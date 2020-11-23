Новый бампер и другой экран: Toyota обновила европейскую Camry

Седану доработали пластику переднего бампера ради более престижного имиджа, немного укрупнив его боковые части. Цвет наполнения бампера европейские покупатели смогут выбирать между чёрным и тёмно-серым. Для Camry предложат два новых варианта дизайна колёсных дисков на 17 и 18 дюймов, гамму оттенков кузова пополнят цветом «глубокий серый металлик», а графику задних фонарей слегка видоизменят.

Изображений интерьера обновлённого седана Toyota пока не публикует, но в офици­альном сообщении упомина­ется новый централь­ный монитор диагональю 9 дюймов. Это та же доработка, что была реализо­вана ещё в июле на американ­ской моди­фикации: ранее дисплей был интегри­рован в центральную консоль, а теперь устанав­ливается над ней. Экран отличается более быстрыми реакциями, а самой медиа­системе усовер­шенство­вали софт и снабдили протоколами Apple CarPlay и AndroidAuto.