Во Владикавказе нашли Toyota Camry-универсал в последнем кузове, но японцы таких не делали
Кирилл Малышев
Во Владикавказе заметили универсал на базе Toyota Camry последнего поколения (XV70). При этом пятидверок этой модели не делают уже почти 20 лет. Снимки эксклюзива опубликованы на портале Drom.ru. В комментариях машину прозвали Франкенштейном.
Пятидверные Camry были в первом и втором поколениях модели. Их сняли с производства в 2002 году. Но их корни видны в российской самоделке. Так, пятая дверь, задние боковые окна и фрагменты задних крыльев позаимствованы от универсала в кузове XV10. А вот фонари остались от седана текущего поколения.
По документам машина является Тойотой Камри 1992 года – пятидверкой поколения XV10. Вероятно, за основу проекта взяли седан последнего поколения после серьёзного ДТП и «адаптировали» под имеющиеся документы. Что под капотом машины — неизвестно.
Ранее в Северодвинске школьники построили автомобиль своими руками, уложившись в 30 тысяч рублей. Потратиться пришлось в основном на новый двигатель и компоненты для силовой структуры. Автомобиль представляет собой заднеприводный родстер с мотором на задней оси и откидной крышей. Рама сварена из труб квадратного сечения, а в движение машина приводится 210-кубовым мотоциклетным мотором в паре с коробкой передач от «Урала».