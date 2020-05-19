В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
Николай Андреев
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry. Как сообщает портал 74.ru, автомобили пребывают в лесу не меньше пяти-шести месяцев.
Крупную партию чёрных седанов Toyota Camry закупили власти Челябинска для саммитов ШОС и БРИКС. Часть мероприятий должна была состояться в конце мая 2020 года, однако их перенесли на неопределённый срок
из-запандемии коронавируса.
На закупку 56 экземпляров Toyota Camry для саммита потратили почти 120 миллионов рублей: за каждый седан отдали 1,97 миллиона. Согласно тендеру, они оснащены 181-сильными двигателями 2.5, камерами заднего вида и солнцезащитными шторками, салон отделан кожей.
Седаны дожидаются открытия саммитов на территории, закреплённой за Челябинским областным центром реабилитации: после постановки на учёт их по отдельности пригнали в лес и оставили под открытым небом. В региональном правительстве решат, что делать с машинами, во второй половине года.
Продолжение: Власти Челябинской области решили передать часть новых седанов Toyota Camry медицинским учреждениям и социальным службам для борьбы с пандемией коронавируса. Остальные автомобили из леса заменят старые машины из автопарка местного правительства.