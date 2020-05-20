Брошенные в лесу Тойоты отправят на борьбу с коронавирусом
Николай Андреев
Власти Челябинской области решили передать часть новых седанов Toyota Camry, стоящих без дела в лесу у озера Смолино, медицинским учреждениям и социальным службам для борьбы с пандемией коронавируса. Накануне местные жители обнаружили среди берёз 56 новеньких четырёхдверок, которые никуда не ездили около пяти-шести месяцев.
Как сообщает «ТАСС», эти Камри заменят старые машины из автопарка правительства Челябинской области, которые уже выработали свой ресурс. По данным портала 74.ru, чёрные седаны уже начали вывозить с территории леса, закреплённой за Челябинским областным центром реабилитации.
Власти закупили 56 седанов Toyota Camry для саммитов ШОС и БРИКС, но их перенесли с конца мая на неопределённый срок в связи с пандемией. Планировалось, что автомобили дождутся начала мероприятий, но после обнаружения машин руководство области изменило своё решение.
Каждый седан со 181-сильным двигателем 2.5, кожаным салоном и солнцезащитными шторками обошёлся челябинскому бюджету в 1,97 миллиона рублей. Общая сумма закупки составила 120 миллионов.