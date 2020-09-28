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Рэт-род на базе Toyota Camry получил «обвес» из автомобильных номеров

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Дмитрий Елизаров

Остин Ли Ингрэм из Индианы использовал старый седан Toyota Camry для создания необычного тюнинг-проекта: фото­графии автомобиля опубликованы на Reddit. Помимо экзотиче­ского внешнего вида седан получил модифи­цированную подвеску.

  • Год выпуска седана не указывается, но, судя по фото, базой для рэт-рода стала Camry серии XV10, которая производилась в период с 1991 по 1996 год.

  • Все панели кузова выглядят проржавев­шими: обилие ржавчины считается одним из отличитель­ных признаков рэт-род-культуры. Однако части кузова седан был лишён: по непонятной прихоти автор проекта вырезал у Камри крышу. Кроме того, седану удалили все стёкла, кроме лобового.

  • Camry оснастили очень широкими колёсными дисками с резиной Toyo Proxes. Чтобы спрятать колёса, владелец изготовил оригиналь­ные накладки на арки, использовав для их создания номерные пластины различных штатов США. Из номерных знаков частично выполнен и экзотический спойлер.

  • Судя по тому, что арки частично закреплены на задних дверях Камри, а в качестве допол­нительных усилителей поверх кузова наварены ржавые гаечные ключи, попасть на второй ряд сидений седана можно только через крышу.

  • Ликвидирована у бывшей четырёхдверки и штатная выхлопная система — отвод газов осуществля­ется через короткую трубу, выведен­ную напрямую через капот. Доработан ли у седана двигатель, не сообщается.

  • У новой Toyota Camry, продающейся в России, тоже имеется «спортивная» моди­фикация под названием S-Edition. Отличается она от стандартных версий наличием цветных накладок на кузове, 18-дюймо­выми колёсными дисками и контрастной отделкой салона. Оснащается такая Toyota Camry безальтер­нативным 2,5-литровым мотором на 181 л.с. и стоит минимум 2 220 000­ рублей.

Как вам такая Камри?

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