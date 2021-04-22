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Во Владикавказе нашли Toyota Camry-универсал в последнем кузове, но японцы таких не делали

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Кирилл Малышев

Во Владикавказе заметили универсал на базе Toyota Camry последнего поколения (XV70). При этом пятидверок этой модели не делают уже почти 20 лет. Снимки эксклюзива опубликованы на портале Drom.ru. В комментариях машину прозвали Франкенштейном.

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  • Пятидверные Camry были в первом и втором поколениях модели. Их сняли с производ­ства в 2002 году. Но их корни видны в российской самоделке. Так, пятая дверь, задние боковые окна и фрагменты задних крыльев позаим­ствованы от универсала в кузове XV10. А вот фонари остались от седана текущего поколения.

  • По документам машина является Тойотой Камри 1992 года – пятидверкой поколения XV10. Вероятно, за основу проекта взяли седан последнего поколения после серьёзного ДТП и «адаптиро­вали» под имеющиеся документы. Что под капотом машины — неизвестно.

  • Ранее в Северодвинске школьники построили автомобиль своими руками, уложившись в 30 тысяч рублей. Потратиться пришлось в основном на новый двигатель и компоненты для силовой структуры. Автомобиль представляет собой задне­приводный родстер с мотором на задней оси и откидной крышей. Рама сварена из труб квадратного сечения, а в движение машина приводится 210-кубовым мотоциклетным мотором в паре с коробкой передач от «Урала».

Спать от таких картинок плохо не будете?

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