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Американская Toyota Camry обновилась

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Наталья Насонова

Компания Toyota обновила седан Camry для рынка США. У новинки слегка изменилась внешность, а также появился новый пакет систем активной безопас­ности под названием Sense 2.5+.

Camry XLE 2021 модельного года
Camry XLE 2021 модельного года
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Camry XLE 2021 модельного года

  • Фейслифтинг Camry включает в себя новые передние бамперы для всех комп­лектаций — один для версий LE и XLE, другой — для SE и XSE. «Спортивный» Camry TRD не получит никаких внешних изме­нений, но для него будет доступен новый цвет Ice Edge с чёрной контрастной крышей.

  • На седане дебютировал комплекс систем безопасности Sense 2.5+. Система преду­преж­дения о столкно­вении теперь распознаёт не только попутные, но и движущиеся навстречу авто­мобили, велоси­педистов, пешеходов — даже в тёмное время суток. Обнов­лённый адаптивный круиз-контроль научился начинать движение после остановки. Его также дополнили функцией смены полосы, помогающей безопасно выдвигаться на обгон тихо­ходного транспорта, и опцией считы­вания дорожных знаков. 

  • Задние сиденья оборудованы системой напоми­нания водителю о пассажирах — специально для того, чтобы родители не забывали в салоне детей перед выходом из автомобиля.

  • Кроме того, у Camry 2021 модельного года обновился дизайн центральной консоли: экран (7- или 9-дюймовый, в зависи­мости от моди­фикации) теперь не интегри­рован в неё, а подвешен отдельно. Доработан и сам мульти­медийный комплекс — теперь он поддер­живает интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa и технологии Android Auto и Apple CarPlay. Версии XLE получили новый рисунок обивки сидений «в ёлочку», а все моди­фикации без исключения оснащаются обнов­лённой приборной панелью и слегка изменённой центральной консолью. 

  • Никаких доработок по технике не анонсировано.

  • Когда начнутся продажи Toyota Camry 2021 года и сколько она будет стоить — пока не уточняется.

Как вам обновлённая Camry?

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