В России появилась «спортивная» версия Toyota Camry

Toyota Camry S-Edition доступна в полностью чёрном и чёрно-белом цветах. На седан устанав­ливают накладки с красными полосками на передний и задний бампер, чёрный спойлер на крышку багажника и двух­цветные 18-дюймовые колёсные диски.

В интерьере появились красные полоски на сиденьях и контрастная строчка ниткой такого же цвета. В оснащение Camry S-Edition входят свето­диодная оптика, система бесключевого доступа, авто­торможение, камера заднего вида, а также подогрев руля, лобового стекла и всех сидений.



Модификация S-Edition доступна только с бензиновым 2,5-литровым атмосферником мощностью 181 л.с. (231 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». До 100 км/ч «спортивный» седан разгоняется за 9,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.