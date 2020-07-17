Американская Toyota Camry обновилась

Фейслифтинг Camry включает в себя новые передние бамперы для всех комп­лектаций — один для версий LE и XLE, другой — для SE и XSE. «Спортивный» Camry TRD не получит никаких внешних изме­нений, но для него будет доступен новый цвет Ice Edge с чёрной контрастной крышей.

На седане дебютировал комплекс систем безопасности Sense 2.5+. Система преду­преж­дения о столкно­вении теперь распознаёт не только попутные, но и движущиеся навстречу авто­мобили, велоси­педистов, пешеходов — даже в тёмное время суток. Обнов­лённый адаптивный круиз-контроль научился начинать движение после остановки. Его также дополнили функцией смены полосы, помогающей безопасно выдвигаться на обгон тихо­ходного транспорта, и опцией считы­вания дорожных знаков.

Задние сиденья оборудованы системой напоми­нания водителю о пассажирах — специально для того, чтобы родители не забывали в салоне детей перед выходом из автомобиля.

Кроме того, у Camry 2021 модельного года обновился дизайн центральной консоли: экран (7- или 9-дюймовый, в зависи­мости от моди­фикации) теперь не интегри­рован в неё, а подвешен отдельно. Доработан и сам мульти­медийный комплекс — теперь он поддер­живает интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa и технологии Android Auto и Apple CarPlay. Версии XLE получили новый рисунок обивки сидений «в ёлочку», а все моди­фикации без исключения оснащаются обнов­лённой приборной панелью и слегка изменённой центральной консолью.



Никаких доработок по технике не анонсировано.