы на плечи ни в чём не повинного покупателя.

В 2019 году Янг подал на Mercedes-Benz иск в суд Британской Колумбии, но очередь до рассмотрения его иска всё ещё не дошла. Между тем, принадлежащий Янгу Mercedes-Benz S550 стоит на парковке с апреля 2018 года.