В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry 

Крупную партию чёрных седанов Toyota Camry закупили власти Челябин­ска для саммитов ШОС и БРИКС. Часть меро­приятий должна была состояться в конце мая 2020 года, однако их перенесли на неопреде­лённый срок из-за пандемии коронавируса.

На закупку 56 экземпляров Toyota Camry для саммита потратили почти 120 миллионов рублей: за каждый седан отдали 1,97 миллиона. Согласно тендеру, они оснащены 181-сильными двигателями 2.5, камерами заднего вида и солнце­защитными шторками, салон отделан кожей.