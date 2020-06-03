Кто-то стилизовал кабриолет Toyota Camry под BMW M5, но потом решил продать

Toyota с передком в стиле BMW M5 покрашена сразу в три цвета — серебряный, белый и чуть-чуть в красный. Это обошлось владельцу в 3500 долларов (240 тысяч рублей), и ещё 2200 долларов (150 тысяч рублей) он отдал за новую складную крышу. Также кабриолет имеет пере­шитый кожаный салон и выхлоп с четырьмя патрубками.

Выставленная на продажу Camry Solara оснащена стан­дартным трёх­литровым V6 мощностью 203 л.с. и четырёх­ступенчатым «автоматом». Техниче­ских проблем с двигателем нет, но всё же это далеко не 507-сильный 5.0 V10, что ставился на BMW M5 E60.