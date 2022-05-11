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Компания Cadillac представила Escalade-V — самый мощный рамный внедорожник в мире

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Кирилл Малышев

Компания Cadillac официально представила «самый мощный полноразмерный рамный внедорожник в мире». Версия Escalade-V получила в своё распоряжение компрессорную «восьмёрку» объёмом 6,2 литра.

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  • Двигатель известен по суперкарам, а из моделей Cadillac ставится на суперседан CT5-V. Причём если на последнем он выдаёт 677 сил, то для флагманского внедорожника отдачу увеличили до 692 лошадиных сил, а крутящий момент уменьшили до 885 Нм. Спортивная выпускная система внедорожника снабжена управляемыми заслонками, позволяющими корректировать звук выхлопа.
  • Под новый двигатель усилили 10-ступенчатый «автомат». Схему полного привода оставили прежней: за подключение передних колёс отвечает муфта, работающая с постоянным преднатягом. Характеристики пневмоподвески Magnetic Ride Control 4.0 пересмотрены, на передней оси стоят тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами.
  • Снаряжённая масса заряженной версии составляет 2820 килограммов, и она ускоряется до 60 миль/ч (97 км/ч) за 4,4 секунды. С атмосферным V8 с отдачей 416 сил Escalade набирает сотню за 6,6 секунды. При этом заряженный вариант можно заказать и с удлинённым (с 5,4 до 5,8 метра) кузовом ESV, который на 86 килограммов тяжелее.
  • Cadillac Escalade-V отличается от других версий бамперами, чёрным глянцем внешней отделки, особым узором 22-дюймовых колёсных дисков и решётки радиатора. На корме  такого внедорожника установлены псевдодиффузор и четыре патрубка выхлопной системы.
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  • Салон отделан так же, как у остальных Эскалейдов. Мощнейшую модификацию выдают лишь несколько малозаметных штрихов с красной литерой V. Среди них — отдельная клавиша V для включения наиболее агрессивного ездового режима.

В США Cadillac Escalade-V будет стоить 150 000 долларов. Это почти вдвое больше, чем просят за базовую версию. В России продажи Escalade и родственного ему Chevrolet Tahoe стартовали в прошлом году. Однако в марте на фоне санкций поставки были приостановлены, а затем корпорация GM объявила об уходе с российского рынка.

Нужна ли рамнику такая мощность?

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