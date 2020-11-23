Новый бампер и другой экран: Toyota обновила европейскую Camry
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota обнародовала детали рестайлинга, который пережила модификация седана Camry Hybrid для стран Европы. Популярной четырёхдверке освежили внешность, переработали мультимедиа и усовершенствовали комплекс систем безопасности — аналогичным образом летом обновился американский вариант.
Седану доработали пластику переднего бампера ради более престижного имиджа, немного укрупнив его боковые части. Цвет наполнения бампера европейские покупатели смогут выбирать между чёрным и тёмно-серым. Для Camry предложат два новых варианта дизайна колёсных дисков на 17 и 18 дюймов, гамму оттенков кузова пополнят цветом «глубокий серый металлик», а графику задних фонарей слегка видоизменят.
Изображений интерьера обновлённого седана Toyota пока не публикует, но в официальном сообщении упоминается новый центральный монитор диагональю 9 дюймов. Это та же доработка, что была реализована ещё в июле на американской модификации: ранее дисплей был интегрирован в центральную консоль, а теперь устанавливается над ней. Экран отличается более быстрыми реакциями, а самой медиасистеме усовершенствовали софт и снабдили протоколами Apple CarPlay и AndroidAuto.
Расширен также список доступных вариантов отделки: появилась возможность обтянуть кресла чёрной или бежевой кожей с перфорацией «в ёлочку».
Седан получил последнюю версию фирменного комплекса ассистентов безопасности Toyota Safety Sense. Система превентивного торможения научилась определять препятствия во время поворотов на перекрёстке, адаптивный круиз-контроль подстраивает скорость движения под ограничения дорожных знаков, а функция удержания полосы стала более внимательной к внешним раздражителям (скажем, к потокам воздуха от встречных или попутных грузовиков).
Продажи новинки в Западной Европе стартуют до конца ноября. Здесь Toyota Camry предлагается только с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового мотора, которая развивает 218 л.с. Когда именно обновится российская модификация седана, неизвестно.
В России Camry продаётся с тремя бензиновыми моторами на выбор — объёмом 2,0, 2,5 и 3,5 литра и мощностью от 150 до 249 л.с. Цены стартуют от
1 741 000рублей.