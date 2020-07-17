Американская Toyota Camry обновилась
Наталья Насонова
Компания Toyota обновила седан Camry для рынка США. У новинки слегка изменилась внешность, а также появился новый пакет систем активной безопасности под названием Sense 2.5+.
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Фейслифтинг Camry включает в себя новые передние бамперы для всех комплектаций — один для версий LE и XLE, другой — для SE и XSE. «Спортивный» Camry TRD не получит никаких внешних изменений, но для него будет доступен новый цвет Ice Edge с чёрной контрастной крышей.
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На седане дебютировал комплекс систем безопасности Sense 2.5+. Система предупреждения о столкновении теперь распознаёт не только попутные, но и движущиеся навстречу автомобили, велосипедистов, пешеходов — даже в тёмное время суток. Обновлённый адаптивный круиз-контроль научился начинать движение после остановки. Его также дополнили функцией смены полосы, помогающей безопасно выдвигаться на обгон тихоходного транспорта, и опцией считывания дорожных знаков.
Задние сиденья оборудованы системой напоминания водителю о пассажирах — специально для того, чтобы родители не забывали в салоне детей перед выходом из автомобиля.
Кроме того, у Camry 2021 модельного года обновился дизайн центральной консоли: экран (7- или
9-дюймовый,в зависимости от модификации) теперь не интегрирован в неё, а подвешен отдельно. Доработан и сам мультимедийный комплекс — теперь он поддерживает интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa и технологии Android Auto и Apple CarPlay. Версии XLE получили новый рисунок обивки сидений «в ёлочку», а все модификации без исключения оснащаются обновлённой приборной панелью и слегка изменённой центральной консолью.
Никаких доработок по технике не анонсировано.
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Когда начнутся продажи Toyota Camry 2021 года и сколько она будет стоить — пока не уточняется.