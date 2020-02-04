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В России появилась «спортивная» версия Toyota Camry

Новости

Николай Андреев

Компания Toyota объявила о начале приёма заказов в России на «спортивную» модифи­кацию седана Camry. Она получила название S-Edition и несколько новых декоративных элементов в экстерьере и интерьере. Технических изменений нет.

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  • Toyota Camry S-Edition доступна в полностью чёрном и чёрно-белом цветах. На седан устанав­ливают накладки с красными полосками на передний и задний бампер, чёрный спойлер на крышку багажника и двух­цветные 18-дюймовые колёсные диски.

  • В интерьере появились красные полоски на сиденьях и контрастная строчка ниткой такого же цвета. В оснащение Camry S-Edition входят свето­диодная оптика, система бесключевого доступа, авто­торможение, камера заднего вида, а также подогрев руля, лобового стекла и всех сидений.

  • Модификация S-Edition доступна только с бензиновым 2,5-литровым атмосферником мощностью 181 л.с. (231 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». До 100 км/ч «спортивный» седан разгоняется за 9,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.

  • Стоимость Toyota Camry S-Edition — 2 104 000 рублей. Из опций есть только двухцветная окраска кузова, за которую дополни­тельно просят 35 000 рублей.

Ждали Toyota Camry S-Edition?

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