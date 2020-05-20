Брошенные в лесу Тойоты отправят на борьбу с коронавирусом

Как сообщает «ТАСС», эти Камри заменят старые машины из автопарка правитель­ства Челябинской области, которые уже выработали свой ресурс. По данным портала 74.ru, чёрные седаны уже начали вывозить с терри­тории леса, закреп­лённой за Челябин­ским областным центром реабилитации.

Власти закупили 56 седанов Toyota Camry для саммитов ШОС и БРИКС, но их перенесли с конца мая на неопреде­­лённый срок в связи с пандемией. Планиро­валось, что авто­мобили дождутся начала меро­приятий, но после обнару­жения машин руковод­ство области изменило своё решение.