Самый маленький автомобиль в мире продали за 143 тысячи долларов

Продавец утверждает, что именно этот экземпляр — самый первый из собранных разработчиками и по сути является предсерийным. На старте продаж этот экземпляр использовался для рекламной кампании. Кроме того, этот Peel P50 находится в отличном

для своего возраста

состоянии и имеет оригинальную комплектацию: даже шины на нём установлены всё ещё заводские. Пробег автомобильчика не уточняется.