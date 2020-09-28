Рэт-род на базе Toyota Camry получил «обвес» из автомобильных номеров

Год выпуска седана не указывается, но, судя по фото, базой для рэт-рода стала Camry серии XV10, которая производилась в период с 1991 по 1996 год.

Все панели кузова выглядят проржавев­шими: обилие ржавчины считается одним из отличитель­ных признаков рэт-род-культуры. Однако части кузова седан был лишён: по непонятной прихоти автор проекта вырезал у Камри крышу. Кроме того, седану удалили все стёкла, кроме лобового.

Camry оснастили очень широкими колёсными дисками с резиной Toyo Proxes. Чтобы спрятать колёса, владелец изготовил оригиналь­ные накладки на арки, использовав для их создания номерные пластины различных штатов США. Из номерных знаков частично выполнен и экзотический спойлер.

Судя по тому, что арки частично закреплены на задних дверях Камри, а в качестве допол­нительных усилителей поверх кузова наварены ржавые гаечные ключи, попасть на второй ряд сидений седана можно только через крышу.

Ликвидирована у бывшей четырёхдверки и штатная выхлопная система — отвод газов осуществля­ется через короткую трубу, выведен­ную напрямую через капот. Доработан ли у седана двигатель, не сообщается.