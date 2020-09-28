Рэт-род на базе Toyota Camry получил «обвес» из автомобильных номеров
Дмитрий Елизаров
Остин Ли Ингрэм из Индианы использовал старый седан Toyota Camry для создания необычного тюнинг-проекта: фотографии автомобиля опубликованы на Reddit. Помимо экзотического внешнего вида седан получил модифицированную подвеску.
Год выпуска седана не указывается, но, судя по фото, базой для рэт-рода стала Camry серии XV10, которая производилась в период с 1991 по 1996 год.
Все панели кузова выглядят проржавевшими: обилие ржавчины считается одним из отличительных признаков рэт-род-культуры. Однако части кузова седан был лишён: по непонятной прихоти автор проекта вырезал у Камри крышу. Кроме того, седану удалили все стёкла, кроме лобового.
Camry оснастили очень широкими колёсными дисками с резиной Toyo Proxes. Чтобы спрятать колёса, владелец изготовил оригинальные накладки на арки, использовав для их создания номерные пластины различных штатов США. Из номерных знаков частично выполнен и экзотический спойлер.
Судя по тому, что арки частично закреплены на задних дверях Камри, а в качестве дополнительных усилителей поверх кузова наварены ржавые гаечные ключи, попасть на второй ряд сидений седана можно только через крышу.
Ликвидирована у бывшей четырёхдверки и штатная выхлопная система — отвод газов осуществляется через короткую трубу, выведенную напрямую через капот. Доработан ли у седана двигатель, не сообщается.
У новой Toyota Camry, продающейся в России, тоже имеется «спортивная» модификация под названием
S-Edition. Отличается она от стандартных версий наличием цветных накладок на кузове, 18-дюймовыми колёсными дисками и контрастной отделкой салона. Оснащается такая Toyota Camry безальтернативным 2,5-литровым мотором на 181 л.с. и стоит минимум 2 220 000 рублей.