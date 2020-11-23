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Новый бампер и другой экран: Toyota обновила европейскую Camry

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Дмитрий Елизаров

Компания Toyota обнародовала детали рестайлинга, который пере­жила моди­фикация седана Camry Hybrid для стран Европы. Популярной четырёх­дверке освежили внешность, перера­ботали мульти­медиа и усовершенствовали комплекс систем безопас­ности — аналогичным образом летом обновился американский вариант.

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  • Седану доработали пластику переднего бампера ради более престижного имиджа, немного укрупнив его боковые части. Цвет наполнения бампера европейские покупатели смогут выбирать между чёрным и тёмно-серым. Для Camry предложат два новых варианта дизайна колёсных дисков на 17 и 18 дюймов, гамму оттенков кузова пополнят цветом «глубокий серый металлик», а графику задних фонарей слегка видоизменят.

  • Изображений интерьера обновлённого седана Toyota пока не публикует, но в офици­альном сообщении упомина­ется новый централь­ный монитор диагональю 9 дюймов. Это та же доработка, что была реализо­вана ещё в июле на американ­ской моди­фикации: ранее дисплей был интегри­рован в центральную консоль, а теперь устанав­ливается над ней. Экран отличается более быстрыми реакциями, а самой медиа­системе усовер­шенство­вали софт и снабдили протоколами Apple CarPlay и AndroidAuto. 

  • Расширен также список доступных вариантов отделки: появилась возмож­ность обтянуть кресла чёрной или бежевой кожей с перфорацией «в ёлочку».

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  • Седан получил последнюю версию фирмен­ного комплекса асси­стентов безопас­ности Toyota Safety Sense. Система превен­тивного торможения научилась определять препят­ствия во время поворотов на пере­крёстке, адаптивный круиз-контроль подстра­ивает скорость движения под ограни­чения дорожных знаков, а функция удер­жания полосы стала более вниматель­ной к внешним раздражи­телям (скажем, к потокам воздуха от встречных или попутных грузовиков).

  • Продажи новинки в Западной Европе стартуют до конца ноября. Здесь Toyota Camry предлагается только с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литро­вого бензинового мотора, которая развивает 218 л.с. Когда именно обновится российская моди­фикация седана, неизвестно. 

  • В России Camry продаётся с тремя бензино­выми моторами на выбор — объёмом 2,0, 2,5 и 3,5 литра и мощностью от 150 до 249 л.с. Цены стартуют от 1 741 000 рублей.

Не пора ли обновить Toyota Camry и в нашей стране?

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