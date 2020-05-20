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Брошенные в лесу Тойоты отправят на борьбу с коронавирусом

Новости

Николай Андреев

Власти Челябинской области решили передать часть новых седанов Toyota Camry, стоящих без дела в лесу у озера Смолино, медицин­ским учреж­дениям и социальным службам для борьбы с пандемией коронавируса. Накануне местные жители обнаружили среди берёз 56 новеньких четырёх­дверок, которые никуда не ездили около пяти-шести месяцев.

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  • Как сообщает «ТАСС», эти Камри заменят старые машины из автопарка правитель­ства Челябинской области, которые уже выработали свой ресурс. По данным портала 74.ru, чёрные седаны уже начали вывозить с терри­тории леса, закреп­лённой за Челябин­ским областным центром реабилитации.

  • Власти закупили 56 седанов Toyota Camry для саммитов ШОС и БРИКС, но их перенесли с конца мая на неопреде­­лённый срок в связи с пандемией. Планиро­валось, что авто­мобили дождутся начала меро­приятий, но после обнару­жения машин руковод­ство области изменило своё решение.

  • Каждый седан со 181-сильным двигателем 2.5, кожаным салоном и солнце­­защитными шторками обошёлся челябин­скому бюджету в 1,97 миллиона рублей. Общая сумма закупки составила 120 миллионов.

Седанам нашли правильное применение?

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