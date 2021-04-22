Во Владикавказе нашли Toyota Camry-универсал в последнем кузове, но японцы таких не делали

Пятидверные Camry были в первом и втором поколениях модели. Их сняли с производ­ства в 2002 году. Но их корни видны в российской самоделке. Так, пятая дверь, задние боковые окна и фрагменты задних крыльев позаим­ствованы от универсала в кузове XV10. А вот фонари остались от седана текущего поколения.

По документам машина является Тойотой Камри 1992 года – пятидверкой поколения XV10. Вероятно, за основу проекта взяли седан последнего поколения после серьёзного ДТП и «адаптиро­вали» под имеющиеся документы. Что под капотом машины — неизвестно.