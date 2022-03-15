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Самый маленький автомобиль в мире продали за 143 тысячи долларов

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Car&Classic завершились торги за необычный трёхколёсный автомобиль Peel P50 выпуска 1963 года: эту модель книга рекордов Гиннеса однажды признала самым маленьким серийным автомобилем в мире. За один из всего 46 когда-либо собранных экземпляров покупатель выложил 110 тысяч фунтов (143 тысячи долларов), тогда как цена нового Mercedes-Benz S-класса в Великобритании, где находится P50, стартует с 83 тысяч фунтов.

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  • Peel P50, разработанный Сирилом Кэннеллом и Генри Киссаком на острове Мэн, дебютировал в 1962 году, производство стартовало годом позже. Необычный автомобильчик позиционировался как индивидуальное транспортное средство для города — создатели обещали комфорт автомобиля по цене мопеда. Продавался Peel P50 в 1960-х по цене 199 фунтов.
  • При длине всего 130 сантиметров Peel P50 оснащался 49-кубовым одноцилиндровым мотором DKW с трёхступенчатой «механикой» без задней передачи: разворачивать его предлагалось вручную, приподнимая пластиковый кузов. При этом автомобиль мог разгоняться до 60 км/ч.
  • Продавец утверждает, что именно этот экземпляр — самый первый из собранных разработчиками и по сути является предсерийным. На старте продаж этот экземпляр использовался для рекламной кампании. Кроме того, этот Peel P50 находится в отличном для своего возраста состоянии и имеет оригинальную комплектацию: даже шины на нём установлены всё ещё заводские. Пробег автомобильчика не уточняется.

Издание Autoevolution уточняет, что это не самый дорогой экземпляр Peel P50: в 2016 году на аукционе RM Sotheby's за одну из таких машин выложили эквивалент 135 тысяч фунтов. А в 2020-м за современную реплику трёхколёсного автомобиля, расписанную известным художником, просили 150 тысяч евро.

Прокатились бы на таком?

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