В России появилась «спортивная» версия Toyota Camry
Николай Андреев
Компания Toyota объявила о начале приёма заказов в России на «спортивную» модификацию седана Camry. Она получила название
Toyota Camry S-Edition доступна в полностью чёрном и чёрно-белом цветах. На седан устанавливают накладки с красными полосками на передний и задний бампер, чёрный спойлер на крышку багажника и двухцветные 18-дюймовые колёсные диски.
В интерьере появились красные полоски на сиденьях и контрастная строчка ниткой такого же цвета. В оснащение Camry
S-Editionвходят светодиодная оптика, система бесключевого доступа, автоторможение, камера заднего вида, а также подогрев руля, лобового стекла и всех сидений.
Модификация S-Edition доступна только с бензиновым 2,5-литровым атмосферником мощностью 181 л.с. (231 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». До
100 км/ч«спортивный» седан разгоняется за 9,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.
Стоимость Toyota Camry S-Edition — 2 104 000 рублей. Из опций есть только двухцветная окраска кузова, за которую дополнительно просят 35 000 рублей.