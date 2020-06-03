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Кто-то стилизовал кабриолет Toyota Camry под BMW M5, но потом решил продать

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Николай Андреев

В американском городе Винчестер, штат Кентукки, в продаже появился кабриолет Toyota Camry Solara 2002 года, который старается выглядеть как BMW M5 серии E60. Владелец просит за автомобиль 7500 долларов (515 тысяч рублей).

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  • Toyota с передком в стиле BMW M5 покрашена сразу в три цвета — серебряный, белый и чуть-чуть в красный. Это обошлось владельцу в 3500 долларов (240 тысяч рублей), и ещё 2200 долларов (150 тысяч рублей) он отдал за новую складную крышу. Также кабриолет имеет пере­шитый кожаный салон и выхлоп с четырьмя патрубками.

  • Выставленная на продажу Camry Solara оснащена стан­дартным трёх­литровым V6 мощностью 203 л.с. и четырёх­ступенчатым «автоматом». Техниче­ских проблем с двигателем нет, но всё же это далеко не 507-сильный 5.0 V10, что ставился на BMW M5 E60.

  • Со слов владельца, его автомобиль вызывает интерес на улице и к нему часто подходят прохожие с вопросами. Он назвал её самой необычной Toyota Camry Solara, которую сейчас можно купить.

Смогли бы спутать этот кабриолет с BMW M5?

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