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В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry 

Новости

Николай Андреев

В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry. Как сообщает портал 74.ru, авто­мобили пребывают в лесу не меньше пяти-шести месяцев.

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  • Крупную партию чёрных седанов Toyota Camry закупили власти Челябин­ска для саммитов ШОС и БРИКС. Часть меро­приятий должна была состояться в конце мая 2020 года, однако их перенесли на неопреде­лённый срок из-за пандемии коронавируса.

  • На закупку 56 экземпляров Toyota Camry для саммита потратили почти 120 миллионов рублей: за каждый седан отдали 1,97 миллиона. Согласно тендеру, они оснащены 181-сильными двигателями 2.5, камерами заднего вида и солнце­защитными шторками, салон отделан кожей.

  • Седаны дожидаются открытия саммитов на территории, закреп­лённой за Челябин­ским областным центром реабилитации: после постановки на учёт их по отдель­ности пригнали в лес и оставили под открытым небом. В региональном правитель­стве решат, что делать с машинами, во второй половине года.

Продолжение: Власти Челябинской области решили передать часть новых седанов Toyota Camry медицинским учреждениям и социальным службам для борьбы с пандемией коронавируса. Остальные автомобили из леса заменят старые машины из автопарка местного правительства.

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